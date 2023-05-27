Эриксен о штрафных в «МЮ»: «Как-то я вместо Роналду исполнил – он был не очень доволен! С Бруну и Рэшфордом у нас подход вроде «ты бил в прошлый раз, я пробью в этот»
Кристиан Эриксен рассказал о желании Криштиану Роналду исполнять штрафные удары в «МЮ».
«Даже сейчас у нас в клубе несколько исполнителей штрафных, каждый из которых, когда у него хороший день, сам будет все делать. Эриксен, Фернандеш, Рэшфорд. Ну и Роналду, когда он был в команде.
Я как-то исполнил один удар вместо Роналду, и он был не очень-то доволен! Но сейчас, когда нас осталось трое, мы смотрим на то, где расположен мяч, кто как себя чувствует. У нас подход вроде «ты бил в прошлый раз, я пробью в этот», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».
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Так что нечего удивляться провалам МЮ.