У Месси есть предложение из АПЛ. «Интер» Майами тоже надеется подписать Лионеля

Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Ole, у аргентинца есть несколько предложений, некоторые из них поступили в последние дни.

Помимо «Аль-Хилаля» есть вариант с «Интером» из Майами, который всегда казался ему привлекательным.

Также форварда «ПСЖ» пытается подписать клуб АПЛ, участвующий в еврокубках.

«Аль-Хилаль» дает Месси 1,2 млрд евро на два года. Отец Лионеля принял предложение, форвард тоже склоняется к переходу в Саудовскую Аравию (Foot Mercato)

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