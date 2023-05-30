Мендеш о Роналду: «Величайший посол Португалии в истории. Мы должны быть благодарны ему за все, что он сделал для футбола и страны»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Жорже Мендеш назвал Криштиану Роналду величайшим послом Португалии.

«Криштиану там, где он есть. Такова жизнь. Он в Аравии, и мы все должны быть очень благодарны Криштиану за все, что он сделал для футбола и Португалии.

Он величайший посол Португалии в истории», – сказал агент. 

Мендеш о Роналду: «Он был и остается лучшим в истории и в мире. Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было все»

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ mr_ h2o
Меня больше удивляют комментаторы, которые зимой смеялись над Роналду, который уехал в СА. Месси предлагают больше, но почему-то спустя всего пол года это уже не зашквар
Месси «уезжает» в статусе чемпиона мира. Футбол пройден. Роналду уехал от безисходности, хотя такие как ты кричали, что а) он никогда не поедет б) его хотят все том клуба мира
Разницу чуешь?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Величайший посол в истории СА:)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Наверное, Роналду в плане заслуг перед народом превзошёл и Магеллана, и Энрике Мореплавателя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Мендеш всегда был профи, собственно за счет этого и поднялся, это вам не жадные скряги типа Райолы, готовые поносить всех вокруг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ udiekemen
Весь мир считает его величайшим и примером для подражания, а хейтеры пусть скажут что скажут)
🤣
весь мир это udiekemen, ёкн лор, real v dushes, xabi Alonso, белошип и ещё несколько персонажей из спортса?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ mr_ h2o
Меня больше удивляют комментаторы, которые зимой смеялись над Роналду, который уехал в СА. Месси предлагают больше, но почему-то спустя всего пол года это уже не зашквар
Над Роналду смеялись после того как он обвинил свой действующий клуб в недостатке амбций, как он хочет играть в ЛЧ а сам свалил в амбициозный Аль-Наср, потому что никому нахрен оказался не нужен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr_ h2o
Меня больше удивляют комментаторы, которые зимой смеялись над Роналду, который уехал в СА. Месси предлагают больше, но почему-то спустя всего пол года это уже не зашквар
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Роналду принял обратно Мендеша и он ищет уме европейский клуб? Что за активность?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jzx
Что за приступ нежности на Мендеша нашел?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ mr_ h2o
Меня больше удивляют комментаторы, которые зимой смеялись над Роналду, который уехал в СА. Месси предлагают больше, но почему-то спустя всего пол года это уже не зашквар
Месси никогда не говорил, что не будет доигрывать в таких экзотических чемпионатах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий