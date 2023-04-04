Анри об игре Месси за «ПСЖ»: «Нелегко руководить оркестром с тремя дирижерами. В Аргентине он главный, за него готовы умереть»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Тьерри Анри сравнил «ПСЖ» с плохо организованным оркестром

Бывший форвард «Барселоны» объяснил разницу между игрой Лионеля Месси в составе парижского клуба и в составе сборной Аргентины.

«Нелегко руководить оркестром, в котором три дирижера (речь о Месси, Мбаппе и Неймаре – Sports.ru). В Аргентине он главный. Заметно, как на него смотрят там его партнеры. Они готовы умереть за него. Когда Лео нашел свою игру, его не сдержать.

А в «ПСЖ» все иначе», – заявил Анри в эфире Amazon Prime.

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12 комментариев

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Блуждающий странник
Неуместное сравнение про оркестр, при всем уважении к Анри. Конечно когда звезда одна строить игру проще, но тут два других аспекта: футбол сборных не отточен как клубный футбол, в сборных всегда индивидуальности выходят на первый план и нет такой выстроенной структуры. Ещё в сборных у каждого из звездного трио сильный центр поля, о чем многие забывают. У Месси там играли Де Пауль, Мак Аллистер, Энцо. У Мбаппе Фофана из Монако, который недооценен и Камавинга с Тчуамени. У Неймара там Каземиро, одного этого имени уже достаточно, а в ПСЖ в центре поля играют Руис, Солер и Витинья. Тчуамени забил важный гол Англии, МакАллистер Польше, а Витинья не забил в пустые в матче с Баварией где этот гол мог реально переломить ход игры, вот и вся разница. Можно петь дифирамбы Месси или Мбаппе, но без команды они ноль, они зависят от партнеров точно также как и партнеры от них, а с их стилем если им не обеспечить свободу, то они будут играть вот так как с Баварией. Поэтому Мбаппе и хотел Тчуамени в ПСЖ видеть, он прекрасно понимает проблемные зоны. Да и Кампуш вроде понимал, но с трансферами не угадал совсем
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Спартакус Москвакус
Ответ Артур Агабегов
Сейчас бы Месси в 35 лет пятое место рвал ради Парижской помойки.
не хочешь играть уходи ,а катарские денюшки мы хотим ,а жопу рвать нет
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хавбек+
ну какой из Мбаппе дирижер?)) француз молот которым умелый дирижер наказывает соперника
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vwzx8mx5vh
Ответ Роман
В Аргентине он играет и пятое место рвёт, а за ПСЖ прохлаждается. Да и вообще без Неймара этот клуб перестал побеждать.
С хрена ему там рвать если его там в угоду Мбаппе задвигают на вторые роли помогать ему стату набивать

Ему первый сезон вобще с грехом пополам пасовали, щас пасуют в ситуациях когда толпа вокруг него
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ ДЖИН
Согласен, вон местный роман натуральный аргентинец...
Это ответ не на твой коммент,а на ромкин(ромка меня в черный список внес и я ответить ему не могу )И даже прохлаждаясь он лучший в клубе по оценкам и по гол+пас.И все равно претензии к нему,а не к черепашке например.
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Артур Агабегов
Ответ Роман
В Аргентине он играет и пятое место рвёт, а за ПСЖ прохлаждается. Да и вообще без Неймара этот клуб перестал побеждать.
Сейчас бы Месси в 35 лет пятое место рвал ради Парижской помойки.
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Экспертное мнение
Поэтому Месси, Неймар, Мбаппе хорошо смотрелись в сборной на ЧМ, так как каждый был дирижерами по одиночке. МСН в Барсе это редчайшее исключение, помнится еще тогда никто не верил в то что они сыграются вместе. Те кто мечтали увидеть Лео и Криша в одной команде, забудьте об этом распиаренном "противостоянии", лучшие игроки 21 века Месси и Суарес уже играли вместе, это было шедеврально, как же нам повезло застать эпоху этих двух легенд и увидеть их вместе в одной команде.
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Роман
В Аргентине он играет и пятое место рвёт, а за ПСЖ прохлаждается.

Да и вообще без Неймара этот клуб перестал побеждать.
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Max Payne
Месси лучший игрок в истории ПСЖ, всем спасибо.
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ДЖИН
Ответ Михо
Так их два, один глор второй хейтер) может даже это один и тот же, в зависимости от настроения и фазы Луны
Кстати я это давно заметил)
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Михо
Ответ ДЖИН
Согласен, вон местный роман натуральный аргентинец...
Так их два, один глор второй хейтер) может даже это один и тот же, в зависимости от настроения и фазы Луны
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ДЖИН
Согласен, вон местный роман натуральный аргентинец...
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