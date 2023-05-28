Абаскаль про 0:0 с «Пари НН»: «Спартак» доминировал 90 минут. Мяч не хотел заходить в ворота. Ощущается вкус поражения»

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» заслуживал победы в игре с «Пари НН».

Встреча 29‑го тура Мир РПЛ в Москве завершилась со счетом 0:0. 

«Результат говорит сам за себя. 90 минут доминировали на поле, но без забытых голов нельзя победить. Матч напомнил мне игру с «Ахматом». У нас было много ударов по воротам, но мало в створ. Мяч не хотел заходить в ворота.

Угловых тоже было много. Ребята бились до конца, не сдавались. По содержанию игры мы заслуживали большего. Сейчас ощущается вкус поражения по такой игре», – сказал тренер «Спартака».

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84 комментария

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myacsess
Чтобы мяч заходил в ворота надо бить. Чтобы угловые не были бесполезны, надо их отрабатывать на тренировках, как и стандарты. Сколько вы их подали сегодня за 15 , и ничего опасного кроме первого под удар , все остальные как под копирку на голову Гацуку
+63
-4
+59
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Никита Самарин
Надо больше бить, в том числе и с дистанции, без ударов голов не будет. А так конечно нужен игрок, который будет делать больше проникающих передач под удар (Игнатов при такой плотности теряется).
+29
-3
+26
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Игорь Мельников
Соглашусь. Обидная ничья, и воспринимается в силу известных обстоятельств, как поражение. Печально!
+29
-6
+23
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инок
3 удара в створ за 90 минут у Спартака. Какое тут может быть серебро?
+20
-5
+15
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Ganibale
Ответ myacsess
Чтобы мяч заходил в ворота надо бить. Чтобы угловые не были бесполезны, надо их отрабатывать на тренировках, как и стандарты. Сколько вы их подали сегодня за 15 , и ничего опасного кроме первого под удар , все остальные как под копирку на голову Гацуку
Смутил этот факт, подать 15 угловых и создать только один эпизод где скинули под удар. В целом грустный матч хотя по статистике вроде не плохо, ну то что было на поле оставило грусть
+15
0
+15
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Клирик
Ответ Александр Кузьмин
спартаку требуется психолог
У них есть. Зарема. Дай бог ей здоровья!)))
+16
-1
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Невский баклан
Доминировали, да не выдоминировали. Чтобы побеждать, нужно чаще в створ ворот бить, а не катать мячик поперек и назад)
+13
-2
+11
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Марсель Хабибуллин
Ответ Никита Самарин
Надо больше бить, в том числе и с дистанции, без ударов голов не будет. А так конечно нужен игрок, который будет делать больше проникающих передач под удар (Игнатов при такой плотности теряется).
Вот именно, если соперник так запирается, надо пробовать бить с любых дистанций, ежу это понятно. Но нет, продолжают эти перекатывания мяча туда-сюда. В общем, сами виноваты, соперник не показал ничего феноменального, тупо автобус.
+12
-1
+11
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Колбаскер тут
Ответ инок
3 удара в створ за 90 минут у Спартака. Какое тут может быть серебро?
Бронзовое
+13
-2
+11
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Anton Solovyev
Согласен, когда первый раз бьешь в створ на 90+ это говорит о том, что мяч не идёт в ворота
+11
-1
+10
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Марсель Хабибуллин
Ответ Tom_York
Доминанты))
Импотенты.
+10
-1
+9
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Жанна Калгина
Чтобы забивать, нужно уметь бить и попадать, а не просто доминировать
+7
0
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Сергей Марков
Ответ Никита Самарин
Надо больше бить, в том числе и с дистанции, без ударов голов не будет. А так конечно нужен игрок, который будет делать больше проникающих передач под удар (Игнатов при такой плотности теряется).
Нет быстрого, юркого нападающего, кто может под них открываться. После Веллитона не было таких
+6
0
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psycho
рыжий Артета
+7
-2
+5
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Игорь
Ощущается потеря серебра, вот, что ощущается.. Во всех своих бедах виноват сам Спартак , сам и никто больше. И никакие судьи тут не причём.
+6
-2
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Игорь Заварзин
Ответ Игорь Мельников
Соглашусь. Обидная ничья, и воспринимается в силу известных обстоятельств, как поражение. Печально!
Эта ничья не обидная. Она закономерная. Обидная - это когда моменты были бы. А тут 3 в створ, 2 из которых в конце матча. Хорошо не проиграли, на контратаке могли бы и получить. Очередной шедевр от Абаскаля.
+5
-1
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Александр Кузьмин
спартаку требуется психолог
+5
-1
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dimon33379
Ответ exbmw
Ждём мнение Заремы!
Так а чë она скажет🤷‍♂️ - Зенит чемпион. Ой, Зенит виноват скажет. Интересно, она уже ходит по дому в майке, где соболь причиндалы свои показывает🤔
+4
0
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Евгений Цыбулин
Ответ Невский баклан
Доминировали, да не выдоминировали. Чтобы побеждать, нужно чаще в створ ворот бить, а не катать мячик поперек и назад)
Главное-настроиться на нас и на Зенит!В чемпионате же-4 матча+кубок)))
+4
-1
+3
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Slavnov
Иди уже тренируй севилью,не жди пол года,пока тебя уволят
+3
0
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Alikart
Ответ myacsess
Чтобы мяч заходил в ворота надо бить. Чтобы угловые не были бесполезны, надо их отрабатывать на тренировках, как и стандарты. Сколько вы их подали сегодня за 15 , и ничего опасного кроме первого под удар , все остальные как под копирку на голову Гацуку
12)
+3
0
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exbmw
Ждём мнение Заремы!
+4
-1
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Пользователь Huawei
Ответ Рома Алиев
Спартак самая безхарактерная Команда
От того и столько волевых побед.
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utsh44psmr
Гильермо Артета
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Марсель Хабибуллин
Ответ Колбаскер тут
Бронзовое
Там пока ещё и бронза под вопросом. Да и 5е место в теории могут занять.
+6
-3
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