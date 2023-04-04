Анри об игре Месси за «ПСЖ»: «Нелегко руководить оркестром с тремя дирижерами. В Аргентине он главный, за него готовы умереть»
Тьерри Анри сравнил «ПСЖ» с плохо организованным оркестром
Бывший форвард «Барселоны» объяснил разницу между игрой Лионеля Месси в составе парижского клуба и в составе сборной Аргентины.
«Нелегко руководить оркестром, в котором три дирижера (речь о Месси, Мбаппе и Неймаре – Sports.ru). В Аргентине он главный. Заметно, как на него смотрят там его партнеры. Они готовы умереть за него. Когда Лео нашел свою игру, его не сдержать.
Ему первый сезон вобще с грехом пополам пасовали, щас пасуют в ситуациях когда толпа вокруг него
Да и вообще без Неймара этот клуб перестал побеждать.