Генсек РФС об отказе от июньского сбора: «Переговоры о матчах сопряжены со сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. Решили дать клубам спокойно подготовиться к сезону»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Р-Спорт Футбол

Генеральный секретарь РФС объяснил отказ от летнего сбора для сборной России.

Ранее стало известно, что сбора национальной команды в июне не будет. Сборная соберется осенью.

«У РФС были предварительные договоренности о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры.

Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня. Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону.

После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать клубам спокойно подготовиться к сезону и не ломать их графики подготовки», – сказал Максим Митрофанов

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6 комментариев

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Грустный Тролль
Сборная России по футболу летом будет отдыхать. Команда не будет проводить летних сборов, а также никаких матчей в этот период. Все очень просто - РФС не смог ни с кем договориться. С нами отказались играть абсолютно все, даже африканские сборные, все переговоры провалились. Сборная теперь соберется осенью.
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Criptonit
Какие внешнеполитические ситуации, поточнее пожалуйста!!!)))
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Красный чай
Странно что не нашли спарринг партнёра, ведь еще столько стран есть кндр, куба, эритрея в конце концов.
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