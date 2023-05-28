«Барселона» попрощалась с Бускетсом и Альбой на «Камп Ноу»

Жорди Альба и Серджи Бускетс попрощались с «Барселоной».

Оба футболиста вышли в стартовом составе «Барселоны» на заключительный домашний матч сезона против «Мальорки» (3:0). Альба был заменен на 80-й минуте, Бускетс – на 85-й.

После матча « » устроила для них церемонию чествования на «Камп Ноу».

«Спасибо вам всем. Я горд, что носил эту футболку. Это самый счастливый день моей жизни с профессиональной точки зрения. Я помню очень особенного человека, который одобрил мой трансфер в 2011 году. Это Тито Виланова.

Большая благодарность партнерам по команде. В этом сезоне я играл меньше, но я горд быть куле (фанатом «Барсы» – Sports.ru). Рядом со мной стоит мой друг. Несколько слов сейчас скажет . Это мой партнер и друг. Я многому научился у него», – сказал Альба.

«Спасибо всем нынешним игрокам «Барсы», а также тем, кто сопровождал меня на этом пути. Спасибо тренерам, персоналу, фанатам... Возможность играть здесь доставляла мне удовольствие. Спасибо семье, которая всегда была рядом.

С детства я мечтал играть на этом стадионе. У нас снова будет один из лучших стадионов мира (вероятно, после реконструкции – Sports.ru), он будет соответствовать этим фанатам.

С детства я чувствовал гордость от того, что был частью лучшей команды мира. Никто этого у меня не отнимет. Я – член клуба и его фанат. Теперь я ухожу. Мечта детства осуществилась. И даже более чем. Это не прощание. Уверен, мы скоро увидимся», – сказал Бускетс.

Фото: East News/AP Photo/Joan Monfort, Pau BARRENA / AFP

выступал за «Барселону» с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл , 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Серджи Бускетс девять раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз – Кубок и Суперкубок страны, по три раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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