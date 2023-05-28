Тухель не подаст в отставку с поста тренера «Баварии». Его потрясло увольнение Кана и Салихамиджича

Томас Тухель не подаст в отставку с поста главного тренера «Баварии».

При этом, как отмечает журналист Sport1.de Керри Хау, немец был потрясен, когда узнал об увольнении гендиректора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

Планы на следующий сезон уже разрабатываются, и Тухель принимает в этом процессе участие.

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