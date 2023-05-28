«Барселона» попрощалась с Бускетсом и Альбой на «Камп Ноу»
Жорди Альба и Серджи Бускетс попрощались с «Барселоной».
Оба футболиста вышли в стартовом составе «Барселоны» на заключительный домашний матч сезона против «Мальорки» (3:0). Альба был заменен на 80-й минуте, Бускетс – на 85-й.
После матча «Барселона» устроила для них церемонию чествования на «Камп Ноу».
«Спасибо вам всем. Я горд, что носил эту футболку. Это самый счастливый день моей жизни с профессиональной точки зрения. Я помню очень особенного человека, который одобрил мой трансфер в 2011 году. Это Тито Виланова.
Большая благодарность партнерам по команде. В этом сезоне я играл меньше, но я горд быть куле (фанатом «Барсы» – Sports.ru). Рядом со мной стоит мой друг. Несколько слов сейчас скажет Серджи Бускетс. Это мой партнер и друг. Я многому научился у него», – сказал Альба.
«Спасибо всем нынешним игрокам «Барсы», а также тем, кто сопровождал меня на этом пути. Спасибо тренерам, персоналу, фанатам... Возможность играть здесь доставляла мне удовольствие. Спасибо семье, которая всегда была рядом.
С детства я мечтал играть на этом стадионе. У нас снова будет один из лучших стадионов мира (вероятно, после реконструкции – Sports.ru), он будет соответствовать этим фанатам.
С детства я чувствовал гордость от того, что был частью лучшей команды мира. Никто этого у меня не отнимет. Я – член клуба и его фанат. Теперь я ухожу. Мечта детства осуществилась. И даже более чем. Это не прощание. Уверен, мы скоро увидимся», – сказал Бускетс.
Фото: East News/AP Photo/Joan Monfort, Pau BARRENA / AFP
Жорди Альба выступал за «Барселону» с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Серджи Бускетс девять раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз – Кубок и Суперкубок страны, по три раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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Спасибо Жорди и Серджи за всё, что сделали для Барселоны.
Легенды клуба !
Ушли под тёплый барселонский закат при овациях 100 тысяч благодарных болельщиков.
Месси заслуживает такое же прощание.
Лично у меня, когда я смотрел как они уходили после замен и показывали церемонию прощания, даже наворачивались слезы от окончания карьеры в Барселоне этими двумя великолепными игроками.
А вот у Ригобера, как мне кажется, были лишь мысли о Реале..
последние два игрока из той эпохи Барсы покинули команду. Впереди команду и нас ждут новые эмоции с новой командой. надеюсь новые игроки будут достойно представлять команду, и будут соответствовать величию клуба.
ведь эти два игрока, на равне с Месси, Хави, Иньестой, Пуйолем и Алвесом по праву считались одними из лучших игроков своего поколения.
это была славная охота.
удачи легендам в дальнейшей жизни
Спасибо за все что сделали для Барсы❤💙