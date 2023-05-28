Мбаппе разбил нос зрительнице мячом перед игрой «ПСЖ» со «Страсбуром». Форвард привел к девушке врачей
Удар Килиана Мбаппе привел к кровотечению у болельщицы.
Как передает RMC Sport, форвард «ПСЖ», разминаясь перед матчем против «Страсбура», попал мячом в лицо девушке, находившейся на трибуне. У нее из носа пошла кровь.
Футболист прервал выполнение упражнений, подошел к пострадавшей вместе с врачами и проводил к месту, где ей смогли оказать помощь. Отмечается, что зрители встретили это аплодисментами.
Фото: globallookpress.com/Elyxandro Cegarra
Мбаппе попал мячом в болельщика на разминке перед матчем с Марокко. Килиан извинился
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Хотя ладно, не буду, ты это итак знаешь, лови лучше это видео, надеюсь ты не гомофоб 🤣
https://m.youtube.com/watch?v=3r3qHQqXQEA&list=LL&index=56&pp=gAQBiAQB
так можно было сделать заголовок?
У гелевых реально с головой что то не так.
надеюсь ты все таки не гомофоб)
https://m.youtube.com/watch?v=eJhRpRf-HAA&t=5s
Даже не помню как это «финт» оправдывали тогда Мессиглоры.