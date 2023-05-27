Абаскаль согласился на покупку центрального защитника в «Спартак» летом
Гильермо Абаскаль согласился на покупку центрального защитника в «Спартак» летом.
По информации Metaratings.ru, агент Тим Мешедер, представляющий интересы Абаскаля, проводит консультации на предмет возможных кандидатур для укрепления позиции центрального защитника в московском клубе.
Потенциальное приобретение новичка в зону обороны согласовано с Абаскалем. Он согласен на покупку центрального защитника летом.
Ранее Абаскаль обозначил руководству необходимость покупки опорного хавбека, а также выразил желание видеть в команде нового центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда.
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Вчера: Абаскаль хочет опорного
Сегодня: Абаскаль согласился на защитника.
Завтра, я так понимаю, будем покупать вратаря?
Спартак: так у тебя же уже есть Литвинов.
вникающим в детали работы футбольного клуба )))
Вы серьезно думаете , что у него это было возрастное ?
Такая помесь индюка и павлина с годами не меняется
Они так замечательно работают тандемом !