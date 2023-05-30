У Месси есть предложение из АПЛ. «Интер» Майами тоже надеется подписать Лионеля
Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает Ole, у аргентинца есть несколько предложений, некоторые из них поступили в последние дни.
Помимо «Аль-Хилаля» есть вариант с «Интером» из Майами, который всегда казался ему привлекательным.
Также форварда «ПСЖ» пытается подписать клуб АПЛ, участвующий в еврокубках.
«Аль-Хилаль» дает Месси 1,2 млрд евро на два года. Отец Лионеля принял предложение, форвард тоже склоняется к переходу в Саудовскую Аравию (Foot Mercato)
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изначально эта тема ещё несколько месяцев назад стартовала с цифр в районе 300-400 млн в год, и постепенно, с каждым днем и с каждой новостью только росла.
не нужно быть супер осведомлённым человеком, что бы понять что доля правды в этих новостях есть. Ведь так и начиналось история перехода Роналду в Аль наср.
тогда тоже никто не верил, и сумма в 200 млн в год казалась фантастикой и журналистскими вбросами, но как видим всё может быть.
иначе саудиты не давали бы 1,2 млрд за 2 года, а просто не намного улучшили бы контракт за который перешёл Роналду.
Месси не в том положении, в котором был Роналду, от которого откровенно отказывались и высказывались все клубы Европы с которым его связывали. будь то Бавария (высказывания Кана), будь то Спортинг (высказывания Аморима) или Челси (комментарии Тухеля).
так что выбирать где ему играть, будет сам Месси.
Но 1,2 млрд это конечно сумасшедшие деньги, и отказаться от них будет безумием.