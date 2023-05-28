ЦСКА идет 2-м, на очко опережая «Спартак» и на два – «Ростов». Команды Федотова и Карпина сыграют в 30-м туре РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Владимир Федотов Гильермо Абаскаль Футбол

ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» продолжат борьбу за 2-е место в Мир РПЛ в заключительном туре.

В 29-м туре «Спартак» не смог выиграть у «Пари НН» (0:0), ЦСКА – у «Краснодара» (0:0), а «Ростов» обыграл «Ахмат» (3:2). Теперь у ЦСКА 55 очков, у «Спартака» – 54, у «Ростова» – 53.

ЦСКА остался фаворитом в борьбе за 2-е место в таблице. Команда Владимира Федотова станет второй, если победит «Ростов». При ничьей с южанами ЦСКА займет второе место, если «Спартак» не выиграет у «Крыльев Советов».

«Спартак» займет второе место, если победит «Крылья Советов», а ЦСКА не сможет обыграть «Ростов».

«Ростов» возьмет серебро, если победит ЦСКА, а «Крылья Советов» отберут очки у «Спартака».

Все матчи 30-го тура Мир РПЛ состоятся 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.

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39 комментариев

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Никита Королёв
Можно говорить что ЦСКА немного сдал в двух последних турах ,но тут нельзя игнорировать банальную усталость и короткую скамейку.С великим Заболотным в нападении сложно расчитывать на стабильную реализацию в каждом матче.
+26
-1
+25
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Aleksandr Danilov
В итоге ЦСКА и Ростов сыграют вничью, и Спартак тоже
+15
-3
+12
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Veron4
За Ростов
+27
-16
+11
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Ilya "Spl1t" Durkin
Ответ Гельмут Стой
Болельщик Ростова: Побеждаем ЦСКА а Спартак проигрывает Крыльям , и как будто не было этих трёх ужасных матчей)
Губëнки-то закатай😁.
+11
-4
+7
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Гельмут Стой
Болельщик Ростова: Побеждаем ЦСКА а Спартак проигрывает Крыльям , и как будто не было этих трёх ужасных матчей)
+14
-8
+6
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Ю.М.Н. 77
Ответ Oleg Kostin
борьба за выход в лч!!!
Пипец ты остроумный!!!
+6
0
+6
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игорь валько
все за Ростов, но больше все за крылья советов!
+7
-2
+5
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Ракелль
Да уж,накал страстей в субботу будет ого-го,на стадион на ЦСКА Ростов надо успокаивающего выпить !!!
+4
0
+4
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инок
Хорошо что интрига за 2 и 3 место сохранена до заключительного тура чемпионата РПЛ.
+3
0
+3
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Гельмут Стой
Ответ Ilya "Spl1t" Durkin
Губëнки-то закатай😁.
Ты считаешь Крылья проиграют Спартаку?
+6
-3
+3
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Oleg Kostin
борьба за выход в лч!!!
+4
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(leno4ka) Бубнова
вот она где борьба!!!!
+2
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Гельмут Стой
Ответ Иван Новиков
Надо ждать победу Спартака и ничью в параллельном матче.
А мне нужно ждать победу Ростова и не победу Спартака
+4
-2
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Кирилл
Нужно обыгрывать Ростов и забирать серебро )

Надеюсь, ЦСКА настроится на последний матч сезона в РПЛ и выложится, а то медалей не было уже 5 сезонов.
+4
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2vdhrvmmzf
А теперь представьте уровень напряжения в последнем туре при наличии еврокубков
+4
-2
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Андрей Толстов
"Спартак" сольеь в Самаре,ЦСКА и ^Ростов" сделают ничью.Далее считайте сами)
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Le Jay
Ответ ДудьСдулся
интересно, почему никого за рукоприкладство не удалили в матче Ростов--Ахмат?
Бодание Семенова (Ахмат) не тянуло на красную. Если бы только Голенков схватился за лицо и сделал вид что контакт был сильным... Но зачем?
Остальные ограничились словесной перепалкой.

Судьи разобрались в том моменте да и с игрой в целом. Из 12 желтых только 2 лишние. Миронову (Ростов) и Тодоровичу (Ахмат) и они, к счастью, не стали роковыми.
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Александр Смирнов
Спартак не наиграл на второе место. ЦСКА лучше по игре... Ростов четвертому месту должен быть рад
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шансы на второе место остаются, но важно не слить Самаре, хотя, по-хорошему Самаре надо проиграть, чтобы вытащить их на 12 место...
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ДудьСдулся
интересно, почему никого за рукоприкладство не удалили в матче Ростов--Ахмат?
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wlad wasew
Валера, верим
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Один живой
с учетом финала кубка, выхолощенности Ростова и отпускному настроению народной команды вся интрига надумана.
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Kvakin
Не являюсь болельщиком ни одной из этих команд, но положение московских команд предпочтительнее.
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Le Jay
Как болельщик Ростова для меня самый приятный и справедливый расклад этого безумного сезона это ничья с ЦСКА и победа Крыльев.
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андрэ
типа говорим европейскому уикенду - поддержите мое пиво!!!
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