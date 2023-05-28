«Барселона» попрощалась с Бускетсом и Альбой на «Камп Ноу»

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Жорди Альба и Серджи Бускетс попрощались с «Барселоной».

Оба футболиста вышли в стартовом составе «Барселоны» на заключительный домашний матч сезона против «Мальорки» (3:0). Альба был заменен на 80-й минуте, Бускетс – на 85-й.

После матча «Барселона» устроила для них церемонию чествования на «Камп Ноу».

«Спасибо вам всем. Я горд, что носил эту футболку. Это самый счастливый день моей жизни с профессиональной точки зрения. Я помню очень особенного человека, который одобрил мой трансфер в 2011 году. Это Тито Виланова.

Большая благодарность партнерам по команде. В этом сезоне я играл меньше, но я горд быть куле (фанатом «Барсы» – Sports.ru). Рядом со мной стоит мой друг. Несколько слов сейчас скажет Серджи Бускетс. Это мой партнер и друг. Я многому научился у него», – сказал Альба.

«Спасибо всем нынешним игрокам «Барсы», а также тем, кто сопровождал меня на этом пути. Спасибо тренерам, персоналу, фанатам... Возможность играть здесь доставляла мне удовольствие. Спасибо семье, которая всегда была рядом.

С детства я мечтал играть на этом стадионе. У нас снова будет один из лучших стадионов мира (вероятно, после реконструкции – Sports.ru), он будет соответствовать этим фанатам.

С детства я чувствовал гордость от того, что был частью лучшей команды мира. Никто этого у меня не отнимет. Я – член клуба и его фанат. Теперь я ухожу. Мечта детства осуществилась. И даже более чем. Это не прощание. Уверен, мы скоро увидимся», – сказал Бускетс.

Фото: East News/AP Photo/Joan Monfort, Pau BARRENA / AFP

Жорди Альба выступал за «Барселону» с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Серджи Бускетс девять раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз – Кубок и Суперкубок страны, по три раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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41 комментарий

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Кирилл
Это было легендарно !
Спасибо Жорди и Серджи за всё, что сделали для Барселоны.

Легенды клуба !
+71
-3
+68
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Барсик Юрана
Ответ David Aprasidze
Два симулянта
Не о Рамосе и Марсело речь
+59
-17
+42
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Кирилл
Ответ rigobersong
Не помню что бы так с раулем и гути прощались, а я же забыл их свипнули под шумок летом:)))
Вот почему вместо того, чтобы порадоваться таким легендам Барселоны и что они играли за любимый клуб, обязательно нужно что-то сказать про Реал и ничего про Серджи с Жорди ?
+42
-4
+38
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rigobersong
Не помню что бы так с раулем и гути прощались, а я же забыл их свипнули под шумок летом:)))
+68
-34
+34
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Blood__type
Ответ rigobersong
Не помню что бы так с раулем и гути прощались, а я же забыл их свипнули под шумок летом:)))
ну да, не то что с Месси))) всем стадионом провожали))
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+21
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blaugrano
Это было очень трогательное прощание, прям до слёз. Особенно на стадионе, который тоже проводили на реконструкцию.
Ушли под тёплый барселонский закат при овациях 100 тысяч благодарных болельщиков.
Месси заслуживает такое же прощание.
+9
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Кирилл
Ответ Верховный Лорд
Местное недоразумение, не обращай внимания)
Да я и не обращаю - просто задело такое отношение к Альбе и Бускетсу от, вроде бы, болельщика Барселоны.
Лично у меня, когда я смотрел как они уходили после замен и показывали церемонию прощания, даже наворачивались слезы от окончания карьеры в Барселоне этими двумя великолепными игроками.

А вот у Ригобера, как мне кажется, были лишь мысли о Реале..
+7
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+7
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Cops noob pley
Ответ Кирилл
Это было легендарно ! Спасибо Жорди и Серджи за всё, что сделали для Барселоны. Легенды клуба !
единственный коммент который нашел, где именно это отмечается! полностью согласен, легенд, которые отдавались полностью клубу надо провожать красиво! я не приводу в пример барсу, а говорю в целом
+6
0
+6
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Blaumerc
вот и пережили очередную эпоху Барсы.
последние два игрока из той эпохи Барсы покинули команду. Впереди команду и нас ждут новые эмоции с новой командой. надеюсь новые игроки будут достойно представлять команду, и будут соответствовать величию клуба.
ведь эти два игрока, на равне с Месси, Хави, Иньестой, Пуйолем и Алвесом по праву считались одними из лучших игроков своего поколения.
это была славная охота.
удачи легендам в дальнейшей жизни
+5
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Levadričok
Жаль конечно что они уходят.....
Спасибо за все что сделали для Барсы❤💙
+5
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vftxp7b2mx
Ответ rigobersong
Не помню что бы так с раулем и гути прощались, а я же забыл их свипнули под шумок летом:)))
С Леонидом главное достойно простились)
+7
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Fan of Sport
Наши легенды 🔴🔵
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Football poet
Барса должна вернуть Месси, так как она обязана ему устроить такие же проводы при заполненном Камп Ноу
+6
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Гульнара Айманбетова
Прощайте легенды Джорди и Серхио!Это была славная охота!Спасибо за Ваш талант и труд,игру за Барселону!!!
+2
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Кокич
Ещё недавно, казалось бы, Альбу его папа возил на тренировки, так как тот был слишком юн и не имел водительских прав.
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Павел павел
Ответ Bakhaa
Как время летит! Грустно...
только что это хотел написать.особенно в плане Вилановы(
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Tiffozi
Ответ rigobersong
Не помню что бы так с раулем и гути прощались, а я же забыл их свипнули под шумок летом:)))
То ли дело просить легенд снизить свою ЗП, чтобы было бабло на оплату новых👌один ушел в середине сезона, один за год до конца контракта. больше чем клуб! Хоть и поддерживаю барсу, но все что творится в клубе в последние годы это не здоровая фигня, которая ещё аукнется.
+1
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Street Fighter
Ответ rigobersong
Не помню что бы так с раулем и гути прощались, а я же забыл их свипнули под шумок летом:)))
Вот причем это здесь сейчас? Почему нельзя без этого? Ну и комплексы, детский сад какой то
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Bakhaa
Как время летит! Грустно...
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Однажды в Космосе
Спасибо вам за все
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Наталья Филичева
Альба для меня как буд-то только недавно перешёл в Барселону, а Бускетс, если не ошибаюсь, это последний из Барселоны времён, когда та играла против Шахтёра в Суперкубке УЕФА.
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Верховный Лорд
Ответ Кирилл
Вот почему вместо того, чтобы порадоваться таким легендам Барселоны и что они играли за любимый клуб, обязательно нужно что-то сказать про Реал и ничего про Серджи с Жорди ?
Местное недоразумение, не обращай внимания)
+2
-2
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LIBerly
Они попрощались с целой эпохой!
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VERBLYUD
Великие! Заслужили такое прощание!
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AnMe
Спасибо им за такой большой вклад в историю Барселоны ❤️
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