Фердинанд о Бруну: «Лишь де Брюйне сравнится с ним в созидании. Будь я форвардом, захотел бы перейти в «МЮ», думая: «Сколько голов можно забить, играя с этим парнем!»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Бруну Фернандеш Футбол

Рио Фердинанд высоко оценил выступления Бруну Фернандеша за «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне АПЛ португалец создал 119 голевых моментов – больше, чем любой игрок «Манчестер Юнайтед» с сезона-2003/04.

«Я считаю, что [Бруну Фернандеш] был великолепен. По ходу сезона его критиковали за язык тела и другие подобные вещи, но он отреагировал, и я думаю, ему не все равно.

Он создал 119 голевых моментов в этом сезоне, и с точки зрения созидания с ним может сравниться разве что Кевин де Брюйне.

На месте любого форварда я бы захотел перейти в «МЮ», думая про себя: «Сколько голов я мог бы забить, играя с этим парнем!» То, что он может делать с мячом, отдавать передачи, почти не имея свободного пространства… При более или менее приличной игре можно получить как минимум 25 моментов только благодаря ему – настолько он хорош с мячом.

Ему даже не нужно время, он просто считывает игру и отправляет мяч туда, куда вы хотите.

Будь я форвардом, у меня бы потекли слюнки, и я бы сказал: «Пригласите меня в этот клуб как можно скорее, мне нужно туда попасть», – настолько он [Бруну] хорош», – сказал бывший защитник «МЮ» на своем YouTube-канале Vibe with Five.

В сезоне-2022/23 Бруну провел в АПЛ 37 матчей, забив 8 голов и отдав 8 голевых передач. Подробная статистика полузащитника «МЮ»  доступна здесь.

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11 комментариев

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Михо
Когда появился Каземиро, Бруну стало намного комфортнее созидать, центр поля надежно закрыт, можно рисковать, Каз подчистит)
+12
0
+12
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TinTin
Ответ Михо
Когда появился Каземиро, Бруну стало намного комфортнее созидать, центр поля надежно закрыт, можно рисковать, Каз подчистит)
Каземиро там уже и чистит и создаёт и забивает
+3
0
+3
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TinTin
Связка Кейн-Фернандеш будет топ. Только в центр еще кто то нужен
+2
0
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QWertY
Ответ Михо
Когда появился Каземиро, Бруну стало намного комфортнее созидать, центр поля надежно закрыт, можно рисковать, Каз подчистит)
Каз то подчистит, но есть пешеход Ериксен, который не добежит и привезет в определенный момент. Так что хороший ЦП необходим
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Steppenwolf
Могу себе представить, как хорошо они выглядели бы с Кейном.
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Como
Кто-то в курсе, а сколько у Де Брёйне?
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Диер Ташкент
Ответ masti Tu hastam
Твоему Бруно ещё сравнится с Кевином ...небо и земля
Ну так конкретно в этом сезоне Бруно превзошёл Кевина по созданным голевым моментам. Об этом Рио и говорит
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masti Tu hastam
Ответ Диер Ташкент
Ну так конкретно в этом сезоне Бруно превзошёл Кевина по созданным голевым моментам. Об этом Рио и говорит
Причем создание моментов ...или 4 года лучший асистент ..Бруно был бы лучше.то Кевин не был бы лучший асистен
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