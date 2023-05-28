Кан пришел в ярость после увольнения. Из-за этого ему запретили праздновать титул с «Баварией» (Bild)

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Ули Хенесс Герберт Хайнер Футбол

Оливеру Кану запретили отмечать титул с «Баварией» из-за реакции на увольнение.

Немец был уволен с должности генерального директора «Баварии» в субботу, в день победы клуба в Бундеслиге. Кан сообщил, что клуб запретил ему праздновать чемпионство с командой.

«Наши коллеги в Мюнхене – чтобы пролить свет на историю – рассказали нам, что, когда Ули Хенесс и Герберт Хайнер объявили об увольнениях, Оливер Кан, как говорят, совершенно вышел из себя.

Заседание наблюдательного совета, которое было запланировано на вторник, было перенесено. И Оливер Кан, должно быть, пришел в ярость.

Это еще не подтверждено. Просто слухи. Но после такого поведения «Бавария» сказала: «Тогда мы не хотим видеть вас на стадионе и на праздновании чемпионства», – заявил инсайдер Bild Альфред Дракслер.

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46 комментариев

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Novak
Оливер Кан пришёл в ярость, когда узнал...
+119
0
+119
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arslankolesov71@gmail.com
Не разрешать праздновать было лишним
+81
-9
+72
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Н.Ф.
Оливер Кан в ярости — страшное зрелище.
+49
-2
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Cearvm
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Не разрешать праздновать было лишним
Почему лишним? Если он повел себя некорректно на встрече с боссами. Само чемпионство сложилось скорее вопреки его решениям, а он еще ругался.

Хотя, откровенно говоря, отстранить в день чемпионства - красивое решение даже без повода за тот позор, который он сделал с клубом.
+26
-7
+19
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uchiyamada
А почему он в ярость-то пришел от увольнения? Любишь увольнять, люби и быть уволенным, к этому всё шло. Запрет праздновать, конечно, перебор, но, видимо, это была эмоциональная реакция на эмоциональную реакцию Кана.
+21
-4
+17
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Иван Шуткин
Но тот кто вышел из Кана, можно было не пускать на празднование, а настоящего Кана надо было пустить)
+12
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Васильев Василий
Они с Салихамиджечем сами виноваты ,увольнение Нагельсмана идиотское решение ,за это и поплатились
+11
-1
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Vanek1411
Ответ Иван Шуткин
Но тот кто вышел из Кана, можно было не пускать на празднование, а настоящего Кана надо было пустить)
Те, кто видели футбол в 90-00-х, понимают, что орущий Кан – и есть настоящий.)
+7
0
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Мохнатый55
Молодой Кан выглядел так, словно он всегда в ярости. С возрастом смягчился.
+5
0
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hedgehog111
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Ответ GuruFutbola
Щас бы Баварии праздновать чашку уровня чемпионата хорватии, кринж
кто бы говорил 🤣 нефтепомойка!!!
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Beloded2007
Кан вышел из себя и превратился в Шао Кана
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Radik_2.0
Ответ Novak
Оливер Кан пришёл в ярость, когда узнал...
шок! учёные выяснили, что простая сода..
+3
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Иван Алейников
Ответ Н.Ф.
Оливер Кан в ярости — страшное зрелище.
Даже опасное!
+2
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андрэ
ярость понятно сделать такую титаническую работу что бы завалить сезон и под конец такая обидная победа...
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Олег Попов
Feuer (огонь) кричал Кан, как Scouter.
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ригоберка и гуру тут как тут! За свои помойки пусть переживают, нечего лезть в другие огороды 🤣
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SpilightTwarkle
Запретить праздновать это чересчур. Оливер Кан всегда был и будет легендой клуба.
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Фифа Алекс
зная Оли все может быть)
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Философ Востока
Как им не стыдно старику давление поднимать 😡
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Anton!o :)
Ответ А.Э.РАСИМ
Эта черта ново-европейского характера. Это тот же самое, когда в виде наказания запрещают продавать сумки "Гуччи" в какой-то стране, или объявить санкции, скажем журналисту. Времена подлости, подлых людей, подлыз поступков. Это время пройдет. Человек так устроен, что он будет тосковать по "нормальности", по правильным поступкам, по правильному поведению. Ныне это невозможно, трудно.
к каким журналистам были применены санкции?
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Rumov
Чистка в Баварии давно назрела. Нужна новая концепция развития, новая игра и новые люди.
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jwbmwbqvih
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Не разрешать праздновать было лишним
Лишним было его назначение,а потом поддержка его решений.
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Irakly Chkadua
Ответ Novak
Оливер Кан пришёл в ярость, когда узнал...
😂🤣
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Кино Музыка
Выходить из себя ему надо было от самодурства Хасана.
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Jor Hakobyan
Ответ Миша Иванов
Надо было сначала отпраздновать, а потом уволить. Испортили праздник фанатам.
У фанатов уже давно все испорчено. Кан один из виновников этому.
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