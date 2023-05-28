Абаскаль про 0:0 с «Пари НН»: «Спартак» доминировал 90 минут. Мяч не хотел заходить в ворота. Ощущается вкус поражения»

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» заслуживал победы в игре с «Пари НН».

Встреча 29‑го тура Мир РПЛ в Москве завершилась со счетом 0:0.

«Результат говорит сам за себя. 90 минут доминировали на поле, но без забытых голов нельзя победить. Матч напомнил мне игру с «Ахматом». У нас было много ударов по воротам, но мало в створ. Мяч не хотел заходить в ворота.

Угловых тоже было много. Ребята бились до конца, не сдавались. По содержанию игры мы заслуживали большего. Сейчас ощущается вкус поражения по такой игре», – сказал тренер «Спартака».

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