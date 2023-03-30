Патрис Эвра: «ПСЖ» – это шоу-бизнес, футбол не приоритет для них. Кардашьян, Ди Каприо на трибунах, матч в Париже – это концерт, в VIP-зоне шампанское, закуски»

считает «ПСЖ» клубом из шоу-бизнеса, для которого футбол не приоритет.

«В Париже только одна проблема: они расстилают красную дорожку для всех. Ты приезжаешь, а некоторые футболисты не сыграли и десяти матчей в ...

В то время (бразилец выступал за парижан в 2017-2019 годах – Sports.ru) говорил мне: «Пат, они никогда не выиграют Лигу чемпионов. Мы становимся рок-звездами».

На трибунах ты видишь не Бернара Лама (бывшего игрока « »), а Кардашьян и компанию. Это клуб шоу-бизнеса. Футбол не является приоритетом, нет.

Они проделали огромную работу. Но когда я иду на матч в Париже, это концерт. Я в VIP-зоне, шампанское, закуски... Но ребята, где же старички?

Когда вы идете на матч «Манчестер Юнайтед», на сиденье написано «Эвра», имена легенд... Здесь нет Леонардо Ди Каприо, который придет посмотреть игру, это не Голливуд», – сказал бывший футболист сборной Франции.