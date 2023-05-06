Сборная России планирует провести 2 товарищеских матча в июне: «Сейчас финализируем договоренности»
Сборная России планирует провести два товарищеских матча в июне.
Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Сейчас финализируем договоренности. Рассчитываем провести два матча в июне, в окно ФИФА. Как только договоренности будут достигнуты, будем объявлять.
Мы проводим переговоры со всеми сборными, у которых есть свободные окна. У всех разный график и разные условия. Только при совпадении всех элементов можно достичь такой договоренности», – сказал Митрофанов.
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«проводим переговоры со всеми сборными...»
Ничего не поймёшь в рфс - так финализируете » или только « проводите переговоры со всеми сборными»?
И вот мое мнение - Митрофанов, не потянешь ты на этой должности как и не тянул твой предшественник на этом посту Алаев - подай заявление по собственному - пускай занимаются футболом профессионалы - люди из футбола - как в хоккее.