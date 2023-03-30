Боссы «ПСЖ» признают, что трио Месси, Мбаппе и Неймара несбалансированное. Уход Лео наиболее вероятен
Лионель Месси может уйти из «ПСЖ» этим летом.
По информации L’Équipe, руководство «ПСЖ» все чаще признает, что линия атаки, состоящая из Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, слишком несбалансированная.
Наиболее вероятным представляется уход Лионеля Месси, поскольку клуб заинтересован в сохранении Мбаппе, а Неймар сам изъявил желание остаться в команде. Также сообщается, что Месси думает об уходе из «ПСЖ».
Продление контракта Месси, истекающего в июне, обсуждается, однако пессимизм усиливается.
В текущем сезоне на счету аргентинца 13 голов и 13 голевых передач в 22 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.
Да, реально наблюдается изобилие адекватов в лице хызыра, севушки и т.п.
Будь последователен, посмотри кто первым прибежал на ветку Месси и устроили ср...ч.
имя фамилия, севушка, явич, толли, хызыр... не говоря уже о декордах и раулях, задан гоат и эрнандес эрнандес.
и ты ещё говоришь про Мессифанов?
Основная проблема ПСЖ - отсутствие конкуренции в Лиге. Топ игрокам просто не интересно задерживаться у них, если только не за большой бонус к зп (что уже само по себе такая себе мотивация). Там либо доигрывают пенсы, либо молодеж как трамплин использует