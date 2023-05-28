ЦСКА идет 2-м, на очко опережая «Спартак» и на два – «Ростов». Команды Федотова и Карпина сыграют в 30-м туре РПЛ

ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» продолжат борьбу за 2-е место в Мир РПЛ в заключительном туре.

В 29-м туре «Спартак» не смог выиграть у «Пари НН» (0:0), ЦСКА – у «Краснодара» (0:0), а «Ростов» обыграл «Ахмат» (3:2). Теперь у ЦСКА 55 очков, у «Спартака» – 54, у « » – 53.

остался фаворитом в борьбе за 2-е место в таблице. Команда Владимира Федотова станет второй, если победит «Ростов». При ничьей с южанами ЦСКА займет второе место, если «Спартак» не выиграет у «Крыльев Советов».

«Спартак» займет второе место, если победит «Крылья Советов», а ЦСКА не сможет обыграть «Ростов».

«Ростов» возьмет серебро, если победит ЦСКА, а «Крылья Советов» отберут очки у « ».

Все матчи 30-го тура Мир состоятся 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.

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