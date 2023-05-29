Тухель не уйдет из «Баварии» после увольнения Кана и Салихамиджича. Он на 100% вовлечен в проект
Томас Тухель не покинет «Баварию» в ближайшее время.
Ранее появились слухи и предположения о том, что тренер, возглавивший мюнхенскую команду в марте, может покинуть ее после увольнения генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.
Как сообщает Фабрицио Романо, Тухель не планирует уходить из клуба. Он ждет прояснения ситуации с директорами, но все еще на 100% вовлечен в проект «Баварии».
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