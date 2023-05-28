Кан пришел в ярость после увольнения. Из-за этого ему запретили праздновать титул с «Баварией» (Bild)
Оливеру Кану запретили отмечать титул с «Баварией» из-за реакции на увольнение.
Немец был уволен с должности генерального директора «Баварии» в субботу, в день победы клуба в Бундеслиге. Кан сообщил, что клуб запретил ему праздновать чемпионство с командой.
«Наши коллеги в Мюнхене – чтобы пролить свет на историю – рассказали нам, что, когда Ули Хенесс и Герберт Хайнер объявили об увольнениях, Оливер Кан, как говорят, совершенно вышел из себя.
Заседание наблюдательного совета, которое было запланировано на вторник, было перенесено. И Оливер Кан, должно быть, пришел в ярость.
Это еще не подтверждено. Просто слухи. Но после такого поведения «Бавария» сказала: «Тогда мы не хотим видеть вас на стадионе и на праздновании чемпионства», – заявил инсайдер Bild Альфред Дракслер.
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Хотя, откровенно говоря, отстранить в день чемпионства - красивое решение даже без повода за тот позор, который он сделал с клубом.