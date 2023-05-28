У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах

«Спартак» одержал лишь 1 победу в 5 последних матчах.

В субботу команда тренера не смогла обыграть « » (0:0) в 29-м туре Мир .

До этого было две ничьих и поражение. Единственная победа – над ЦСКА (2:1).

В последнем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте