Тухель не уйдет из «Баварии» после увольнения Кана и Салихамиджича. Он на 100% вовлечен в проект

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель не покинет «Баварию» в ближайшее время.

Ранее появились слухи и предположения о том, что тренер, возглавивший мюнхенскую команду в марте, может покинуть ее после увольнения генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича

Как сообщает Фабрицио Романо, Тухель не планирует уходить из клуба. Он ждет прояснения ситуации с директорами, но все еще на 100% вовлечен в проект «Баварии».

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7 комментариев

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serginn
Ответ Пирс Морган
А что за проект? Make Dortmund Great Again?
Проект по увольнению Кана и Салихамиджича.
+5
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+5
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Пирс Морган
А что за проект? Make Dortmund Great Again?
+4
-1
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onegin2007
Зачем ему уходить после такого очищения?
+2
-1
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Ulukbek Kiyazov
Я понимаю он был бы тренером из молодёжки, то тогда понятно, он бы волновался. Но он один из топовых тренеров, у него есть идеи уже и мысли, плюс всё-таки это Германия, не чужая страна.
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Сальный конь бомжа
Бесит это слово - проект. Это - команда, клуб.
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