Бруну создал 119 голевых моментов в этой АПЛ – больше любого игрока «МЮ» с сезона-2003/04

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш установил рекорд «МЮ» по созданным голевым моментам.

В текущем сезоне АПЛ португалец создал 119 голевых моментов. Это лучший показатель среди игроков «Манчестер Юнайтед» с сезона-2003/04.

В сезоне-2022/23 Фернандеш забил 8 голов и отдал 8 голевых передач в 37 матчах за «МЮ» в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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9 комментариев

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Ебздрогыч
На самом деле, рекорд «МЮ» по созданным голевым моментам установил Магуайр. Но есть нюанс...
+16
0
+16
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Askat Ismailov
Ответ Барсик Юрана
Лучший португез в истории МЮ, конечно же после Нани
Ты про Бебе забыл
+13
-1
+12
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Чёрный тюльпан
Как бы это лучший показатель не только в МЮ, но и в лиге, если уж на то пошло.
+2
0
+2
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Н.Ф.
А кто таковым был в сезоне 2003/2004 ?
Точно не Бекхэм. Гиггз?
0
0
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Yury Fedoseev
А кто был в сезоне 03/04 ? Или тогда не велась такая статистика ?
0
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