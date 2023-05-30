У Месси есть предложение из АПЛ. «Интер» Майами тоже надеется подписать Лионеля

Теги ПСЖ МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Ole, у аргентинца есть несколько предложений, некоторые из них поступили в последние дни.

Помимо «Аль-Хилаля» есть вариант с «Интером» из Майами, который всегда казался ему привлекательным.

Также форварда «ПСЖ» пытается подписать клуб АПЛ, участвующий в еврокубках.

«Аль-Хилаль» дает Месси 1,2 млрд евро на два года. Отец Лионеля принял предложение, форвард тоже склоняется к переходу в Саудовскую Аравию (Foot Mercato)

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30 комментариев

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Vovker
Из АПЛ это Ньюкасл, похоже.
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Rio de Janeiro
На такую авантюру с сумасшедшим контрактом и большими клубными рисками может пойти только Боули
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Ответ Имя Фамилия
Пока все издания пишут, что у него есть предложение только из пустыни, лёнька просит друзей из аргентинской газетки создать видимость, будто он нужен хотя бы какой-то нормальной команде и выбирает не только из верблюдов.
Эта фиксация на Месси и Баварии явно болезненна. Обратись уже к специалисту
+5
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Ответ Иван Иванов
Я что-то пропустил ? Во Флориде тоже начали добывать нефть в огромных количествах?
Бекс деньги умеет делать.
+3
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Михо
Какие же недалекие люди в ПСЖ, имея такого игрока и возможность продлить контракт, просто все это спустили в унитаз
+7
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Человек1991
Как я однажды говорил , может быть сюрприз и Месси перейдёт в Сити. Представьте связку Дэ Брёйне , Месси ,Грилиш , Холланд. В запасе Фодэн , Альварес. Ну или без Грилиша можно тож , Месси с Дэ Брёйне под Холландом , футбольный рай для Эрлинга . ))
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Человек1991
Ответ Sergio666
А кроме как удовлетворения юнышеских фантазий, зачем Гвардиоле задвигать топового Грилиша, прогрессирующего Фодена (они кстати оба взрощены на британском футболе и в лиге чувствуют себя отлично) ради игрока который уже явно доигрывает, пусть он и лучший в мире/истории?
Первый мой основной вариант с Грилишем , Месси вместо Бернарду, потому что он возможно уйдёт, второй вариант я привёл для примера . )
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Blaumerc
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Сорян, а можно пруф про 600 чистыми в год? А то я немного охренел от цифр
лично контракт никто не видел, но мы здесь обсуждаем новости которые публикуются каждый день с разными источниками.
изначально эта тема ещё несколько месяцев назад стартовала с цифр в районе 300-400 млн в год, и постепенно, с каждым днем и с каждой новостью только росла.
не нужно быть супер осведомлённым человеком, что бы понять что доля правды в этих новостях есть. Ведь так и начиналось история перехода Роналду в Аль наср.
тогда тоже никто не верил, и сумма в 200 млн в год казалась фантастикой и журналистскими вбросами, но как видим всё может быть.
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Ответ Blaumerc
ясное дело что у Месси есть несколько вариантов, в том числе и в Европе. иначе саудиты не давали бы 1,2 млрд за 2 года, а просто не намного улучшили бы контракт за который перешёл Роналду. Месси не в том положении, в котором был Роналду, от которого откровенно отказывались и высказывались все клубы Европы с которым его связывали. будь то Бавария (высказывания Кана), будь то Спортинг (высказывания Аморима) или Челси (комментарии Тухеля). так что выбирать где ему играть, будет сам Месси. Но 1,2 млрд это конечно сумасшедшие деньги, и отказаться от них будет безумием.
Сорян, а можно пруф про 600 чистыми в год? А то я немного охренел от цифр
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Surviving
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Эта фиксация на Месси и Баварии явно болезненна. Обратись уже к специалисту
Вот у него крыша потечёт если Месси в Баварию перейдет.
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Vovker
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Эта фиксация на Месси и Баварии явно болезненна. Обратись уже к специалисту
А ты делаешь такие же замечания своим сородичам, которые пишут хейтерские комменты под постами о Роналду или это только в одну сторону работает?
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Velirpa
Ответ Михо
Какие же недалекие люди в ПСЖ, имея такого игрока и возможность продлить контракт, просто все это спустили в унитаз
то, что метро или спущено в унитаз, уже не оживет.
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нелюбитель футбола
Ответ Михо
Какие же недалекие люди в ПСЖ, имея такого игрока и возможность продлить контракт, просто все это спустили в унитаз
ПСЖ не отзывали своё предложение...
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Blaumerc
Ответ Vovker
Из АПЛ это Ньюкасл, похоже.
кстати, эта версия вполне вероятна, если учесть что владельцами сорок являются как раз саудиты. может это будет частью какой-то сделки, что бы потом через сезон другой, Месси поехал в лигу Саудовской Аравии.
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David Aprasidze
Лутон?
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ariuntrius
Ньюкасл. Попылит в Европе, потом уедет в Аравию за местный клуб играть, одновременно будет лицом заявки чм30.
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Растиньяк
ээту девочку уже танцуют арабы
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Sergio666
По приколу кто-нибудь скажите Боули, что есть такой вариант 😆😆😆
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Blaumerc
ясное дело что у Месси есть несколько вариантов, в том числе и в Европе.
иначе саудиты не давали бы 1,2 млрд за 2 года, а просто не намного улучшили бы контракт за который перешёл Роналду.
Месси не в том положении, в котором был Роналду, от которого откровенно отказывались и высказывались все клубы Европы с которым его связывали. будь то Бавария (высказывания Кана), будь то Спортинг (высказывания Аморима) или Челси (комментарии Тухеля).
так что выбирать где ему играть, будет сам Месси.
Но 1,2 млрд это конечно сумасшедшие деньги, и отказаться от них будет безумием.
+3
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