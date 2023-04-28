Генсек РФС: «Отношения с УЕФА такие же. Хуже не стали»

Генеральный секретарь РФС сказал, что отношениях с УЕФА хуже не стали.

«Отношения с УЕФА? Такие же. Хуже не стали. Лучше? К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения.

Сроки? Вопрос в том, примет ли ФИФА это решение. Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если мы идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год. Это разные пути», – сказал Максим Митрофанов.

Напомним, в прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком РФС создал совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения сборных и клубов к международным турнирам.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол