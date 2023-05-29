Бруну создал 119 голевых моментов в этой АПЛ – больше любого игрока «МЮ» с сезона-2003/04

Бруну Фернандеш установил рекорд «МЮ» по созданным голевым моментам.

В текущем сезоне португалец создал 119 голевых моментов. Это лучший показатель среди игроков « » с сезона-2003/04.

В сезоне-2022/23 забил 8 голов и отдал 8 голевых передач в 37 матчах за «МЮ» в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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