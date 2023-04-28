Владимир Пономарев: «В 1966-м сборная СССР разгромила полицейских Сан-Паулу. Они подарили нам несколько ящиков водки, мы ее до дома не довезли. Что не помешало нам потом занять 4-е место на ЧМ»

Теги Никита Симонян премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация сборная СССР Владимир Алексеевич Пономарев алкоголь и спорт Футбол

Экс-футболист сборной СССР вспомнил об игре с полицейскими в Бразилии и о водке от них.

Ранее стало известно, что сборная Россия отказалась о выступления на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«Все аргументы против участия в чемпионате CAFA мне кажутся странными. Профессионал не должен бояться жары. Кстати, руководство Ташкента в 1960-х специально планировало начало матчей на 14-15 часов, чтобы гостям с севера игра медом не казалась...

В качестве альтернативы Никита Симонян предлагает сыграть со сборной Китая, а генсек РФС Максим Митрофанов сообщил о перспективах товарищеских матчей с сильными командами Африки. Кто-то договаривается с латиноамериканцами.

А по мне, не принципиально, против кого играть. Надо использовать каждое «окно», которое ФИФА выделяет для сборных. Чем больше товарищеских матчей, тем лучше.

Зимой 1966 года в длительном турне по Южной Америке вместо тренировки нам предложили играть с командой полицейских Сан-Паулу. Мы согласились и разгромили их.

Они подарили нам несколько ящиков местной водки, мы ее по сумкам распихали, но до дома, конечно, не довезли. Что не помешало нам через несколько месяцев занять четвертое место на чемпионате мира – лучший результат за всю отечественную историю», – сказал участник ЧМ-1966 Владимир Пономарев.

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11 комментариев

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VV Vvvv
— Да, были люди в ваше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не мы!)))
+7
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bbbereggg@gmail.com
Юран бы тоже не довёз с Родимовым
+7
-2
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bbbereggg@gmail.com
Романцев одобряет
+7
-2
+5
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Юрий Кечко
Ну потому что тогда впринципе все футболисты бухали и курили , и твои уровнем подготовки ниже чем сейчас любители из вышки лфл
+5
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Kuznets 09
Жаль что не в Колумбии товарняк играли,а то бы Мундиаль взяли
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dimonivanov
Кашаса
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Тиджани Бабангида
Другие времена и совсем другой футбол.
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AIBOLIT66
в Лондоне
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RLVedter
Всю выкушали?
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Ну потому что тогда впринципе все футболисты бухали и курили , и твои уровнем подготовки ниже чем сейчас любители из вышки лфл
Были **
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