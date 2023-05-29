Кан об увольнении из «Баварии»: «Разочарован, что не смог отпраздновать победу с командой. Мы поговорим, когда все уляжется»
Оливер Кан заявил, что хотел бы встретиться с руководством «Баварии» после увольнения.
«Когда все уляжется, мы сядем и спокойно поговорим обо всем. Все точно понимают: я разочарован, что вчера не смог отпраздновать победу с командой.
Я взял на себя эту ответственность, потому что хотел что-то сделать для клуба. Это было непростой задачей после очень успешного этапа при Ули Хенессе и Карле-Хайнце Румменигге.
Сейчас у клуба переходный период, а это всегда сложно. В такие моменты иногда случаются ошибки. Хоть сейчас и непростая ситуация, для меня многие положительные моменты с «Баварией» перевешивают отрицательные.
Раздражение, вызванное событиями последних нескольких дней, не изменит это», – сказал бывший гендиректор клуба.
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- Кан: А почему я не захотел. Меня просто не пустили. Ну напишите, что я не захотел, вам же нефиг делать. Вот ещё один такой вопрос и я тебе в лоб дам.