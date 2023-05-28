У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» одержал лишь 1 победу в 5 последних матчах.

В субботу команда тренера Гильермо Абаскаля не смогла обыграть «Пари НН» (0:0) в 29-м туре Мир РПЛ.

До этого было две ничьих и поражение. Единственная победа – над ЦСКА (2:1).

В последнем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

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134 комментария

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Кирилл
Привет всем болельщикам Спартака, которые вчера были уверены, что от матча Краснодар - ЦСКА «зависело их положение» после этого тура даже без учета сегодняшнего матча )

Уже положили себе 3 очка в карман, но Нижний был против )
+106
-22
+84
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Старик Стариканов
Тяжело Спартаку без Иванова,Безбородова и Карасева
+97
-32
+65
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Кот болотный
А я над "конями" ржал: так "серебро" профукать... Ан нет)
+58
-4
+54
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Lumberjack
Поржали вчера над конями? )
+31
-1
+30
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RSI
Спасибо Пари НН и Спартаку от адекватных армейцев!!
+32
-4
+28
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EnzoAmatera
Опять Зенит виноват ?🤣
+47
-20
+27
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Alex Metallov
Ответ Кот болотный
А я над "конями" ржал: так "серебро" профукать... Ан нет)
Больше всего сейчас болельщики Баварии ржут над серебром Боруссии.
+19
-1
+18
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Данко Лазович
занесите пачку липтона в судейскую, а то в последнем туре не помогут;)
+30
-14
+16
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Колбаскер тут
И та судейская
+18
-4
+14
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Сергей Жарковский
Нижний респект и уважуха! Щелчок по пятачку!👏👏👏
+19
-6
+13
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Злющий Спартак
Если откровенно то Спартак сегодня обосрался,подать столько стандартов и ноль толку
+11
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Красная стрела
Я бы акцентировал на том, что 4 победы в РПЛ за весну. Результат поражает просто🤷‍♂️
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coldwar
Абассальский бессмысленный футбол.
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+9
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zarazasw1
Голов не забили, так хоть за член подержались)
+8
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ЗЕНИТ65
Ответ EnzoAmatera
Опять Зенит виноват ?🤣
А кто же ещё...
+17
-9
+8
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DekiB
И та с запахом...
+10
-2
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ТрактоПоктер
Ответ Иван Иванов
Чёрт побери, минусую, а на выходе плюс. Видать админ програзпромовский
Тебе уже и на спортсе заговор мерещится....
Клиника
+8
-1
+7
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Степан Степанов
Не смотря на оглушительную поддержку судейского корпуса "народной"секты, Нижний выстоял. Ай да Юран, ай да ......
+10
-3
+7
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Alex Metallov
Ответ Кирилл
Привет всем болельщикам Спартака, которые вчера были уверены, что от матча Краснодар - ЦСКА «зависело их положение» после этого тура даже без учета сегодняшнего матча ) Уже положили себе 3 очка в карман, но Нижний был против )
ЦСКА вот тупит два тура подряд, уже могли второе место занять, а так придется до последнего играть. Еще и Ростов может второе место занять получается. Если сегодня выиграют конечно же.
+7
-2
+5
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Идеальный шторм
Над ЦСКА не победа была, а судейский произвол
+13
-8
+5
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WelcomeBackPURE
Абассаль гений тренерского цеха
+8
-4
+4
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faragoot
А абаскаля 2 тактики
1. 80 минут навал
2. последние 10 минут супернавал.
+6
-2
+4
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Антон Романов
1 победа и то благодаря судье
+9
-5
+4
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Клирик
И та какая то....))
+4
0
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Роман
Заявка на титул ФНЛ.
+5
-1
+4
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