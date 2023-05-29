Хаманн не исключает, что Тухель уйдет из «Баварии»: «Когда так обращаются с людьми, задаешься вопросом: «Хочу ли я работать в этом клубе?»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич Дитмар Хаманн бундеслига Германия отставки Томас Тухель Футбол

Дитмар Хаманн не исключает уход Томаса Тухеля из «Баварии» летом.

«Бавария» завоевала титул Бундеслиги в 11-й раз подряд. После матча с «Кельном» в последнем туре было объявлено об отставке генерального директора клуба Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

«Когда так обращаются с людьми, задаешься вопросом: «А хочу ли я работать в этом клубе?»

Думаю, не исключено, что Тухель тоже скоро уйдет. Но он уйдет по собственному желанию», – сказал бывший игрок «Баварии» в интервью немецкому телевидению.

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9 комментариев

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Роман
Бундеслигу выиграл, можно и в АПЛ возвращаться
+7
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Yu123
Когда так обращаются с Нагельсманном?
+8
-2
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Black Phoenix
Проблема на ровном месте. Вы сначала дайте Тухелю проявить себя в Баварии, а потом уже теории стройте касательно его будущего. Вот же прогнозисты, ахахахах.
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Кино Музыка
Он уже сказал, что останется.
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Emotions
Хаманну бы вообще закрыть свой рот. Тот бред, который он регулярно выдает подзадолбал уже всех. Это касается не только его высказываний о Баварии. Прям обиженка какая-то.
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Андрюха с района
Тухель тот еще токсик)
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j30
Ответ Yu123
Когда так обращаются с Нагельсманном?
а ты уверен что это хасан и кан были инициаторами увольнения нагельсмана ? как не крути но последнее слово в клубе и главное слово остается за хенесом , и это он назначал кана и хасана на эти должности и с него должен быть спрос в первую очередь
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Dauren Ussenov
Ответ Кино Музыка
Он уже сказал, что останется.
Обычно после таких слов сваливают.
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