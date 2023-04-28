Владимир Пономарев: «В 1966-м сборная СССР разгромила полицейских Сан-Паулу. Они подарили нам несколько ящиков водки, мы ее до дома не довезли. Что не помешало нам потом занять 4-е место на ЧМ»

Экс-футболист сборной СССР вспомнил об игре с полицейскими в Бразилии и о водке от них.

Ранее стало известно, что сборная Россия отказалась о выступления на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«Все аргументы против участия в чемпионате CAFA мне кажутся странными. Профессионал не должен бояться жары. Кстати, руководство Ташкента в 1960-х специально планировало начало матчей на 14-15 часов, чтобы гостям с севера игра медом не казалась...

В качестве альтернативы Никита Симонян предлагает сыграть со сборной , а генсек РФС Максим Митрофанов сообщил о перспективах товарищеских матчей с сильными командами Африки. Кто-то договаривается с латиноамериканцами.

А по мне, не принципиально, против кого играть. Надо использовать каждое «окно», которое ФИФА выделяет для сборных. Чем больше товарищеских матчей, тем лучше.

Зимой 1966 года в длительном турне по Южной Америке вместо тренировки нам предложили играть с командой полицейских Сан-Паулу. Мы согласились и разгромили их.

Они подарили нам несколько ящиков местной водки, мы ее по сумкам распихали, но до дома, конечно, не довезли. Что не помешало нам через несколько месяцев занять четвертое место на чемпионате мира – лучший результат за всю отечественную историю», – сказал участник ЧМ-1966 Владимир Пономарев.

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