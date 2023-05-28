Тухель не подаст в отставку с поста тренера «Баварии». Его потрясло увольнение Кана и Салихамиджича

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель не подаст в отставку с поста главного тренера «Баварии».

При этом, как отмечает журналист Sport1.de Керри Хау, немец был потрясен, когда узнал об увольнении гендиректора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

Планы на следующий сезон уже разрабатываются, и Тухель принимает в этом процессе участие.

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7 комментариев

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Михо
Значит не сильно потрясло😃
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benjamin92
Тухеля потрясло увольнения Кана и Хасана. Он продлит контракт на более долгий срок
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Тиджани Бабангида
Увольнение Кана и Салихамиджича было во многом ожидаемое.
Но сделано это было незаслуженно грубо, демонстративно и абсолютно неуважительно .
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Роман
Тухелю ещё работать и работать, раз перешёл в клуб.
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Golos Razuma
Ответ Тиджани Бабангида
Увольнение Кана и Салихамиджича было во многом ожидаемое. Но сделано это было незаслуженно грубо, демонстративно и абсолютно неуважительно .
А они прям уволили Нагельсмана заслужено и достойно что ли?
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