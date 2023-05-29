Хлусевич перед «Крыльями»: «Задача «Спартака» — взять серебро. Если есть шанс занять место выше, почему бы и нет?»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич рассказал о задаче «Спартака» на заключительный матч сезона.

В 30-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграют в гостях с «Крыльями Советов», занимая сейчас в таблице 3-е место.

«Мы всегда рассчитываем на максимальные места. Поэтому рассчитывали и на Кубок, и на чемпионат. После крайнего матча подведем итоги, как для нас прошел этот сезон. Сейчас не хотел бы комментировать.

В последнем матче для нас стоит задача — взять серебро. Если есть шанс занять место выше, почему бы и нет? Мотивация всегда есть, независимо, первый матч или последний. Каждая игра — новая мотивация», — сказал защитник «Спартака».

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11 комментариев

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psycho
этот шанс был вчера, проснись
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Доктор Верховцев
Вся страна за Крылья!
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Dr.Gebbelsss
О какой мотивации речь?
Пари НН вчера обыгрывать надо было!
и против сверхмотивированных крыльев не пришлось бы жопу рвать ради победы...
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Black Phoenix
Видели мы мотивацию Спартака в крайнем матче, видели. Если не продуют крылышкам спартачи - уже успех, но в победе сомневаюсь.

P.S

После досрочного чемпионства Зенита у Спартака весь запал иссяк из-за истерии на этом фоне.
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Kanan Jarrus
с таким серьезном лицом рассуждает о цирке рпл
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Илья Румянцев
Хотябы третье место не упустить.Но для этого нужна только победа,ну или надеяться что ЦСКА обыграет Ростов.
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Алар
Как же достали спартаковские болтуны! Этот шанс вы вчера просрали, не забив Нижнему, горе-футболеры)) А у Крыльев вы 200% не выиграете. Теперь чтобы взять хотя бы третья место болейте за ЦСКА!
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donatodonatore
Что то подсказывает что скорее всего нет
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urloff
Ростов выигрывает, Спартак играет как обычно последнее время и здравствуй деревянная медаль.
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kasdgq76wztv
На весь наш футбол смотреть печально,все команды надеются на результат от конкурентов и это и в верху таблице и в низу
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