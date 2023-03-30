Патрис Эвра: «ПСЖ» – это шоу-бизнес, футбол не приоритет для них. Кардашьян, Ди Каприо на трибунах, матч в Париже – это концерт, в VIP-зоне шампанское, закуски»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Патрис Эвра премьер-лига Англия Лионель Месси Дани Алвес лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Бернар Лама Килиан Мбаппе Ким Кардашьян Леонардо Ди Каприо Футбол

Патрис Эвра считает «ПСЖ» клубом из шоу-бизнеса, для которого футбол не приоритет.

«В Париже только одна проблема: они расстилают красную дорожку для всех. Ты приезжаешь, а некоторые футболисты не сыграли и десяти матчей в Лиге чемпионов...

В то время Дани Алвес (бразилец выступал за парижан в 2017-2019 годах – Sports.ru) говорил мне: «Пат, они никогда не выиграют Лигу чемпионов. Мы становимся рок-звездами».

На трибунах ты видишь не Бернара Лама (бывшего игрока «ПСЖ»), а Кардашьян и компанию. Это клуб шоу-бизнеса. Футбол не является приоритетом, нет.

Они проделали огромную работу. Но когда я иду на матч в Париже, это концерт. Я в VIP-зоне, шампанское, закуски... Но ребята, где же старички?

Когда вы идете на матч «Манчестер Юнайтед», на сиденье написано «Эвра», имена легенд... Здесь нет Леонардо Ди Каприо, который придет посмотреть игру, это не Голливуд», – сказал бывший футболист сборной Франции.

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20 комментариев

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Теннисный абсолют
Ответ Эрнандес Эрнандес
До прихода Месси, хотя бы в финале и полуфинале ЛЧ играли… Такое чувство, что Месси с собой привез невезение Барсы в ЛЧ последних лет. Даже с пенальти не смог отличиться и вообще 0 результативных действий за 4 матча в плей-офф ЛЧ. Фанатов ПСЖ можно понять. Они мечтали, что с приходом Месси ПСЖ будет бороться за кубок ЛЧ, а они ни разу не прошли в 1/4…. Бавария издевалась над ПСЖ как могла… и только Рамос пытался что-то сделать и даже нанес больше ударов по воротам Баварии, чем Месси и Мбаппе вместе взятые. Будем честны! Вылет в 1/8 для ПСЖ - это позор Вылететь дважды в 1/8 для ПСЖ - мегапозор Было время когда издевались над вылетами Реала в 1/8, но с тех пор Реал выиграл еще 5 ЛЧ, для успокоения болельщиков. Вы верите, что ПСЖ в ближайшие 10 лет выиграет 5 ЛЧ? 🙌🏻
К сожалению, Месси самый неэффективный игрок плей-офф Кубка ЛЧ последнего 10-летия.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Теннисный абсолют
ПСЖ всегда самые худшие сетки получает в Кубке ЛЧ. Как ни Реал, то Бавария, как ни Барселона, то Сити в 1/8. Каждый божий год одно и то же. Я уже молчу о том, сколько раз команду судьи убивали. Даже вспомнить финал с Баварией и чистый пеналь на Мбаппе, а были еще Атейкины, голы с оффсайда Реала с игрой рукой Рамоса (пишу как фанат Реала). Я не фанат ПСЖ, но я почти уверен, что УЕФА прикладывает руку к тому, чтобы клуб не взял кубок ЛЧ.
Это наверное Перес подкупает Чефферина, чтоб тот насолил Нассеру, который является председателем в УЕФА)

Особенно учитывая отношение Чеффира к Реалу после Суперлиги 😁
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Neclerque
И это говорят два эпатажных футболиста, которые сами любому артисту фору дадут, один из которых вообще эпично карьеру закончил
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Syndycate
Ответ Теннисный абсолют
Так они и с первого места постоянно получали топов в 1/8))
По факту ПСЖ с его бюджетом и набором игроков должен любого соперника обыгрывать, а если не в состоянии этого делать, то и на победу в ЛЧ нечего рассчитывать
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Эркинбек Апаканов
барсаглоры скажут об обратном)
Помню как кулесы поливали грязью ПСЖ, называя клуб позорным и недостойным находиться в элите.

Любой упоминание о ПСЖ, для кулесов было раздражительным. Особенно после того, как Мбаппе оформил хет-трик не Кама Ноу и выкинул Барсу из последнего плей-офф для них)

Но потом Месси перешел в ПСЖ и за Барсу кулесы болеют на так как раньше, а ПСЖ стал одним из лучших в мире)

БЧК - больше чем кулесы 😁
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Теннисный абсолют
Ответ Syndycate
Скажи это Реалу с его прошлогодней сеткой) И кто мешал ПСЖ хотя бы раз обыграть Бенфику и выйти с первого места в группе? Плохому танцору всегда что-то мешает
Так они и с первого места постоянно получали топов в 1/8))
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Syndycate
Ответ Эрнандес Эрнандес
До прихода Месси, хотя бы в финале и полуфинале ЛЧ играли… Такое чувство, что Месси с собой привез невезение Барсы в ЛЧ последних лет. Даже с пенальти не смог отличиться и вообще 0 результативных действий за 4 матча в плей-офф ЛЧ. Фанатов ПСЖ можно понять. Они мечтали, что с приходом Месси ПСЖ будет бороться за кубок ЛЧ, а они ни разу не прошли в 1/4…. Бавария издевалась над ПСЖ как могла… и только Рамос пытался что-то сделать и даже нанес больше ударов по воротам Баварии, чем Месси и Мбаппе вместе взятые. Будем честны! Вылет в 1/8 для ПСЖ - это позор Вылететь дважды в 1/8 для ПСЖ - мегапозор Было время когда издевались над вылетами Реала в 1/8, но с тех пор Реал выиграл еще 5 ЛЧ, для успокоения болельщиков. Вы верите, что ПСЖ в ближайшие 10 лет выиграет 5 ЛЧ? 🙌🏻
Вылет из кубка Франции второй год подряд - втройне позор)
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Andrew Moiseev
Ответ Madcomposer
Не, ну чем Дикаприо-то чем не угодил?)
В Джанго Освобожденном вообще топово отыграл. Имхо за эту роль он должен был получить Оскар, а не за Выжившего (фильм неплохой вроде, но не шедевр)
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Syndycate
Ответ Теннисный абсолют
ПСЖ всегда самые худшие сетки получает в Кубке ЛЧ. Как ни Реал, то Бавария, как ни Барселона, то Сити в 1/8. Каждый божий год одно и то же. Я уже молчу о том, сколько раз команду судьи убивали. Даже вспомнить финал с Баварией и чистый пеналь на Мбаппе, а были еще Атейкины, голы с оффсайда Реала с игрой рукой Рамоса (пишу как фанат Реала). Я не фанат ПСЖ, но я почти уверен, что УЕФА прикладывает руку к тому, чтобы клуб не взял кубок ЛЧ.
Скажи это Реалу с его прошлогодней сеткой) И кто мешал ПСЖ хотя бы раз обыграть Бенфику и выйти с первого места в группе? Плохому танцору всегда что-то мешает
0
0
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Madcomposer
Не, ну чем Дикаприо-то чем не угодил?)
+2
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Теннисный абсолют
ПСЖ всегда самые худшие сетки получает в Кубке ЛЧ.
Как ни Реал, то Бавария, как ни Барселона, то Сити в 1/8.
Каждый божий год одно и то же. Я уже молчу о том, сколько раз команду судьи убивали.
Даже вспомнить финал с Баварией и чистый пеналь на Мбаппе, а были еще Атейкины, голы с оффсайда Реала с игрой рукой Рамоса (пишу как фанат Реала).
Я не фанат ПСЖ, но я почти уверен, что УЕФА прикладывает руку к тому, чтобы клуб не взял кубок ЛЧ.
0
-2
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Эркинбек Апаканов
Ответ Мадридито
Туда чисто чилить и бабки срубить приезжают. Дураку же ясно!
барсаглоры скажут об обратном)
+2
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Давид Agabekyan
А что плохого в Ди Каприо и Кардашьян? Или им на футбол ходить нельзя? Или Вилла с Хэнксом про шоу-биз. И МЮ с Робертс
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-1
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sinkindragon@gmail.com
ну так благодаря этому они смогут вжиться в ФФП в будущем , Париж - модный город , а не лучший для жизни , только в таком случае мне не понятно почему они не пригласили Роналду или Бельерина, это
ж их стихия
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Кирилл Голивец
С нынешними поколениями как в сборной Франции, так и в ведущих франкоязычных африканских сборных, при деньгах и инфраструктуре Парижа есть всё, чтобы выиграть ЛЧ с частотой Реала... только берут капризных латиноамериканцев, оставляя полузащиту вообще без ротации с 17-летними Заирами-Эмери
Шупо-Мотинг для ПСЖ был намного полезен в ЛЧ, чем Месси.

Согласись?
+3
-3
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Эрнандес Эрнандес
До прихода Месси, хотя бы в финале и полуфинале ЛЧ играли…

Такое чувство, что Месси с собой привез невезение Барсы в ЛЧ последних лет. Даже с пенальти не смог отличиться и вообще 0 результативных действий за 4 матча в плей-офф ЛЧ.

Фанатов ПСЖ можно понять. Они мечтали, что с приходом Месси ПСЖ будет бороться за кубок ЛЧ, а они ни разу не прошли в 1/4….

Бавария издевалась над ПСЖ как могла… и только Рамос пытался что-то сделать и даже нанес больше ударов по воротам Баварии, чем Месси и Мбаппе вместе взятые.

Будем честны! Вылет в 1/8 для ПСЖ - это позор
Вылететь дважды в 1/8 для ПСЖ - мегапозор

Было время когда издевались над вылетами Реала в 1/8, но с тех пор Реал выиграл еще 5 ЛЧ, для успокоения болельщиков.

Вы верите, что ПСЖ в ближайшие 10 лет выиграет 5 ЛЧ?

🙌🏻
+5
-2
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Кирилл Голивец
С нынешними поколениями как в сборной Франции, так и в ведущих франкоязычных африканских сборных, при деньгах и инфраструктуре Парижа есть всё, чтобы выиграть ЛЧ с частотой Реала... только берут капризных латиноамериканцев, оставляя полузащиту вообще без ротации с 17-летними Заирами-Эмери
+1
-2
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aya
Солидарен с Алвесом!
+1
-1
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Пако
Да, «ПСЖ» это действительно больше бизнес-проект, чем футбол. По факту так.
+3
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Kyancey
А без слов Алвеса как будто это не понятно )))
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Мадридито
Туда чисто чилить и бабки срубить приезжают.
Дураку же ясно!
+8
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