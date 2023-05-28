Гильермо Абаскаль: «В футболе не всегда побеждает тот, кто заслуживает. Все очки, которые мы потеряли из-за невезения, готовят нас к чему-то большему»

Гильермо Абаскаль считает, что в этом сезоне «Спартак» терял очки из-за невезения.

«У нас были хорошие моменты, правильный настрой. Все очки, которые мы потеряли по ходу сезона из-за невезения, готовят нас к чему-то большему.

В футболе не всегда побеждает тот, кто этого заслуживает в конкретном матче. Нам надо продолжать работать и делать то, что мы делаем», – сказал тренер «Спартака».

Напомним, возглавил « » летом 2022 года.

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