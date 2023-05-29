Аршавин о возможном уходе Малкома из «Зенита»: «Будет хорошее конкретное предложение – он его рассмотрит»
Андрей Аршавин оценил вероятность ухода Малкома из «Зенита».
Также заместитель гендиректора сине-бело-голубых прокомментировал вызов хавбека в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей и Сенегалом.
«Для меня это неожиданно, с другой стороны – заслуженно. Но это плохой сигнал: если он забьет гол, его шансы покинуть «Зенит» увеличатся.
Если хорошее предложение будет, оно будет конкретное, он в любом случае будет его рассматривать. Малком находится в таком возрасте, что может играть в европейском чемпионате», — сказал Аршавин.
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