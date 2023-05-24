«Зенит» потребует за Малкома более 45 млн евро. Он интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу», «Ман Сити» и «ПСЖ» (90min)

Теги Зенит ПСЖ Челси Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Малком Роберт Ренан Футбол

Вингер «Зенита» Малком интересен нескольким топ-клубам Европы.

Как пишет сайт 90min.com, бразилец считает, что готов вернуться в одну из топ-лиг Европы. Источники подтвердили, что агенты игрока общались с «Зенитом», чтобы обсудить возможный трансфер.

Представители Малкома связались с несколькими клубами в Европе, чтобы найти покупателя. Многие команды выразили заинтересованность в переходе Малкома.

По данным источника, «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» внимательно следят за ситуацией. Также подписать Малкома хочет «ПСЖ», который не смог подписать Малкома минувшей зимой.

«Зенит» знает, что интерес к Малкому высок, но, учитывая, что прошлым летом вингер продлил контракт до 2027-го, российский клуб готов потребовать за него крупную сумму. Источники сообщают, что «Зенит» запросит более 40 млн фунтов (около 45 млн евро) – примерно столько клуб заплатил за Малкома в 2019 году.

Отмечается, что высок интерес и к защитнику «Зенита» Роберту Ренану. За ним давно следят «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». 

В этом сезоне Малком забил 26 голов и отдал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Ренан провел 10 игр за команду.

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108 комментариев

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AA MM
Ответ Vladimir Kotelevskiy
бедные москвичи, они же говорили Малком не кому не нужен.
Ты вот не москвич, но, видимо, тоже не богат, раз даже на букварь денег не хватило.
+65
-14
+51
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Vladimir Kotelevskiy
бедные москвичи, они же говорили Малком не кому не нужен.
+96
-62
+34
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Фёдор Кузнецов
Ответ Алексей Самохин
В Ньюкасл его😅
Там он вполне может в старте сразу заиграть
+39
-8
+31
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Игорь Новиков
Сити - вряд ли. Остальным - вполне.
+35
-17
+18
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schwein
Ответ Spotted_Girafffe
не понимаю как Зенит с лёгкостью, в сложной трансферной ситуации заполучил Ренана, которого по слухам половина европейских клубов хочет)
Админресурс Газпрома, вам же Миша Карбонара каждый раз объясняет.
+18
-5
+13
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Алексей Самохин
В Ньюкасл его😅
+15
-4
+11
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Spotted_Girafffe
не понимаю как Зенит с лёгкостью, в сложной трансферной ситуации заполучил Ренана, которого по слухам половина европейских клубов хочет)
+10
0
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Teodrakis
Ответ Spotted_Girafffe
не понимаю как Зенит с лёгкостью, в сложной трансферной ситуации заполучил Ренана, которого по слухам половина европейских клубов хочет)
Так агент Малкома и Клаудиньо, он видит отношение, видит, что гарантировано время, гарантировано чемпионство, не будет проблем, все свои рядом. Не удивлюсь, что после их продажи в Европу, он подпишет новых звёзд Бразилии и привезёт их в Зенит. Плюс этот адаптивный период в Зените они получают зп, возможно большую, чем если бы поехали в условную Бенфику, где ещё и конкуренция на всех позициях не Алипо-Чистяковая
+9
0
+9
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schwein
Рано с утра я прочитал эту новость, которую некоторые коллеги опубликовали еще в 12 ночи.
В 3 часа дня я прочитал опровержение от агента игроков, что никому ничего не предлагалось.
В 5 вечера проснулся спортс.
+9
-1
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Dmitry Family
Не думаю что в Англию его отдадут, достаточно вспомнить ситуацию с Влашичем, АПЛ запрещает оплачивать трансферы в РПЛ а тем более в Газпром который под сакнциями, ЦСКА по-прежнему не получил за влашича деньги, там что клубы АПЛ отпадают только в ПСЖ
+7
0
+7
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zzzeeerrrooo
Ответ kunaguero
Сити? Бред. Арсенал тоже. Остальные возможно. А вообще им должно правительство запретить - это же поддержка России. Украина, наверно, против будет
Марез не молодеет
А Сити нужны работоспособные игроки
+5
0
+5
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counsel
Ответ Vladimir Kotelevskiy
бедные москвичи, они же говорили Малком не кому не нужен.
Никому. Точно из культурной столицы?
+8
-3
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gleb_k
Ответ vdm23
но то что он интересен баранам из ПСЖ и то что в его сторону смотрит Ньюкасл тут я еще могу поверить.. но то что его хочет Ман Сити это чушь полнейшая !! Клуб который имеет грамотное руководство, лучшего тренера на планете и супер мега звёзд не будет искать себе игроков из чемпионата России ! это одно и тоже что Реал Мадрид будет следить за бездарем Кокориным... смешно ведь !!!
Зинченко из Уфы купили же.
+6
-1
+5
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kunaguero
Сити? Бред. Арсенал тоже. Остальные возможно. А вообще им должно правительство запретить - это же поддержка России. Украина, наверно, против будет
+13
-9
+4
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Дани Алисса
Ньюкасл подходит идеально
+7
-3
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Для чего был идиотизм получения гражданства?
Тебя забыли спросить.
+4
0
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unreality
Ответ kk.abb
А ты посмотри как он косячит в днищенской РПЛ в каждой игре - поймешь. За ним все следят, ведь молодой бразил, в сборной молодежной. Но ведь никто не покупает, так как нестабильный кот в мешке.
О боже, девятнадцатилетний защитник косячит иногда, ну офигеть теперь.
+5
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Rundatgame
Ответ Мурад Салманов
За Дриусси просили 12 млн и не продали за 8, а потом отпустили бесплатно полностью. главное, чтобы его потом 5 не продали или вообще бесплатно
За Дриусси 6.5 млн евро Остин заплатил.
+3
0
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Erhff
В Ньюкасл самое то, в другие клубы вряд-ли.
+3
-1
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Артем Артем
А мне кажется Ньюкасл подойдёт
+3
-1
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Валерий Охотин
Ответ Spartakus1984
Для чего был идиотизм получения гражданства?
Где то заплакал россиянин Тчуйсе из Спартака.
+1
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Валерий Охотин
Ответ Сергей Суровиков
Если Малкома продадите Европе,то не забудьте забрать у него российский паспорт. А потому что нефиг...
Тебе передать ?
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kk.abb
Ответ Vladimir Kotelevskiy
бедные москвичи, они же говорили Малком не кому не нужен.
Типичный закомплексованный представитель региона. В новости ни слова про Москву, надо что-то написать) Как же это выглядит жалко.
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Виталик Украинский
Ответ vdm23
но то что он интересен баранам из ПСЖ и то что в его сторону смотрит Ньюкасл тут я еще могу поверить.. но то что его хочет Ман Сити это чушь полнейшая !! Клуб который имеет грамотное руководство, лучшего тренера на планете и супер мега звёзд не будет искать себе игроков из чемпионата России ! это одно и тоже что Реал Мадрид будет следить за бездарем Кокориным... смешно ведь !!!
Вы там ЕГЭ не завалите из-за Малкома. Девчонки засмеют...
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riverman1980
Главное не забыть получить деньги вперед.
А то потом цивилизованные европейцы вспомнят, что санкции не позволяют им произвести оплату.
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