Кан об увольнении из «Баварии»: «Разочарован, что не смог отпраздновать победу с командой. Мы поговорим, когда все уляжется»

Оливер Кан заявил, что хотел бы встретиться с руководством «Баварии» после увольнения.

«Когда все уляжется, мы сядем и спокойно поговорим обо всем. Все точно понимают: я разочарован, что вчера не смог отпраздновать победу с командой.

Я взял на себя эту ответственность, потому что хотел что-то сделать для клуба. Это было непростой задачей после очень успешного этапа при Ули Хенессе и Карле-Хайнце Румменигге.

Сейчас у клуба переходный период, а это всегда сложно. В такие моменты иногда случаются ошибки. Хоть сейчас и непростая ситуация, для меня многие положительные моменты с «Баварией» перевешивают отрицательные.

Раздражение, вызванное событиями последних нескольких дней, не изменит это», – сказал бывший гендиректор клуба.

Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии», несмотря на титул. Их путь – скандалы, обиды и очень странные решения

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте