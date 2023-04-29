«Барса» намерена продать Фати, Феррана и Кессиэ летом, чтобы вписаться в ФФП. К предложениям по Рафинье, Альбе и Гарсии открыты

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«Барселоне» нужно продать нескольких игроков, чтобы вписаться в требования ФФП.

Матеу Алемани и Ферран Оливер, представлявшие «Барселону», пообедали с представителями Ла Лиги в Мадриде. На встрече обсуждался вопрос о том, как клуб впишется в требования финансового фэйр-плей. Отдельно отмечается, что речь шла не о регистрации Лионеля Месси в качестве игрока команды в случае возможного возвращения нападающего из «ПСЖ», а о соблюдении требований Ла Лиги в целом.

И у «Барсы», и у Ла Лиги осталось «очень позитивное» впечатление от общения. Они продолжают работу над планом, который позволит каталонцам выполнить требования ФФП. По итогам встречи Алемани сообщил главному тренеру «блауграны» Хави, что «все идет хорошо», пишет журналистка Telemundo Deportes и Fox Sports Argentina Вероника Брунати.

«Барселона» продаст нескольких футболистов летом – клубу необходимо снизить ведомость зарплат на 180 миллионов евро. У сине-гранатовых уже есть предложения по некоторым игрокам. Каталонцы планируют продать Франка Кессиэ, Феррана Торреса и Ансу Фати летом. Также клуб открыт к предложениям по Эрику Гарсии, Рафинье и Жорди Альбе.

«Барселоне» необходимо, чтобы Ла Лига одобрила экономический план клуба на сезон-2023/24. Это позволит зарегистрировать контракты Гави и Рональда Араухо, а также новое соглашение с Алексом Бальде и переход Иньиго Мартинеса из «Атлетика» на правах свободного агента. Также одобрение Ла Лиги позволит «Барсе» в более конкретной форме работать над возвращением Месси. Отмечается, что в клубе настроены оптимистично.

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35 комментариев

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Инженер Управляющий
таких топарей с руками оторвут, не зря же Энрике их на ЧМ возил, все оценили высокий уровень игры сборной Испании!
+34
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Ja BRITER
Ответ Log in
Народ, я про Альбу не пойму - он же хотел уйти в млс, но Барса не хотела отпускать, прошло полгода и все наоборот?
Барса сама не знает, чего хочет
+15
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+13
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АРХАТ
"снизить ведомость зарплат на 180 млн евро" и "Франк Кессиэ, Ферран Торрес и Ансу Фати летом. Также клуб открыт к предложениям по Эрику Гарсии, Рафинье и Жорди Альбе" не стыкуется, вряд ли они съедают 30 лямов на человека
+11
-2
+9
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Любезный Коссутий
Кесье, ну как там Барселона? оно того стоило? 😁
+15
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+6
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ConorNite
А новые рычаги будут задействованы ?
+11
-7
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Akezhan Kutvarov
Ответ АРХАТ
"снизить ведомость зарплат на 180 млн евро" и "Франк Кессиэ, Ферран Торрес и Ансу Фати летом. Также клуб открыт к предложениям по Эрику Гарсии, Рафинье и Жорди Альбе" не стыкуется, вряд ли они съедают 30 лямов на человека
Все сложнее.
Их контракты и выплаты по ним делятся на несколько лет, а продажа сейчас, исключает плату по ним и автоматом вносит в казну деньги от продажи, суммарно будет где-то 180-200
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Vinnipukh Vinni
Ответ Log in
Народ, я про Альбу не пойму - он же хотел уйти в млс, но Барса не хотела отпускать, прошло полгода и все наоборот?
Альба не собирался ни в какую МЛС. Бускетс хотел, но его как раз отговорили.
+4
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Роман
Ответ ConorNite
А новые рычаги будут задействованы ?
Ведь Месси уходил это была безрычажная Барса, а сейчас с рычагами.
Как быстро всё меняется.
+6
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Max Zhomkov
Ответ Любезный Коссутий
Кесье, ну как там Барселона? оно того стоило? 😁
агентский игрок, коих дофига, куда агент сказал туда и пойдет играть
+7
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Максим Семин
Ответ Любезный Коссутий
Кесье, ну как там Барселона? оно того стоило? 😁
Точно лучше, чем комменты на спортсе строчить. Я знаю, о чем говорю))
+4
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Vinnipukh Vinni
Ответ Любезный Коссутий
Кесье, ну как там Барселона? оно того стоило? 😁
Стал чемпионом Италии. Через год, скорее всего, станет чемпионом Испании.
Почему это могло не стоить?
Дальше можно просто зарабатывать деньги в каком-нибудь клубе АПЛ.
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Syndycate
Ответ Роман
Набирали молодую команды, чтобы построить наконец-то игру. А теперь один пешеход разом всё разрушит. И игру и состав.
Еще и кучу людей-работяг уволили, ради бедного и голодающего аргентинца
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Zemanuha
Ответ АРХАТ
"снизить ведомость зарплат на 180 млн евро" и "Франк Кессиэ, Ферран Торрес и Ансу Фати летом. Также клуб открыт к предложениям по Эрику Гарсии, Рафинье и Жорди Альбе" не стыкуется, вряд ли они съедают 30 лямов на человека
У Альбы зарплата 36млн.
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Инженер Управляющий
Ответ АРХАТ
"снизить ведомость зарплат на 180 млн евро" и "Франк Кессиэ, Ферран Торрес и Ансу Фати летом. Также клуб открыт к предложениям по Эрику Гарсии, Рафинье и Жорди Альбе" не стыкуется, вряд ли они съедают 30 лямов на человека
придет Месси и будет платить Барсе 50млн арабских денег за возможность поиграть
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SO LATER
Ответ Любезный Коссутий
Кесье, ну как там Барселона? оно того стоило? 😁
Ну хз, после Классико в котором он забил победный гол все ему писали, что ради такого стоило переходить в Барселону
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predMBAPPE
Ответ Любезный Коссутий
Кесье, ну как там Барселона? оно того стоило? 😁
Не смейся, он ещё выиграет ЛЧ с АЯКСом)
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ten Hag
Но ведь Фати это наша маленькая звездочка, обладатель Золотого мяча
Нельзя с ним расставаться
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Karl0709
Ответ Vinnipukh Vinni
Стал чемпионом Италии. Через год, скорее всего, станет чемпионом Испании. Почему это могло не стоить? Дальше можно просто зарабатывать деньги в каком-нибудь клубе АПЛ.
В МЮ за 100 миллионов евро и все довольны 😁👍
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Инженер Управляющий
Ответ Любезный Коссутий
он пошел за длинным евро. а теперь не нужен никому 😁 закончит в какой-нибудь Лиге 1, с зп в 3 раза меньше, чем в Милане. и это справедливо 👍
такие наемники обычно в Интер идут) не удивлюсь если в следующем сезоне будет с хаканом обниматься
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Log in
Ответ Vinnipukh Vinni
Альба не собирался ни в какую МЛС. Бускетс хотел, но его как раз отговорили.
Про Бускетса помню, вроде ж и Альба тоже хотел, но значит я ошибся, благодарю. 🤝
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Talgat Ergeshov
Ответ Ja BRITER
Барса сама не знает, чего хочет
вот идеально описываешь нынешнюю барсу👍🏿
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mg-3
Фати в АПЛ?) Там его сломают окончательно
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Андрюха с района
Наверняка, Кессиэ в Интер перейдет) Будет снова со своим корешем тусить) В принципе неплохое усиление для клуба)
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Шамсиддин Саидов
yhh
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Франческо Тотти
Ответ АРХАТ
"снизить ведомость зарплат на 180 млн евро" и "Франк Кессиэ, Ферран Торрес и Ансу Фати летом. Также клуб открыт к предложениям по Эрику Гарсии, Рафинье и Жорди Альбе" не стыкуется, вряд ли они съедают 30 лямов на человека
Не уверен, но 180 лямов может быть с налогами. В расходы вносятся вся сумма, если правильно помню. 52% футболист платит от зарплаты. Вот тебе и 86 млн на руки из 180.
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