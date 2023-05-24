«Зенит» потребует за Малкома более 45 млн евро. Он интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу», «Ман Сити» и «ПСЖ» (90min)

Вингер «Зенита» Малком интересен нескольким топ-клубам Европы.

Как пишет сайт 90min.com, бразилец считает, что готов вернуться в одну из топ-лиг Европы. Источники подтвердили, что агенты игрока общались с « », чтобы обсудить возможный трансфер.

Представители Малкома связались с несколькими клубами в Европе, чтобы найти покупателя. Многие команды выразили заинтересованность в переходе Малкома.

По данным источника, «Арсенал», « » и «Ньюкасл» внимательно следят за ситуацией. Также подписать Малкома хочет « », который не смог подписать Малкома минувшей зимой.

«Зенит» знает, что интерес к Малкому высок, но, учитывая, что прошлым летом вингер продлил контракт до 2027-го, российский клуб готов потребовать за него крупную сумму. Источники сообщают, что «Зенит» запросит более 40 млн фунтов (около 45 млн евро) – примерно столько клуб заплатил за Малкома в 2019 году.

Отмечается, что высок интерес и к защитнику «Зенита» . За ним давно следят « », «Челси», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне Малком забил 26 голов и отдал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Ренан провел 10 игр за команду.

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