Киммих недоволен «Баварией» из-за объявления о смене руководства сразу после чемпионства: «Могли подождать 2-3 дня»

Йозуа Киммих недоволен «Баварией» за момент, выбранный для объявления о смене руководства.

Вчера, спустя несколько минут после победы «Баварии» в Бундеслиге, мюнхенцы сообщили об увольнении и .

«Независимо от того, как это оценивать, клуб мог подождать еще 2-3 дня с объявлением. Когда ты выигрываешь чемпионат, а потом до тебя доходит такое сообщение, ты оказываешься в омуте эмоций», – сказал полузащитник «Баварии».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте