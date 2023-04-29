«Барса» намерена продать Фати, Феррана и Кессиэ летом, чтобы вписаться в ФФП. К предложениям по Рафинье, Альбе и Гарсии открыты

«Барселоне» нужно продать нескольких игроков, чтобы вписаться в требования ФФП.

и Ферран Оливер, представлявшие «Барселону», пообедали с представителями Ла Лиги в Мадриде. На встрече обсуждался вопрос о том, как клуб впишется в требования финансового фэйр-плей. Отдельно отмечается, что речь шла не о регистрации Лионеля Месси в качестве игрока команды в случае возможного возвращения нападающего из «ПСЖ», а о соблюдении требований Ла Лиги в целом.

И у «Барсы», и у Ла Лиги осталось «очень позитивное» впечатление от общения. Они продолжают работу над планом, который позволит каталонцам выполнить требования ФФП. По итогам встречи Алемани сообщил главному тренеру «блауграны» , что «все идет хорошо», пишет журналистка Telemundo Deportes и Fox Sports Argentina Вероника Брунати.

« » продаст нескольких футболистов летом – клубу необходимо снизить ведомость зарплат на 180 миллионов евро. У сине-гранатовых уже есть предложения по некоторым игрокам. Каталонцы планируют продать Франка Кессиэ, и летом. Также клуб открыт к предложениям по Эрику Гарсии, Рафинье и Жорди Альбе.

«Барселоне» необходимо, чтобы Ла Лига одобрила экономический план клуба на сезон-2023/24. Это позволит зарегистрировать контракты Гави и Рональда Араухо, а также новое соглашение с Алексом Бальде и переход Иньиго Мартинеса из «Атлетика» на правах свободного агента. Также одобрение Ла Лиги позволит «Барсе» в более конкретной форме работать над возвращением Месси. Отмечается, что в клубе настроены оптимистично.

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