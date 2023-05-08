Бруну лидирует по созданным голевым моментам (103) в топ-5 лиг Европы

лидирует по созданным голевым моментам (103) в топ-5 лиг Европы.

Хавбек « » опережает в этом сезоне двух других представителей – защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер создал 101 момент, хавбек « » Кевин де – 97.

Подробнее статистика Бруну – здесь.