Тухель об отставках Кана и Салихамиджича: «Было бы здорово, если бы все улеглось и «Бавария» сосредоточилась на футболе»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель призвал «Баварию» сосредоточиться на футболе.

Главный тренер мюнхенцев высказался на фоне отставок Оливера Кана и Хасана Салихамиджича с постов руководителей клуба.

«Конечно, было бы здорово, если бы все улеглось и мы смогли сосредоточиться на футболе.

У нас впереди еще много работы. Мы должны играть быстрее, лучше и стабильнее. Мы хотим прибавить во всех аспектах. Нам нужно снова стать единым целым», – сказал в эфире Sky Sport.

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3 комментария

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Кино Музыка
Наладь футбол, все и сосредоточатся.
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Екн Лор
Томас, ребята ради тебя пожертвовали работой, а ты их подвёл
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Black Phoenix
Ради справедливости: уж кто-кто, а Тухель точно не виноват в кризисе Баварии с хаотичными управленцами. Он мог бы запросто сменить Хагельсманна по окончании сезона, если б была на то нужда, а не разгребать всё под финишную прямую. Но его пригласили на концовку, а не использовать такие возможности - глупо.
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