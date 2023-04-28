Хави: «Пока не знаем, вернется ли Месси в «Барсу». Об этом рано говорить. Сконцентрированы на победе в Ла Лиге»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Матеу Алемани финансовый фэйр-плей Футбол

Хави вновь ответил на вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Пока мы не знаем, случится возвращение Лео или нет. Еще слишком рано об этом говорить. Мы сконцентрированы на игре с «Бетисом» и на победе в Ла Лиге. Что касается трансферов в будущем – посмотрим», – сказал главный тренер «Барселоны».

Также Хави ответил на вопрос о предстоящей встрече между руководством «Барселоны» и боссами Ла Лиги, на которой они обсудят, впишется ли переход Месси в требования финансового фэйр-плей.

«На этой встрече речь будет идти не только о возможном возвращении Лео. Посмотрим. Она нужна, чтобы у «Барсы» была возможность улучшить состав на предстоящий сезон, но сейчас это не такой важный вопрос. Нам предстоит выиграть Ла Лигу. Все остальные вопросы решает Матеу [Алемани], который проинформирует нас о результатах», – сказал Хави.

Срок нынешнего контракта Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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18 комментариев

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clausevenzzz
В следующем сезоне 23/24 Барса с Лео Кингом выиграет требл
+17
-9
+8
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Ван Гог
Лео вернется, потому что этого хочет весь здравомыслящий мир! Этого хотят футбольные боги, в конце концов! Ровно также, как хотели, чтобы он выиграл ЧМ. Такая сказочная история не может закончиться убого и бесславно.
+2
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otchim kaloeda
Ответ DolJun
надеюсь месси не примет эту однолетнюю подачку и уж лучше уедет в млс, где его будут больше ценить. великий должен завершать карьеру дома, в барсе, это было бы красиво и правильно, но не с жалким однолетним контрактом. нужно минимум 5 лет под гарантии его выхода в старте на потеху местной публике. а потом статуя и музей, но не для того чтобы лапорте денег поднять или помочь на очередных выборах обмануть кулес, а потому что достоин. как никак месси - сильнейший игрок барсы, сильнейший воспитанник и он уже доказал что он больше чем барса. 10ку тоже вывести из обращения после того как он закончит. но до того момента, пока месси младший не перейдет в барсу.
как обычно должун первый комментирует новости про барсу
+4
-4
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Blaumerc
Ответ DolJun
надеюсь месси не примет эту однолетнюю подачку и уж лучше уедет в млс, где его будут больше ценить. великий должен завершать карьеру дома, в барсе, это было бы красиво и правильно, но не с жалким однолетним контрактом. нужно минимум 5 лет под гарантии его выхода в старте на потеху местной публике. а потом статуя и музей, но не для того чтобы лапорте денег поднять или помочь на очередных выборах обмануть кулес, а потому что достоин. как никак месси - сильнейший игрок барсы, сильнейший воспитанник и он уже доказал что он больше чем барса. 10ку тоже вывести из обращения после того как он закончит. но до того момента, пока месси младший не перейдет в барсу.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Blaumerc
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Blaumerc
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
ему всё равно не поможет.
+4
-4
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DolJun
Ответ Blaumerc
ну буду нагружать, протрезвей, потом продолжим
ты не поверишь, но проводить ликбез в рядах местных кулес не такая уж сложная задача) так что могу продолжить помогать тебе проливать свет на интересующие тебя вопросы)
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-3
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Greatest Of All Time
Ответ DolJun
надеюсь месси не примет эту однолетнюю подачку и уж лучше уедет в млс, где его будут больше ценить. великий должен завершать карьеру дома, в барсе, это было бы красиво и правильно, но не с жалким однолетним контрактом. нужно минимум 5 лет под гарантии его выхода в старте на потеху местной публике. а потом статуя и музей, но не для того чтобы лапорте денег поднять или помочь на очередных выборах обмануть кулес, а потому что достоин. как никак месси - сильнейший игрок барсы, сильнейший воспитанник и он уже доказал что он больше чем барса. 10ку тоже вывести из обращения после того как он закончит. но до того момента, пока месси младший не перейдет в барсу.
Как там Челси??? В этом сезоне кто ещё не унизил Челси???? осталось ли клуб в АПЛ который не унизил челси???
Как думаешь, Челси в следующем сезоне будет бороться за место в АПЛ или всетаки в этом сезоне они покинут АПЛ??)))
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