Бруну лидирует по созданным голевым моментам (103) в топ-5 лиг Европы
Бруну Фернандеш лидирует по созданным голевым моментам (103) в топ-5 лиг Европы.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» опережает в этом сезоне двух других представителей АПЛ – защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер создал 101 момент, хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне – 97.
Подробнее статистика Бруну – здесь.
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Садись, Два!