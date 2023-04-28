Хави: «Пока не знаем, вернется ли Месси в «Барсу». Об этом рано говорить. Сконцентрированы на победе в Ла Лиге»

Хави вновь ответил на вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Пока мы не знаем, случится возвращение Лео или нет. Еще слишком рано об этом говорить. Мы сконцентрированы на игре с «Бетисом» и на победе в . Что касается трансферов в будущем – посмотрим», – сказал главный тренер «Барселоны».

Также Хави ответил на вопрос о предстоящей встрече между руководством «Барселоны» и боссами Ла Лиги, на которой они обсудят, впишется ли переход в требования финансового фэйр-плей.

«На этой встрече речь будет идти не только о возможном возвращении Лео. Посмотрим. Она нужна, чтобы у «Барсы» была возможность улучшить состав на предстоящий сезон, но сейчас это не такой важный вопрос. Нам предстоит выиграть Ла Лигу. Все остальные вопросы решает Матеу [ ], который проинформирует нас о результатах», – сказал Хави.

Срок нынешнего контракта Месси с « » рассчитан до лета 2023 года. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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