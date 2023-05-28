Президент «Баварии» о Кане: «Мы не смогли договориться о полюбовном расставании, было много эмоций. Поэтому он был уволен и не поехал в Кельн»

Президент «Баварии» объяснил, почему Оливеру Кану не дали отпраздновать титул с «Баварией».

«Во второй части сезона особенно хорошо было видно, что мы играем не так, как хотели бы», – отметил .

Он сообщил, что менеджеры были уведомлены об отставке в четверг. Салихамиджич воспринял эту информацию нормально и впоследствии отправился с командой в Кельн на решающий матч Бундеслиги, а вот с «все, к сожалению, прошло не так хорошо».

«Было много эмоций, и мы не смогли договориться с Оливером о полюбовном расставании. В пятницу мы собрались на внеочередное заседание наблюдательного совета и решили уволить Кана. Из-за этого он, конечно, не смог поехать в Кельн», – заявил президент «Баварии».

Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии», несмотря на титул. Их путь – скандалы, обиды и очень странные решения

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