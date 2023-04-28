Генсек РФС: «Отношения с УЕФА такие же. Хуже не стали»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Генеральный секретарь РФС сказал, что отношениях с УЕФА хуже не стали.

«Отношения с УЕФА? Такие же. Хуже не стали. Лучше? К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения.

Сроки? Вопрос в том, примет ли ФИФА это решение. Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если мы идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год. Это разные пути», – сказал Максим Митрофанов.

Напомним, в прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком РФС создал совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения сборных и клубов к международным турнирам.

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12 комментариев

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Циник Петербургский
"Мои отношения с бывшей женой за 10 лет с момента развода хуже не стали".
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Михаил
Потому что хуже некуда
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Циник Петербургский
Ответ Михаил
Потому что хуже некуда
Есть куда, есть. Например, можно попытаться сделать альтернативный международный футбольный союз... ;) Да мало ли, чего еще можно отчебучить. Было бы желание ))
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Возвращения в УЕФА придется ждать долго. Боюсь, лет 15-20
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Bartez1986
Отношения такие же. Их нет
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Iuasamotu
Вежливые люди они такие, всегда говорят не то, что думают
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Pedro1980
🤡🤡🤡🤡
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Hong Kil
Мертвое умереть не сможет.
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Юрий Кечко
Когда бывшая ради приличия на твоё «привет как дела» отвечает тем же
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KOTOV71
Ответ Циник Петербургский
Есть куда, есть. Например, можно попытаться сделать альтернативный международный футбольный союз... ;) Да мало ли, чего еще можно отчебучить. Было бы желание ))
" Отчебучить"!!)) Это мы могем!!!!!
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Александр Митраков
Ответ Михаил
Потому что хуже некуда
Там на подходе аккредитация клубов из Крыма, так что...
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