«Барса» намерена продать Фати, Феррана и Кессиэ летом, чтобы вписаться в ФФП. К предложениям по Рафинье, Альбе и Гарсии открыты
«Барселоне» нужно продать нескольких игроков, чтобы вписаться в требования ФФП.
Матеу Алемани и Ферран Оливер, представлявшие «Барселону», пообедали с представителями Ла Лиги в Мадриде. На встрече обсуждался вопрос о том, как клуб впишется в требования финансового фэйр-плей. Отдельно отмечается, что речь шла не о регистрации Лионеля Месси в качестве игрока команды в случае возможного возвращения нападающего из «ПСЖ», а о соблюдении требований Ла Лиги в целом.
И у «Барсы», и у Ла Лиги осталось «очень позитивное» впечатление от общения. Они продолжают работу над планом, который позволит каталонцам выполнить требования ФФП. По итогам встречи Алемани сообщил главному тренеру «блауграны» Хави, что «все идет хорошо», пишет журналистка Telemundo Deportes и Fox Sports Argentina Вероника Брунати.
«Барселона» продаст нескольких футболистов летом – клубу необходимо снизить ведомость зарплат на 180 миллионов евро. У сине-гранатовых уже есть предложения по некоторым игрокам. Каталонцы планируют продать Франка Кессиэ, Феррана Торреса и Ансу Фати летом. Также клуб открыт к предложениям по Эрику Гарсии, Рафинье и Жорди Альбе.
«Барселоне» необходимо, чтобы Ла Лига одобрила экономический план клуба на сезон-2023/24. Это позволит зарегистрировать контракты Гави и Рональда Араухо, а также новое соглашение с Алексом Бальде и переход Иньиго Мартинеса из «Атлетика» на правах свободного агента. Также одобрение Ла Лиги позволит «Барсе» в более конкретной форме работать над возвращением Месси. Отмечается, что в клубе настроены оптимистично.
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Их контракты и выплаты по ним делятся на несколько лет, а продажа сейчас, исключает плату по ним и автоматом вносит в казну деньги от продажи, суммарно будет где-то 180-200
Как быстро всё меняется.
Почему это могло не стоить?
Дальше можно просто зарабатывать деньги в каком-нибудь клубе АПЛ.
Нельзя с ним расставаться