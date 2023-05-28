Президент «Баварии» о Кане: «Мы не смогли договориться о полюбовном расставании, было много эмоций. Поэтому он был уволен и не поехал в Кельн»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Герберт Хайнер Футбол

Президент «Баварии» объяснил, почему Оливеру Кану не дали отпраздновать титул с «Баварией».

«Во второй части сезона особенно хорошо было видно, что мы играем не так, как хотели бы», – отметил Герберт Хайнер.

Он сообщил, что менеджеры были уведомлены об отставке в четверг. Салихамиджич воспринял эту информацию нормально и впоследствии отправился с командой в Кельн на решающий матч Бундеслиги, а вот с Каном «все, к сожалению, прошло не так хорошо».

«Было много эмоций, и мы не смогли договориться с Оливером о полюбовном расставании. В пятницу мы собрались на внеочередное заседание наблюдательного совета и решили уволить Кана. Из-за этого он, конечно, не смог поехать в Кельн», – заявил президент «Баварии».

Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии», несмотря на титул. Их путь – скандалы, обиды и очень странные решения

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дворец культуры Центральный
Ответ Barca_mania
Кан и Хасан, мы будем скучать😊 вы подарили нам невероятно веселые эмоции)
так при 2:8 не они же на поле были
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
решение логичное,на фоне провала в ЛЧ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ds13
От возрастных людей ждешь мудрости, а оно бывает, что ее и не появляется)) мужики задорные, Кан и Салихамиджич, но ходы делали дурацкие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bavarec-Art
Ну кстати ожидаемо от Кана, сразу показалось очень подозрительно его сообщение, что ему "запретили" праздновать без подробностей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эзиз Халлыев
Ответ Ds13
От возрастных людей ждешь мудрости, а оно бывает, что ее и не появляется)) мужики задорные, Кан и Салихамиджич, но ходы делали дурацкие
А кто-нибудь ещё прочитал фамилию Кана, как Кане?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий