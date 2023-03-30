Боссы «ПСЖ» признают, что трио Месси, Мбаппе и Неймара несбалансированное. Уход Лео наиболее вероятен

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси может уйти из «ПСЖ» этим летом.

По информации L’Équipe, руководство «ПСЖ» все чаще признает, что линия атаки, состоящая из Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, слишком несбалансированная.

Наиболее вероятным представляется уход Лионеля Месси, поскольку клуб заинтересован в сохранении Мбаппе, а Неймар сам изъявил желание остаться в команде. Также сообщается, что Месси думает об уходе из «ПСЖ».

Продление контракта Месси, истекающего в июне, обсуждается, однако пессимизм усиливается.

В текущем сезоне на счету аргентинца 13 голов и 13 голевых передач в 22 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Месси уже всем всё доказал, почетное завершение карьеры хоть сейчас можно организовать и я был бы только за, не надо идти по стопам Роналду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Ну тут дисбаланс. Мбаппе отрабатывает меньше Месси в обороне, и даже пробег меньше в играх. А это в 24года. Если ПСЖ хочет сохранить мбаппе, то Месси действительно лучше уйти. Команда с двумя не отрабатывающими в обороне игроками, в современном футболе не предентует на высокие награды
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
ннкий Nerd from Nerd вчера рассказывал про то, какие фанаты Месси неадекватные, а поклонники Роналду белые и пушистые, кроме Алонсо, и то его комменты просто смешные.
Да, реально наблюдается изобилие адекватов в лице хызыра, севушки и т.п.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Терминатор///Айлбибекович
Одна новость отменяет другую.И так изо дня в день.Ближе к лету разбудите скажите,че они там придумали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Yavich
Хочется написать, что лучше поздно, чем никогда, но блин... Чем вы думали, когда брали Месси? Что вам было непонятно после его трёх вылетов разгромами в ЛЧ?
взяли-проверили в деле... теперь можно и отпустить, тем более пешеход требует существенной прибавки...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ NerdFromNerd
Ну, как бы Лео тогда было еще всего 34 и это огромный буст к репутации клуба. Быть 2м клубом, где играл Месси всё-таки круто. Спортивные результаты тут явно шли не главным критерием
ха, не ты ли вчера постелил простыню на другой ветке о том что фаны Месси отбитые, а из криштифанов на ум приходит только Алонсо, и то он смешит?
Будь последователен, посмотри кто первым прибежал на ветку Месси и устроили ср...ч.
имя фамилия, севушка, явич, толли, хызыр... не говоря уже о декордах и раулях, задан гоат и эрнандес эрнандес.
и ты ещё говоришь про Мессифанов?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Parce
Лэкип накидывает, все чтоб сохранить Мбаппе, а то они целой странной во главе с президентом к нему подлизываются, прикиньте он уйдёт, только вот когда уйдёт Месси, псж стабильно будет вылетать из лч, ну как и до него, интересно потом они будут набрасывать на Мбаппе?
Да уже представляю этот наброс ПСЖ снова взял внутренний требл и «вылетел» из полуфинала ЛЧ. Мбаппе как обычно «позорно» стал одним из лучших бомбардиров ЛЧ, лучшим бомбардиром чемпионата и кубка, и вообще он тут чужой, гнать его метлой поганой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Потолковый Лампонюх™
Любимые соперники нашего лио: Клермон, Гонконг, Маккаби Хаифа и Кюрасао.,
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Смолов
Ответ Sevuska
Если каждый день играть с Курясяо , то Месси бы ещё потянул , конечно. На другом уровне его пешеходство уже не катит 😊
Или Францией, Голландией , Хорватией и все они топ 7 рейтинга фифа )) 😊
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Анварбегов
Ответ Yavich
Хочется написать, что лучше поздно, чем никогда, но блин... Чем вы думали, когда брали Месси? Что вам было непонятно после его трёх вылетов разгромами в ЛЧ?
месси это что за клуб такой который вылетал с разгромами? он что один играет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Ответ Имя Фамилия
Этот хрустальный Нэй за 5 матчей приносит Парижу больше пользы, чем аргентинский балласт за 50 матчей.
напомни, какую большую пользу он принес за 5 лет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NastyNay
Ответ NerdFromNerd
Сложно строить команду вокруг игрока, который не ровен час уйдет в алп или ла лигу. Основная проблема ПСЖ - отсутствие конкуренции в Лиге. Топ игрокам просто не интересно задерживаться у них, если только не за большой бонус к зп (что уже само по себе такая себе мотивация). Там либо доигрывают пенсы, либо молодеж как трамплин использует
Строить вокруг это шо значит? Каких 2 игроков нужно взять к нему в атаку? Подскажите
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Но хотят с ним продлить контракт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ursa7
Ответ MajestySport
Сбрасывают баласт
Балластом был ты, уроках русского языка))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Лэкип накидывает, все чтоб сохранить Мбаппе, а то они целой странной во главе с президентом к нему подлизываются, прикиньте он уйдёт, только вот когда уйдёт Месси, псж стабильно будет вылетать из лч, ну как и до него, интересно потом они будут набрасывать на Мбаппе?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yavich
Ответ NerdFromNerd
Ну, как бы Лео тогда было еще всего 34 и это огромный буст к репутации клуба. Быть 2м клубом, где играл Месси всё-таки круто. Спортивные результаты тут явно шли не главным критерием
Ну тут отчасти соглашусь, для пиара взять можно было, но тогда сразу надо было с тренерами говорить, чтобы выпускали его против дижонов стату набивать, а в ЛЧ чтобы ни ногой
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ cektor
а, тоесть хрустального Нея они оставить хотят )) нуну
Этот хрустальный Нэй за 5 матчей приносит Парижу больше пользы, чем аргентинский балласт за 50 матчей.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yavich
Ответ Сурхай Лукманов
Ну да один месси виноват. 🤦
до него был финал и полуфинал лч
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NerdFromNerd
Ответ Tollie
по хорошему, надо выгнать поганой метлой обоих латиносских поленьев и строить команду вокруг черепахи.
Сложно строить команду вокруг игрока, который не ровен час уйдет в алп или ла лигу.
Основная проблема ПСЖ - отсутствие конкуренции в Лиге. Топ игрокам просто не интересно задерживаться у них, если только не за большой бонус к зп (что уже само по себе такая себе мотивация). Там либо доигрывают пенсы, либо молодеж как трамплин использует
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Потолковый Лампонюх™
Нашему мессе пора уже в МЛС. В какой нибудь Остин или Монреаль. Не тянет уровень фермерской лиги Франции даже. Псж с ним позориться каждый год во всех турнирах. 🤦
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
мепси самое слабое звени из трио
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yavich
Ответ Los Galácticos
Конечно до уровня игры MSN этому трио далеко, Месси и Неймар уже старички а Мбаппе и ноги Суареса не стоит.
МСН это Месси, Суарес, Негрейра?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MajestySport
Сбрасывают баласт
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Ответ Yavich
Хочется написать, что лучше поздно, чем никогда, но блин... Чем вы думали, когда брали Месси? Что вам было непонятно после его трёх вылетов разгромами в ЛЧ?
Чем думали когда Галтье брали? Нормальный тренер для борьбы в Лиге 1 и без опыта в ЛЧ. Топ-тренер нужен и строительство команды на года, а не "взять ЛЧ любой ценой." Будет команда - будут победы
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Пенальтьевич
Только продлили в прошлой новости, уже продают...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий