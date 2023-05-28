Мбаппе разбил нос зрительнице мячом перед игрой «ПСЖ» со «Страсбуром». Форвард привел к девушке врачей

Удар Килиана Мбаппе привел к кровотечению у болельщицы.

Как передает RMC Sport, форвард « », разминаясь перед матчем против « », попал мячом в лицо девушке, находившейся на трибуне. У нее из носа пошла кровь.

Футболист прервал выполнение упражнений, подошел к пострадавшей вместе с врачами и проводил к месту, где ей смогли оказать помощь. Отмечается, что зрители встретили это аплодисментами.

Фото: globallookpress.com/Elyxandro Cegarra

Мбаппе попал мячом в болельщика на разминке перед матчем с Марокко. Килиан извинился

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