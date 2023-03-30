Боссы «ПСЖ» признают, что трио Месси, Мбаппе и Неймара несбалансированное. Уход Лео наиболее вероятен

Лионель Месси может уйти из «ПСЖ» этим летом.

По информации L’Équipe, руководство «ПСЖ» все чаще признает, что линия атаки, состоящая из Месси, и , слишком несбалансированная.

Наиболее вероятным представляется уход , поскольку клуб заинтересован в сохранении Мбаппе, а Неймар сам изъявил желание остаться в команде. Также сообщается, что Месси думает об уходе из « ».

Продление контракта Месси, истекающего в июне, обсуждается, однако пессимизм усиливается.

В текущем сезоне на счету аргентинца 13 голов и 13 голевых передач в 22 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.