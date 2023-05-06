Сборная России планирует провести 2 товарищеских матча в июне: «Сейчас финализируем договоренности»

Сборная России планирует провести два товарищеских матча в июне.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Сейчас финализируем договоренности. Рассчитываем провести два матча в июне, в окно ФИФА. Как только договоренности будут достигнуты, будем объявлять.

Мы проводим переговоры со всеми сборными, у которых есть свободные окна. У всех разный график и разные условия. Только при совпадении всех элементов можно достичь такой договоренности», – сказал Митрофанов.

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