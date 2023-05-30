Генсек РФС об отказе от июньского сбора: «Переговоры о матчах сопряжены со сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. Решили дать клубам спокойно подготовиться к сезону»

Генеральный секретарь РФС объяснил отказ от летнего сбора для сборной России.

Ранее стало известно, что сбора национальной команды в июне не будет. Сборная соберется осенью.

«У были предварительные договоренности о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры.

Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня. Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону.

После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать клубам спокойно подготовиться к сезону и не ломать их графики подготовки», – сказал .

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