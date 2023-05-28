Киммих недоволен «Баварией» из-за объявления о смене руководства сразу после чемпионства: «Могли подождать 2-3 дня»
Йозуа Киммих недоволен «Баварией» за момент, выбранный для объявления о смене руководства.
Вчера, спустя несколько минут после победы «Баварии» в Бундеслиге, мюнхенцы сообщили об увольнении Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.
«Независимо от того, как это оценивать, клуб мог подождать еще 2-3 дня с объявлением. Когда ты выигрываешь чемпионат, а потом до тебя доходит такое сообщение, ты оказываешься в омуте эмоций», – сказал полузащитник «Баварии».
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Но вот объявить об их отставке меньше, чем через час после чемпионства… тут совет директоров принял еще более плохое решение.
Что-то Баварию колбасит начиная с самого высшего руководства
Значит само руководство высшее не верило в победу, раз заранее все решили.
Хотя как лучше сделать, отмазаться, в итоге, праздник испортили футболистам.
А Киммиху стоит больше внимания уделять собственной игре, в остальном разберутся без него.
Какой президент?