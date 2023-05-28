Гильермо Абаскаль: «В футболе не всегда побеждает тот, кто заслуживает. Все очки, которые мы потеряли из-за невезения, готовят нас к чему-то большему»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что в этом сезоне «Спартак» терял очки из-за невезения.

«У нас были хорошие моменты, правильный настрой. Все очки, которые мы потеряли по ходу сезона из-за невезения, готовят нас к чему-то большему.

В футболе не всегда побеждает тот, кто этого заслуживает в конкретном матче. Нам надо продолжать работать и делать то, что мы делаем», – сказал тренер «Спартака».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. 

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24 комментария

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paratruper17
То не невезение, а отсутствие класса
+23
-5
+18
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Caniball
Ответ paratruper17
То не невезение, а отсутствие класса
100%.
Ничьи с Ахматом, НН и Уралом дома это не про невезение, это про отсутствие класса.
+11
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+8
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притвиц
Проще всего на неудачу списать , невезение невезением , а где же умение , Крылья тоже три очка просто так не отдадут .
+7
-1
+6
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Олег Сагайдачный
"Остров невезения в океане есть"
Ну а "зеленью" покрыты все игроки. 5 и 20 число месяца, банкомат.
+5
-1
+4
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Onion
Он же нормальный парень был поначалу, говорил о футболе в основном. Жаль, что быстро сломался - теперь только про судей и невезение.
+4
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+2
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Крэнг
Рыжий физрук-истеричка
+2
-1
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Алексей Зайцев
Фу какой заголовок

Upd поправили
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Nogoi89
То, что не всегда везёт сильнейшим - это факт, но чаще это относится к кубковым турнирам, где в отдельно взятой матче может случиться что угодно, например, выступление Реал прошлого года это показали. В чемпионате же 30 туров, не может кому-то 30 раз везти, а кому-то, наоборот.
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kasdgq76wztv
Дисциплину на поле подтянуть,сколько очков потеряли на карточках,или ненужных нарушений в штрафной
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MikGera
Ответ притвиц
Проще всего на неудачу списать , невезение невезением , а где же умение , Крылья тоже три очка просто так не отдадут .
Не то слово как не отдадут, если у НН после сегодняшней игры еще игра в запасе была, у КС нет, им отступать некуда
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Михаил Савченко
Ответ Onion
Он же нормальный парень был поначалу, говорил о футболе в основном. Жаль, что быстро сломался - теперь только про судей и невезение.
Это всё тарасовский борщ
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Antonio Romangoli
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Ответ Михаил Савченко
Это всё тарасовский борщ
В этой новости, Абаскаль сказал что-то про судей ?
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Михаил Савченко
Ответ Antonio Romangoli
В этой новости, Абаскаль сказал что-то про судей ?
Нет, не сказал. А ты читать не умеешь раз уточнчешь?
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Antonio Romangoli
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Михаил Савченко
Нет, не сказал. А ты читать не умеешь раз уточнчешь?
Если ты так умеешь читать , то почему согласился с написанным комментарием сверху , и сказал , что это Тарасовский борщ ? Абаскаль просто адекватно всё сказал , но почему-то находятся в стране такие люди как ты с Онионом, которые вообще не любят адекватных людей , и пытаются отшучиваться даже если человек ничего нелепового не написал .
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Onion
Ответ Antonio Romangoli
А в этой новости есть про судей что-то , или вы просто решили херню написать ?
Абаскаль никогда не упоминал судей, ну вот ни разу.
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