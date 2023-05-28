Киммих недоволен «Баварией» из-за объявления о смене руководства сразу после чемпионства: «Могли подождать 2-3 дня»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих недоволен «Баварией» за момент, выбранный для объявления о смене руководства.

Вчера, спустя несколько минут после победы «Баварии» в Бундеслиге, мюнхенцы сообщили об увольнении Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

«Независимо от того, как это оценивать, клуб мог подождать еще 2-3 дня с объявлением. Когда ты выигрываешь чемпионат, а потом до тебя доходит такое сообщение, ты оказываешься в омуте эмоций», – сказал полузащитник «Баварии».

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16 комментариев

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lampard4ever
Абсолютно о том же самом подумал. Это вопрос уважения. Надо было дать им пару-тройку дней насладиться чемпионством. А то вот так превращать день такой эмоциональной победы в один из чёрных дней твоей жизни - это чересчур даже для киношных злодеев.
+15
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+15
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ПавелАвер
Ответ GuruFutbola
Очередной игрок пивофермы мечтает о Барсе, ежу понятно)
Барса отскочила на осень от Баварии ,вот ты и ожил!!!😄
+9
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ZZRM
Салихамиджич и Кан очень несвоевременно сменили тренера, но там хоть можно попытаться притянуть какие то аргументы в пользу этого решения, например, надо было перехватить Тухеля, пока он не подписал контракт с другим клубом.
Но вот объявить об их отставке меньше, чем через час после чемпионства… тут совет директоров принял еще более плохое решение.
Что-то Баварию колбасит начиная с самого высшего руководства
+2
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DonaldBrashear 2.0
так они-то думали, что проиграют чемпионат, и в тот же день объявят об увольнении, мол, смотрите, болельщики, как мы поработали. Чтобы негатив от проигрыша чемпа замазать увольнением Кана и Хасана.

Значит само руководство высшее не верило в победу, раз заранее все решили.

Хотя как лучше сделать, отмазаться, в итоге, праздник испортили футболистам.
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ASH11
Судя по его адекватным комментариям, Киммих уже готов к посту генерального директора. Играющего.
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Emotions
Ответ Михо
Йос полностью прав! И Нагеля защищал, какой то бардак и спешка в решениях, и те кто вчера защищал Хайнера, скажете это тоже не его дело когда объявлять о таких решениях? Зачем тогда вообще такой президент?
Сама новость, как всегда, полная чушь. Не баварцы заявили об этом, началось все с Бильда и остальных, мюнхенцам не оставалось ничего другого, как объявить об этом позже.
А Киммиху стоит больше внимания уделять собственной игре, в остальном разберутся без него.
Какой президент?
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Красная стрела
Эмоционально всё конечно. И кажется не справедливым. Но и с другой стороны, у Баварии высокая планка и требования. Как игровые, так и корпоративные.🤷🏿‍♂️И чемпионство на ленточке, не убидительное, не есть у них повод для радости, может быть🤷🏿‍♂️
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Михо
Йос полностью прав! И Нагеля защищал, какой то бардак и спешка в решениях, и те кто вчера защищал Хайнера, скажете это тоже не его дело когда объявлять о таких решениях? Зачем тогда вообще такой президент?
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Emotions
Чушь! Первыми были не мюнхенцы.
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Евгений Семенченко
а после увольнения Нагельсманна ни в каком омуте эмоций не оказался?а вот Бавария оказалась...
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Pamir88
Ответ DonaldBrashear 2.0
так они-то думали, что проиграют чемпионат, и в тот же день объявят об увольнении, мол, смотрите, болельщики, как мы поработали. Чтобы негатив от проигрыша чемпа замазать увольнением Кана и Хасана. Значит само руководство высшее не верило в победу, раз заранее все решили. Хотя как лучше сделать, отмазаться, в итоге, праздник испортили футболистам.
БВБ и руководству Баварии знатно нагадило, и своим болелам )
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