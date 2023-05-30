Мендеш о Роналду: «Величайший посол Португалии в истории. Мы должны быть благодарны ему за все, что он сделал для футбола и страны»
Жорже Мендеш назвал Криштиану Роналду величайшим послом Португалии.
«Криштиану там, где он есть. Такова жизнь. Он в Аравии, и мы все должны быть очень благодарны Криштиану за все, что он сделал для футбола и Португалии.
Он величайший посол Португалии в истории», – сказал агент.
Мендеш о Роналду: «Он был и остается лучшим в истории и в мире. Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было все»
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