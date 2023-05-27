Абаскаль согласился на покупку центрального защитника в «Спартак» летом

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль согласился на покупку центрального защитника в «Спартак» летом.

По информации Metaratings.ru, агент Тим Мешедер, представляющий интересы Абаскаля, проводит консультации на предмет возможных кандидатур для укрепления позиции центрального защитника в московском клубе.

Потенциальное приобретение новичка в зону обороны согласовано с Абаскалем. Он согласен на покупку центрального защитника летом.

Ранее Абаскаль обозначил руководству необходимость покупки опорного хавбека, а также выразил желание видеть в команде нового центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда.

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27 комментариев

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Peter Parker
Два дня назад: Абаскаль хочет нападающего.
Вчера: Абаскаль хочет опорного
Сегодня: Абаскаль согласился на защитника.
Завтра, я так понимаю, будем покупать вратаря?
+14
-1
+13
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Peter Parker
Ответ Peter Parker
Два дня назад: Абаскаль хочет нападающего. Вчера: Абаскаль хочет опорного Сегодня: Абаскаль согласился на защитника. Завтра, я так понимаю, будем покупать вратаря?
И все это по информации Метарейтинг
+6
0
+6
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юра георгиевский
Ответ Сергей
Похоже , недавние призывы Ловчева немедленно купить Видича были услышаны.
Видич уже внуков нянчит в своём вишнёвом саду.
+4
0
+4
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Peter Parker
Абаскаль такой: мне нужны те, кто умеет забивать, еще опорный, а также игрок в центр защиты,
Спартак: так у тебя же уже есть Литвинов.
+2
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+2
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Ответ Wiley Fox
Уверен, что днаря осипенко возьмут из ростова на распил бабла
если в будущем ждём Карпина, то ростовские игроки массово к нам заедут...
+1
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+1
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Андрей Волков
Ответ Peter Parker
Абаскаль такой: мне нужны те, кто умеет забивать, еще опорный, а также игрок в центр защиты, Спартак: так у тебя же уже есть Литвинов.
Спартак: у тебя был такой игрок, но он уже в Крыльях
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Ответ юра георгиевский
Кто тебе сказал такую бредовую чушь ... ?! Какой Валера ... ?! Какой спартачок ... ?! Хватит бредить. Чтоб ты знал. Валера тысячу раз сказал, что больше ноги его не будет в спартачке при этой жизни Валеры./После скандала с Федуном/. Следить надо за футболом хорошо, а не мультики смотреть.
слушай, ну смешно же, увольнение было 10 лет назад при старом руководстве, что могут предложить сейчас большой вопрос, периодически писали о финансовых проблемах Ростова, так что, я ничего не исключаю...
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OldRedWhite
Ответ </c/>
над Карпиным в то время был Федун, сейчас руководство высшее другое...всё возможно....
Федун был авторитарным руководителем ,
вникающим в детали работы футбольного клуба )))
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Ответ OldRedWhite
Карпин уже поработал в тандеме с Эмери ))) Вы серьезно думаете , что у него это было возрастное ? Такая помесь индюка и павлина с годами не меняется
над Карпиным в то время был Федун, сейчас руководство высшее другое...всё возможно....
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юра георгиевский
Ответ </c/>
если в будущем ждём Карпина, то ростовские игроки массово к нам заедут...
Кто тебе сказал такую бредовую чушь ... ?! Какой Валера ... ?! Какой спартачок ... ?! Хватит бредить. Чтоб ты знал. Валера тысячу раз сказал, что больше ноги его не будет в спартачке при этой жизни Валеры./После скандала с Федуном/. Следить надо за футболом хорошо, а не мультики смотреть.
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OldRedWhite
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если честно, то в качестве менеджера я жду Карпина, они должны сработаться с Абаскалем в случае такого тандема..вообще пока туман от Эушорта в плане результатов работы, а время уходит и через 1.5 месяца новый чемпионат...
Карпин уже поработал в тандеме с Эмери )))
Вы серьезно думаете , что у него это было возрастное ?
Такая помесь индюка и павлина с годами не меняется
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onegin2007
Ответ Wiley Fox
Уверен, что днаря осипенко возьмут из ростова на распил бабла
Осипенко это какой-то герой чернушного фильма про Россию, такой же беспросветный, стогнирующий, наводящий депрессию и безвыходность.
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Ответ OldRedWhite
Тогда и Федуна обратно ! Они так замечательно работают тандемом !
если честно, то в качестве менеджера я жду Карпина, они должны сработаться с Абаскалем в случае такого тандема..вообще пока туман от Эушорта в плане результатов работы, а время уходит и через 1.5 месяца новый чемпионат...
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OldRedWhite
Ответ </c/>
если в будущем ждём Карпина, то ростовские игроки массово к нам заедут...
Тогда и Федуна обратно !
Они так замечательно работают тандемом !
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Николай Иванов
Ответ Peter Parker
Два дня назад: Абаскаль хочет нападающего. Вчера: Абаскаль хочет опорного Сегодня: Абаскаль согласился на защитника. Завтра, я так понимаю, будем покупать вратаря?
Скорее губозакаточную машинку купят
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Колбаскер тут
Ответ Peter Parker
Два дня назад: Абаскаль хочет нападающего. Вчера: Абаскаль хочет опорного Сегодня: Абаскаль согласился на защитника. Завтра, я так понимаю, будем покупать вратаря?
А послезавтра боллбоя
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invincible
Ответ Peter Parker
Два дня назад: Абаскаль хочет нападающего. Вчера: Абаскаль хочет опорного Сегодня: Абаскаль согласился на защитника. Завтра, я так понимаю, будем покупать вратаря?
Судя по логике они его уже купили)
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юра георгиевский
Ну, значит наш спартачок, в следующем сезоне будет биться за пятое место в таблице РПЛ. Ура, ура.
+1
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ZlomSpb
Типа уговорили? Что значит согласился? Абаскалю еще самому остаться нужно...
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нам цз высокого уровня необходим, игроков подмены у нас достаточно...
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Teodrakis
Нижегородова или Сорокина, например.
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