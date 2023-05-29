Кан об увольнении из «Баварии»: «Разочарован, что не смог отпраздновать победу с командой. Мы поговорим, когда все уляжется»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Футбол

Оливер Кан заявил, что хотел бы встретиться с руководством «Баварии» после увольнения.

«Когда все уляжется, мы сядем и спокойно поговорим обо всем. Все точно понимают: я разочарован, что вчера не смог отпраздновать победу с командой.

Я взял на себя эту ответственность, потому что хотел что-то сделать для клуба. Это было непростой задачей после очень успешного этапа при Ули Хенессе и Карле-Хайнце Румменигге.

Сейчас у клуба переходный период, а это всегда сложно. В такие моменты иногда случаются ошибки. Хоть сейчас и непростая ситуация, для меня многие положительные моменты с «Баварией» перевешивают отрицательные.

Раздражение, вызванное событиями последних нескольких дней, не изменит это», – сказал бывший гендиректор клуба.

Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии», несмотря на титул. Их путь – скандалы, обиды и очень странные решения

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7 комментариев

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Рашпель793
Ну увольнять прям сразу после чемпионства это слишком. Тем более легенду клуба. Понятно, что увольнять нужно было и по идее раньше это делать, но вот так, ещё и запретить праздновать, ну хз.
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Михо
Хайнер побоится встретится к Каном) прав Оли, эпоха Ули и Калле была уникальной
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Royal Watcher
Мои поздравления Нагельсману, единственный за кого стоило переживать в Баварии в этом сезоне…
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Fjordy
- Журналист: То, что вы не захотели отпраздновать победу вместе с командой это тоже эмоции?

- Кан: А почему я не захотел. Меня просто не пустили. Ну напишите, что я не захотел, вам же нефиг делать. Вот ещё один такой вопрос и я тебе в лоб дам.
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dm2244
Короче говоря - Вендетта
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Velirpa
я дико уважаю Кана, но его боснийский мошенник потопил клуб.
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