Мбаппе разбил нос зрительнице мячом перед игрой «ПСЖ» со «Страсбуром». Форвард привел к девушке врачей

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Страсбур Килиан Мбаппе Футбол

Удар Килиана Мбаппе привел к кровотечению у болельщицы.

Как передает RMC Sport, форвард «ПСЖ», разминаясь перед матчем против «Страсбура», попал мячом в лицо девушке, находившейся на трибуне. У нее из носа пошла кровь.

Футболист прервал выполнение упражнений, подошел к пострадавшей вместе с врачами и проводил к месту, где ей смогли оказать помощь. Отмечается, что зрители встретили это аплодисментами.

Фото: globallookpress.com/Elyxandro Cegarra

Мбаппе попал мячом в болельщика на разминке перед матчем с Марокко. Килиан извинился

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48 комментариев

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Фарид Харисов
Мбаппе разбил нос болельщице. Отмечается, что зрители встретили это аплодисментами :)
+56
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Фарид Харисов
Ответ Итачи Учиха
Почему в заголовке не говорится о том, что темнокожий футболист улыбался после увиденного кровотечения фанатки, в свою очередь фанаты встретили это бурными овациями?
Все не без греха. Ты вообще клан родной вырезал.
+25
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+24
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Повторяет за вторым в истории 🤌🏼
+18
-10
+8
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Temp LC
Ответ Барсик Юрана
Кринж ещё бы по печеночке прописал
За то у тебя мания к португальцу
+12
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rigobersong
Должен сводить ее в пиццерию:)
+7
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+5
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Men77
Ответ Имя Фамилия
Поступок достойного человека со стороны Киллиана. Вспомнил одного отморозка, который специально бил мячом в женщин на трибунах, после чего просто убегал в свою нору как обычная 🐀 И вот сейчас они играют в одной команде, а Мбаппе всё равно остался хорошим человеком и не перенял у него дурных манер. https://youtu.be/BnesOQTbWeQ
ахахаха, почему ты такой смешной? тебе накидать видосов с твоим роналду как он детей бьет? )
Хотя ладно, не буду, ты это итак знаешь, лови лучше это видео, надеюсь ты не гомофоб 🤣

https://m.youtube.com/watch?v=3r3qHQqXQEA&list=LL&index=56&pp=gAQBiAQB
+8
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psycho
Мбаппе разбил нос болельщице

так можно было сделать заголовок?
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Rojo Crio
Вот это подкат.
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Men77
Ответ нелюбитель футбола
А-ха-ха-ха... Классно ты безфамильного умыл... А-ха-ха-ха.. Орууу!!...😄👏👏👏👍👍👍..
да он реально смешной, его кумир бьет детей, а он пытается обвинить кого то, что он мячом пульнул в трибуну😁.
У гелевых реально с головой что то не так.
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Pooch
Ответ Анастасия Прудникова
Скорейшего выздоровления!😯😟 У хоккеистов по кругу арена огорожена прозрачной оградой. Может, уже пришла пора и поле футбольное чем-то подобным оградить?
Такое в футболе бывает в крайнем случае раз в сезон а то и в три. Ради этого строить ограды? В хоккее же шайбы попадают в стекло или сетку на регулярной основе. Ну хоть думайте немного прежде чем писать ерунду.
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нелюбитель футбола
Ответ Men77
ну это вообще мимо, второе видео вообще фигня, таких нарезок у любого футболиста можно набрать, а в первом он вроде ни на кого не засматривался, она сами на него налетели, на чужие елдаки не засматривался , 😁а вот про раналду даже наши сми говорили, лови , если забыл. надеюсь ты все таки не гомофоб) https://m.youtube.com/watch?v=eJhRpRf-HAA&t=5s
А-ха-ха-ха... Классно ты безфамильного умыл... А-ха-ха-ха.. Орууу!!...😄👏👏👏👍👍👍..
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Men77
Ответ Имя Фамилия
Лови пару видео. Надеюсь ты не гомофоб. https://youtu.be/lWfmjuUmR8w https://youtu.be/iK-HCQ4eONk
ну это вообще мимо, второе видео вообще фигня, таких нарезок у любого футболиста можно набрать, а в первом он вроде ни на кого не засматривался, она сами на него налетели, на чужие елдаки не засматривался , 😁а вот про раналду даже наши сми говорили, лови , если забыл.
надеюсь ты все таки не гомофоб)
https://m.youtube.com/watch?v=eJhRpRf-HAA&t=5s
+1
-1
0
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shooher
Ответ Итачи Учиха
Почему в заголовке не говорится о том, что темнокожий футболист улыбался после увиденного кровотечения фанатки, в свою очередь фанаты встретили это бурными овациями?
ты дурак?
+1
-1
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Итачи Учиха
Ответ rigobersong
Так Мбаппе белый:)
Та не. Капучино
+2
-2
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Ola BP
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Повторяет за вторым в истории 🤌🏼
Дак он же не разбивал, хоть и намеренно пинал в фанатов.
Даже не помню как это «финт» оправдывали тогда Мессиглоры.
+8
-8
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Анастасия Прудникова
Скорейшего выздоровления!😯😟 У хоккеистов по кругу арена огорожена прозрачной оградой. Может, уже пришла пора и поле футбольное чем-то подобным оградить?
0
0
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svft
Форвард привел к девушке врачей, и они поменяли ей пол
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Demetrio_Napoli
Как я встретил вашу маму.
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Blue Monster
Не за тех болела, гостевой матч же для ПСЖ был
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Илья Савчук
у медика такая улыбка, видимо, очень рад,что с мбаппе удалось пересечься в беседе.
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Остап Бендер
Сюткин одобряет!
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Men77
Хороший способ для девушек познакомиться с известным футболистом)
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