Гильермо Абаскаль согласился на покупку центрального защитника в «Спартак» летом.

По информации Metaratings.ru, агент Тим Мешедер, представляющий интересы Абаскаля, проводит консультации на предмет возможных кандидатур для укрепления позиции центрального защитника в московском клубе.

Потенциальное приобретение новичка в зону обороны согласовано с Абаскалем. Он согласен на покупку центрального защитника летом.

Ранее Абаскаль обозначил руководству необходимость покупки опорного хавбека, а также выразил желание видеть в команде нового центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда.

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