Бруну создал 119 голевых моментов в этой АПЛ – больше любого игрока «МЮ» с сезона-2003/04
Бруну Фернандеш установил рекорд «МЮ» по созданным голевым моментам.
В текущем сезоне АПЛ португалец создал 119 голевых моментов. Это лучший показатель среди игроков «Манчестер Юнайтед» с сезона-2003/04.
В сезоне-2022/23 Фернандеш забил 8 голов и отдал 8 голевых передач в 37 матчах за «МЮ» в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
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