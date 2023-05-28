У вратаря «ПСЖ» Рико кровоизлияние в мозг. Лошадь сбросила его и ударила копытом по голове

У вратаря «ПСЖ» Серхио Рико диагностировано кровоизлияние в мозг.

29-летний голкипер получил черепно-мозговую травму во время катания на лошади в Испании. Футболиста доставили в больницу и интубировали (ввели эндотрахеальную трубку в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей).

Как сообщает Cope, во время катания лошадь занервничала и сбросила Рико, после чего ударила его копытом по голове. У голкипера «ПСЖ» диагностировано кровоизлияние в мозг, его травма оценивается как очень серьезная.

Сейчас футболист находится в отделении интенсивной терапии.

выступает за « » с 2020 года. В нынешнем сезоне голкипер не провел за парижан ни одного матча.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте