Президент «Баварии»: «Тухель – один из лучших тренеров в Европе. Мы полностью уверены в нем»

Президент «Баварии» выразил поддержку Томасу Тухелю.

Мюнхенский клуб стал чемпионом Германии в заключительном туре сезона после того, как « » обыграла «Кельн» (2:1), а «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Майнцем» (2:2).

По ходу сезона заменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии».

«Мы полностью уверены в Тухеле. Он один из лучших тренеров в Европе. Я разговаривал с ним в пятницу.

Не понимаю, почему он не должен оставаться нашим главным тренером», – сказал президент клуба Герберт Хайнер.

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