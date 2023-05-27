Эриксен о штрафных в «МЮ»: «Как-то я вместо Роналду исполнил – он был не очень доволен! С Бруну и Рэшфордом у нас подход вроде «ты бил в прошлый раз, я пробью в этот»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Кристиан Эриксен Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Кристиан Эриксен рассказал о желании Криштиану Роналду исполнять штрафные удары в «МЮ».

«Даже сейчас у нас в клубе несколько исполнителей штрафных, каждый из которых, когда у него хороший день, сам будет все делать. Эриксен, Фернандеш, Рэшфорд. Ну и Роналду, когда он был в команде.

Я как-то исполнил один удар вместо Роналду, и он был не очень-то доволен! Но сейчас, когда нас осталось трое, мы смотрим на то, где расположен мяч, кто как себя чувствует. У нас подход вроде «ты бил в прошлый раз, я пробью в этот», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

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17 комментариев

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rigobersong
Ничего нового:)) Что говорить, если человек хотел у Бруно украсть гол:))
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Chuha-Motibg
Ответ Виталий Ан
Ну кто ты с Решвордом и Криштьяну Роналду. При всех обстоятельствах у него надо как минимум взять одобрение. Он вас обоих на пару голов величий. И говорить в подобном тоне низко для вас в первую очередь.
Чего? Как можно так писать с именем «Виталий»
+3
-1
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Metalloid
Песня Пневмослона - Просто человек, такое ощущение, не про Уткина всё-таки была написана.
+3
-2
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laudrup
Что-то давно Эриксен не забивал со штрафных. Правда, сейчас он и бьёт их не так часто. В Тоттенхэме и Интере забивал немало.
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Пули Снегопада
примадонна она такая
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svft
устаревшие тренажеры, немытая сауна, лысый Эриксен...
+1
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Aztec13
Какой же этот Роналду всё таки мерзкий
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А.В.Бубнов
Эту куклу будут опускать еще полвека
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Anton Lem
Зачем вообще клубничке давать бить эти штрафные, он попадает в ворота то 2-3 раза из 10, а забивает и то реже.
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kaviknat
Сейчас Морган вылезет и всем расскажет, что штрафные никто в мире не умеет бить, кроме Роналду
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Kasilas__1
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Ну это клиника. При живом Роналду штрафные бил кто-то ещё.
Так что нечего удивляться провалам МЮ.
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amdrive79
Неужели за столько лет среди всех партнеров , тренеров и руководителей Роналду не оказалось хоть одного мужика с шарами, который бы ему прямо сказал : - парень ты не умеешь бить штрафные, отойди и не мешай команде
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Paradisemon
Ответ rigobersong
Ничего нового:)) Что говорить, если человек хотел у Бруно украсть гол:))
Но он же детьми клялся , что результат для него превыше всего и плевать на голы!
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Фруктовый роналду
Ответ amdrive79
Неужели за столько лет среди всех партнеров , тренеров и руководителей Роналду не оказалось хоть одного мужика с шарами, который бы ему прямо сказал : - парень ты не умеешь бить штрафные, отойди и не мешай команде
Так твой эриксон думаешь забил ? Он также бьет и не забивает.Они там не особо лучше бьют
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