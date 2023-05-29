Хлусевич перед «Крыльями»: «Задача «Спартака» — взять серебро. Если есть шанс занять место выше, почему бы и нет?»

Даниил Хлусевич рассказал о задаче «Спартака» на заключительный матч сезона.

В 30-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграют в гостях с «Крыльями Советов», занимая сейчас в таблице 3-е место.

«Мы всегда рассчитываем на максимальные места. Поэтому рассчитывали и на Кубок, и на чемпионат. После крайнего матча подведем итоги, как для нас прошел этот сезон. Сейчас не хотел бы комментировать.

В последнем матче для нас стоит задача — взять серебро. Если есть шанс занять место выше, почему бы и нет? Мотивация всегда есть, независимо, первый матч или последний. Каждая игра — новая мотивация», — сказал защитник « ».

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