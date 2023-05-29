Хенесс об увольнении Кана и Салихамиджича: «Мы бы поступили так же, даже если бы выиграли 3 титула. Я думал, Оливер справится самостоятельно, но он окружил себя советниками»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Ули Хенесс Футбол

Ули Хенесс прокомментировал увольнение Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

«Бавария» объявила об увольнении директоров после завершения сезона Бундеслиги. Почетный президент клуба Хенесс ответил на вопрос о том, бы ли назначение Кана ошибкой. 

«Оглядываясь назад, приходится говорить именно так. Оливер – очень умный человек, с которым приятно разговаривать. Большим разочарованием является то, что я думал, что он сможет справиться с этой работой самостоятельно благодаря своему характеру, но вместо этого он окружил себя советниками.

Мы бы поступили так же, даже если бы выиграли три титула, именно такое решение должно было быть принято. Я очень уважаю этого человека [Кана], как игрок он многого добился. Даже если он не оправдал ожиданий на посту генерального директора, моя дверь для Оливера всегда открыта», – сказал Хенесс

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6 комментариев

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Екн Лор
Ещё бы публично извинились перед Нагельсманном, было бы чудесно
+10
-1
+9
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57s6w79qhh
Про Кана понятно. За какие заслуги там находился Салихамиджич, вот что удивительно
+2
0
+2
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T S
Ответ Den Den
Справедливости ради стоит отметить, что прошлогоднее ТО было одно из лучших за 10 лет как минимум
Не было
Только Де Лигт - откровенно хороший трансфер, Мане - тихий ужас, остальные средние
+2
0
+2
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Fona
Если заняться конспирологией, то начинает казаться, что именно Хеннес причастен ко всем решениям и по сей день, особенно это было явно когда он поддержал увольнение Юлиана. Точно ли на Браццо лежит вся ответственность? Интересно..
+1
0
+1
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Den Den
Справедливости ради стоит отметить, что прошлогоднее ТО было одно из лучших за 10 лет как минимум
0
0
0
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