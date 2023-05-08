Бруну лидирует по созданным голевым моментам (103) в топ-5 лиг Европы

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Киран Триппьер Кевин де Брюйне Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш лидирует по созданным голевым моментам (103) в топ-5 лиг Европы.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» опережает в этом сезоне двух других представителей АПЛ – защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер создал 101 момент, хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне – 97.

Подробнее статистика Бруну – здесь.

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44 комментария

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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Был бы еще игрок, который смог бы стабильно конвертировать эти моменты в голы.
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Любезный Коссутий
увы, но реализовывать моменты особо некому.
у Рэшфорда спад, как и у всей команды, Вегормт и вправду оказался нападающим уровня Бернли
+29
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+28
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Диер Ташкент
Два сезона назад топил за переход Триппера в МЮ. Но некомпетентный Вудворд тогда решил будет лучше продавать футболок CR7, вместо усиливать команду. Англичанин сейчас много пользы приносил бы на правом фланге МЮ
+24
-12
+12
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Диер Ташкент
Ответ ман сити фейк
Трипьер оказывается лучше хваленного Трента
В атаке может они сопоставимые, так как Трент не лучший свой сезон проводит. Но в обороне, и в целом как универсальный защитник Трипьер сильнее Трента будет
+10
-1
+9
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Вазген, друг Мхитаряна.
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Был бы еще игрок, который смог бы стабильно конвертировать эти моменты в голы.
Есть же, Санчо и Марсияль по сто миллионов каждый
+18
-9
+9
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svft
прекрасно, а голы-то где? вчерашний вечерний позор опять без голов.
+4
0
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ ман сити фейк
Чем тебя не удовлетворит Биссака? Норм защ уровня МЮ
Биссака в создании моментов абсолютный ноль. Нужен и вратарь современный, который может отдать пасс дальше чем на 5 метров и крайние скоростные
+4
0
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Андрей Хенто
Когда ушел из Атлетико и задышал полной грудью) Триппер красавец, статистика впечатляет.
+8
-4
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Komrade
поэтому лучше его задвинуть куда угодно кроме его излюбленной позиции в центре, а десяткой поставить Вегхорста
+2
0
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ман сити фейк
Трипьер оказывается лучше хваленного Трента
+7
-5
+2
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Диер Ташкент
Ответ ман сити фейк
Чем тебя не удовлетворит Биссака? Норм защ уровня МЮ
В атаке слаб он
+5
-3
+2
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Любезный Коссутий
Ответ Ashan Sorokin
Он бы но теперь играет в Аравии
он 4 забил за полсезона, из которых 2 с пенальти.
ему и вправду место в Аравии
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Любезный Коссутий
Ответ Ashan Sorokin
А сколько он забил в первом сезоне после Ювентуса когда вся команда болт положила на игру и если бы не роналду и ЛЕ не видать было бы
я не отрицаю его вклад в 1-ю половину 1-го сезона. даже вплоть до марта. но потом, Криштиану кончился, как форвард, для МЮ
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Lio Loi
Ответ ман сити фейк
Чем тебя не удовлетворит Биссака? Норм защ уровня МЮ
А чем он должен удовлетворить? Тут надо понимать хочет ли мю стать топом или нет. Если хочет тогда и игроки должны быть соответствующие
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romaroman26
Ответ №7
мог бы , но Сульшер, который тренировал его в молодости, предпочитал покупать Диалло за 40 млн
За Диалло отдали 20
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romaroman26
Ответ kaka10
Могли Роналду использовать правильно вместо этого из легенды сделали козла отпущения
Не могли. Он уже кончился как игрок , для такого высокого уровня как апл
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danilevich
Ответ FilinMD
Смешно, но последним более-менее бомбардиром в МЮ был Роналду)
Смешно не знать что рэшфорд уже забил больше за один сезон чем любой нап мю со времен ван Перси с сезона 12/13.
Садись, Два!
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ FilinMD
Смешно, но последним более-менее бомбардиром в МЮ был Роналду)
Вот именно, что более-менее, у нас сейчас Рэшфорд тоже более-менее забивает, но этого недостаточно. Кейн в околотоповом Тоттенхэме стабильно 20 ложит в АПЛ.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ kaka10
за 3 месяца до "закончился как топ футболист" Роналду завершил сезон лучшим бомбардиром МЮ и вторым бомбардиром АПЛ. Человек за 3 месяца не разучится играть в футбол. Но ваши мозги как-то игнорируют этот факт
Сейчас от форвардов требуется не только результативность, но и помощь команде в прессинге или при обороне, нужно много двигаться. Текущий Роналду этого дать не может, физики уже не хватает.
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ман сити фейк
Ответ Любезный Коссутий
увы, но реализовывать моменты особо некому. у Рэшфорда спад, как и у всей команды, Вегормт и вправду оказался нападающим уровня Бернли
Этот брусок как-то забил 2 в ворота Аргентины, все его начали считать топ нападающим.
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Yri Yrov
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Был бы еще игрок, который смог бы стабильно конвертировать эти моменты в голы.
он мог бы стать Озилом для Холланда
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M.U fan
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Вопрос какой нап придёт, если Кейн, то будет хорошо, он умеет забивать, если кто-то другой, то непонятно.
Лишь бы не сыкун как нынешние они даже в отбор идти бояться не говоря о проламывать оборону соперника
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Есть же, Санчо и Марсияль по сто миллионов каждый
Первый то ли хандрит, то ли это весь его уровень, второй к сожалению не тянет.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ M.U fan
Ждём следующего года 👆 придет супер нап и положит 80% этих моментов
Вопрос какой нап придёт, если Кейн, то будет хорошо, он умеет забивать, если кто-то другой, то непонятно.
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romaroman26
Ответ Любезный Коссутий
в зимнее ТО сложно было найти кого-то в аренду, а МЮ не Челси - им ФФП писан. после крупных трат летом, не могли тратить много денег зимой. ждем лета, и нового ЦН.
Зимой евреи тупо не дали денег на.нападающего. ффп тут не причем
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