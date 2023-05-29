Хаманн не исключает, что Тухель уйдет из «Баварии»: «Когда так обращаются с людьми, задаешься вопросом: «Хочу ли я работать в этом клубе?»

Дитмар Хаманн не исключает уход Томаса Тухеля из «Баварии» летом.

«Бавария» завоевала титул Бундеслиги в 11-й раз подряд. После матча с «Кельном» в последнем туре было объявлено об отставке генерального директора клуба и спортивного директора .

«Когда так обращаются с людьми, задаешься вопросом: «А хочу ли я работать в этом клубе?»

Думаю, не исключено, что Тухель тоже скоро уйдет. Но он уйдет по собственному желанию», – сказал бывший игрок «Баварии» в интервью немецкому телевидению.

«Бавария» запретила Кану праздновать чемпионство с командой: «Я бы хотел, но не могу»

Тухель не подаст в отставку с поста тренера «Баварии». Его потрясло увольнение Кана и Салихамиджича

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте