Сборная России планирует провести 2 товарищеских матча в июне: «Сейчас финализируем договоренности»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России планирует провести два товарищеских матча в июне.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Сейчас финализируем договоренности. Рассчитываем провести два матча в июне, в окно ФИФА. Как только договоренности будут достигнуты, будем объявлять.

Мы проводим переговоры со всеми сборными, у которых есть свободные окна. У всех разный график и разные условия. Только при совпадении всех элементов можно достичь такой договоренности», – сказал Митрофанов. 

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10 комментариев

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Ромарио163
Эритрея и Венесуэла?
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Александр Ткачёв
Никарагуа и Сирия?
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Антон Панарин
Ответ Ромарио163
Эритрея и Венесуэла?
Россия-25
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Шухрат Казыев
Побоялись играть в турнире в Азии. Теперь ищут себе соперника.
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СИ
«Финализируем договоренности»
«проводим переговоры со всеми сборными...»
Ничего не поймёшь в рфс - так финализируете » или только « проводите переговоры со всеми сборными»?
И вот мое мнение - Митрофанов, не потянешь ты на этой должности как и не тянул твой предшественник на этом посту Алаев - подай заявление по собственному - пускай занимаются футболом профессионалы - люди из футбола - как в хоккее.
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Брулин
С кем на этот раз? Со сборной Сирии или Йемена?
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alexsem69
Ответ Антон Панарин
Россия-25
ХК Россия 25
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Совесть Черданцева
Беларусь и Гондурас походу противниками будут
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Шапка Сёмина
Россия 2?
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Александр Тараканов
Все потенциальные противники уже заняты в турнире от которого,вы так глупо отказались.
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