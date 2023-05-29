Хенесс об увольнении Кана и Салихамиджича: «Мы бы поступили так же, даже если бы выиграли 3 титула. Я думал, Оливер справится самостоятельно, но он окружил себя советниками»

Ули Хенесс прокомментировал увольнение Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

« » объявила об увольнении директоров после завершения сезона Бундеслиги. Почетный президент клуба Хенесс ответил на вопрос о том, бы ли назначение ошибкой.

«Оглядываясь назад, приходится говорить именно так. Оливер – очень умный человек, с которым приятно разговаривать. Большим разочарованием является то, что я думал, что он сможет справиться с этой работой самостоятельно благодаря своему характеру, но вместо этого он окружил себя советниками.

Мы бы поступили так же, даже если бы выиграли три титула, именно такое решение должно было быть принято. Я очень уважаю этого человека [Кана], как игрок он многого добился. Даже если он не оправдал ожиданий на посту генерального директора, моя дверь для Оливера всегда открыта», – сказал .

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