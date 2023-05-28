У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах
«Спартак» одержал лишь 1 победу в 5 последних матчах.
В субботу команда тренера Гильермо Абаскаля не смогла обыграть «Пари НН» (0:0) в 29-м туре Мир РПЛ.
До этого было две ничьих и поражение. Единственная победа – над ЦСКА (2:1).
В последнем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».
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Уже положили себе 3 очка в карман, но Нижний был против )
Клиника
1. 80 минут навал
2. последние 10 минут супернавал.