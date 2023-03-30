Патрис Эвра: «ПСЖ» – это шоу-бизнес, футбол не приоритет для них. Кардашьян, Ди Каприо на трибунах, матч в Париже – это концерт, в VIP-зоне шампанское, закуски»
Патрис Эвра считает «ПСЖ» клубом из шоу-бизнеса, для которого футбол не приоритет.
«В Париже только одна проблема: они расстилают красную дорожку для всех. Ты приезжаешь, а некоторые футболисты не сыграли и десяти матчей в Лиге чемпионов...
В то время Дани Алвес (бразилец выступал за парижан в 2017-2019 годах – Sports.ru) говорил мне: «Пат, они никогда не выиграют Лигу чемпионов. Мы становимся рок-звездами».
На трибунах ты видишь не Бернара Лама (бывшего игрока «ПСЖ»), а Кардашьян и компанию. Это клуб шоу-бизнеса. Футбол не является приоритетом, нет.
Они проделали огромную работу. Но когда я иду на матч в Париже, это концерт. Я в VIP-зоне, шампанское, закуски... Но ребята, где же старички?
Когда вы идете на матч «Манчестер Юнайтед», на сиденье написано «Эвра», имена легенд... Здесь нет Леонардо Ди Каприо, который придет посмотреть игру, это не Голливуд», – сказал бывший футболист сборной Франции.
Особенно учитывая отношение Чеффира к Реалу после Суперлиги 😁
Любой упоминание о ПСЖ, для кулесов было раздражительным. Особенно после того, как Мбаппе оформил хет-трик не Кама Ноу и выкинул Барсу из последнего плей-офф для них)
Но потом Месси перешел в ПСЖ и за Барсу кулесы болеют на так как раньше, а ПСЖ стал одним из лучших в мире)
БЧК - больше чем кулесы 😁
Как ни Реал, то Бавария, как ни Барселона, то Сити в 1/8.
Каждый божий год одно и то же. Я уже молчу о том, сколько раз команду судьи убивали.
Даже вспомнить финал с Баварией и чистый пеналь на Мбаппе, а были еще Атейкины, голы с оффсайда Реала с игрой рукой Рамоса (пишу как фанат Реала).
Я не фанат ПСЖ, но я почти уверен, что УЕФА прикладывает руку к тому, чтобы клуб не взял кубок ЛЧ.
ж их стихия
Согласись?
Такое чувство, что Месси с собой привез невезение Барсы в ЛЧ последних лет. Даже с пенальти не смог отличиться и вообще 0 результативных действий за 4 матча в плей-офф ЛЧ.
Фанатов ПСЖ можно понять. Они мечтали, что с приходом Месси ПСЖ будет бороться за кубок ЛЧ, а они ни разу не прошли в 1/4….
Бавария издевалась над ПСЖ как могла… и только Рамос пытался что-то сделать и даже нанес больше ударов по воротам Баварии, чем Месси и Мбаппе вместе взятые.
Будем честны! Вылет в 1/8 для ПСЖ - это позор
Вылететь дважды в 1/8 для ПСЖ - мегапозор
Было время когда издевались над вылетами Реала в 1/8, но с тех пор Реал выиграл еще 5 ЛЧ, для успокоения болельщиков.
Вы верите, что ПСЖ в ближайшие 10 лет выиграет 5 ЛЧ?
🙌🏻
Дураку же ясно!