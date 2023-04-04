Анри об игре Месси за «ПСЖ»: «Нелегко руководить оркестром с тремя дирижерами. В Аргентине он главный, за него готовы умереть»

Тьерри Анри сравнил «ПСЖ» с плохо организованным оркестром

Бывший форвард «Барселоны» объяснил разницу между игрой в составе парижского клуба и в составе сборной Аргентины.

«Нелегко руководить оркестром, в котором три дирижера (речь о Месси, Мбаппе и Неймаре – Sports.ru). В Аргентине он главный. Заметно, как на него смотрят там его партнеры. Они готовы умереть за него. Когда Лео нашел свою игру, его не сдержать.

А в « » все иначе», – заявил в эфире Amazon Prime.