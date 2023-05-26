Бруну о выходе «МЮ» в ЛЧ: «Идеально, учитывая, как проходил сезон, но мы хотим большего»
Бруну Фернандеш оценил выход «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов.
Хавбек манкунианцев высказался после победы над «Челси» (4:1) в АПЛ.
«Выход в Лигу чемпионов – достойный результат, но мы хотим большего. Впрочем, это идеально, учитывая, как проходил для нас сезон.
Мы выиграли трофей (Кубок лиги – прим. Sports.ru) – это было нашей целью после того, как стало ясно, что нам не победить в АПЛ. Теперь нужно хорошо финишировать в чемпионате и взять Кубок Англии», – сказал Фернандеш.
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