Хаманн не исключает, что Тухель уйдет из «Баварии»: «Когда так обращаются с людьми, задаешься вопросом: «Хочу ли я работать в этом клубе?»
Дитмар Хаманн не исключает уход Томаса Тухеля из «Баварии» летом.
«Бавария» завоевала титул Бундеслиги в 11-й раз подряд. После матча с «Кельном» в последнем туре было объявлено об отставке генерального директора клуба Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.
«Когда так обращаются с людьми, задаешься вопросом: «А хочу ли я работать в этом клубе?»
Думаю, не исключено, что Тухель тоже скоро уйдет. Но он уйдет по собственному желанию», – сказал бывший игрок «Баварии» в интервью немецкому телевидению.
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