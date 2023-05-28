У вратаря «ПСЖ» Рико кровоизлияние в мозг. Лошадь сбросила его и ударила копытом по голове

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы происшествия Серхио Рико животные и спорт Здоровье Футбол

У вратаря «ПСЖ» Серхио Рико диагностировано кровоизлияние в мозг.

29-летний голкипер получил черепно-мозговую травму во время катания на лошади в Испании. Футболиста доставили в больницу и интубировали (ввели эндотрахеальную трубку в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей).

Как сообщает Cope, во время катания лошадь занервничала и сбросила Рико, после чего ударила его копытом по голове. У голкипера «ПСЖ» диагностировано кровоизлияние в мозг, его травма оценивается как очень серьезная.

Сейчас футболист находится в отделении интенсивной терапии.

Серхио Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. В нынешнем сезоне голкипер не провел за парижан ни одного матча.

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34 комментария

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cektor
Страшно
Здоровья !
+57
-3
+54
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Black Phoenix
Здоровья! На подобном месте может быть любой из нас - от форс-мажоров никто не застрахован.
+31
-6
+25
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Syog1010
Падал примерно так же с лошади, повезло, что она прошлась после не по голове, а по ляхе. Здоровья, тёзка!
+27
-2
+25
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z3yjyzh29x
Это страшный диагноз, здоровья, чтобы хоть жив остался
+12
0
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Sanan1908
Помню когда мне было лет 7-8 дедушка лежал в больнице и рядом с ним лежал человек с такой же травмой, после этого боюсь коней :(
+8
-1
+7
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Burel
единственная польза от лошадей - колбаса
я всегда знал, что ты среднеазиатский глор))
+7
0
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Зелёный гопник
Какой кошмар!
Здоровья Рико, дай бог ему сил 🙏
+6
0
+6
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Teodrakis
Меня с детства нагрузили историями с окружающих сёл, в каждом был кто-то покалеченный лошадью. Я ни разу даже не кормил лошадь, настолько их боюсь.
+6
0
+6
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Flavius
Ответ Burel
единственная польза от лошадей - колбаса
получается лошади полезнее тебя ))
+7
-1
+6
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Данил
Ответ Xm.md
Что значит каждый? Не каждый же эксплуатирует животных
Людям перестать ездить на лошадях?)) Что предлагаешь с ними делать? На вольный выпас или на мясо всех?
+3
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ abrusevshii chechen
История с Суперменом(актёром), ничему не учит
После первого ДТП все должны были перестать ездить на машинах, после первой авиакатастрофы все должны были перестать летать, после первого падения на землю голову об бордюр все должны были перестать ходить, после первого обрушения или пожара все должны были перестать сидеть дома, после первого чего-либо все должны были...
+3
0
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romanisti89
Ответ Burel
Комментарий удален модератором
самокритично
+4
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Nacho13
Не понимаю романтические чувства к лошадям. Один раз жена уговорила покататься, так лошадь под ней начала брыкаться ни с того, ни с сего. С тех пор ни за что!
+3
-1
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Tristan...
Ужасная новость... Здоровья, Серхио!
+1
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titov-and-trubach
Ответ Ностальгическое Дерьмо
После первого ДТП все должны были перестать ездить на машинах, после первой авиакатастрофы все должны были перестать летать, после первого падения на землю голову об бордюр все должны были перестать ходить, после первого обрушения или пожара все должны были перестать сидеть дома, после первого чего-либо все должны были...
Ага, а еще собак нельзя заводить, потому что грызут людей, кошек, потому что могут без глаза оставить и тд.
+1
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ titov-and-trubach
Ага, а еще собак нельзя заводить, потому что грызут людей, кошек, потому что могут без глаза оставить и тд.
банки, магазины и прочее грабят — закрываем
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Вадим Слуцкий
Повезло. Скоро большинство травм футболистов будут такие: катался на лыжах, катался на лошади, катался...
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Кокич
Ответ Burel
Комментарий удален модератором
Наступил всё-таки?
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Burel
не, это коренные мадридисты в основном из Таджикистана и Киргизии
Таджикистан это про гуру футбола))
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Flavius
Ответ abrusevshii chechen
История с Суперменом(актёром), ничему не учит
Чему должна учить история с Кристофером Ривом?
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Budabuda
Ответ abrusevshii chechen
История с Суперменом(актёром), ничему не учит
история с Шумахером не научала Нойера
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Burel
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