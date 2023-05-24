«Зенит» потребует за Малкома более 45 млн евро. Он интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу», «Ман Сити» и «ПСЖ» (90min)
Вингер «Зенита» Малком интересен нескольким топ-клубам Европы.
Как пишет сайт 90min.com, бразилец считает, что готов вернуться в одну из топ-лиг Европы. Источники подтвердили, что агенты игрока общались с «Зенитом», чтобы обсудить возможный трансфер.
Представители Малкома связались с несколькими клубами в Европе, чтобы найти покупателя. Многие команды выразили заинтересованность в переходе Малкома.
По данным источника, «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» внимательно следят за ситуацией. Также подписать Малкома хочет «ПСЖ», который не смог подписать Малкома минувшей зимой.
«Зенит» знает, что интерес к Малкому высок, но, учитывая, что прошлым летом вингер продлил контракт до 2027-го, российский клуб готов потребовать за него крупную сумму. Источники сообщают, что «Зенит» запросит более 40 млн фунтов (около 45 млн евро) – примерно столько клуб заплатил за Малкома в 2019 году.
Отмечается, что высок интерес и к защитнику «Зенита» Роберту Ренану. За ним давно следят «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».
В этом сезоне Малком забил 26 голов и отдал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Ренан провел 10 игр за команду.
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В 3 часа дня я прочитал опровержение от агента игроков, что никому ничего не предлагалось.
В 5 вечера проснулся спортс.
А Сити нужны работоспособные игроки
А то потом цивилизованные европейцы вспомнят, что санкции не позволяют им произвести оплату.