Тухель об отставках Кана и Салихамиджича: «Было бы здорово, если бы все улеглось и «Бавария» сосредоточилась на футболе»

Томас Тухель призвал «Баварию» сосредоточиться на футболе.

Главный тренер мюнхенцев высказался на фоне отставок и с постов руководителей клуба.

«Конечно, было бы здорово, если бы все улеглось и мы смогли сосредоточиться на футболе.

У нас впереди еще много работы. Мы должны играть быстрее, лучше и стабильнее. Мы хотим прибавить во всех аспектах. Нам нужно снова стать единым целым», – сказал в эфире Sky Sport.

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