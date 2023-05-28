Президент «Баварии»: «Тухель – один из лучших тренеров в Европе. Мы полностью уверены в нем»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Герберт Хайнер Футбол

Президент «Баварии» выразил поддержку Томасу Тухелю.

Мюнхенский клуб стал чемпионом Германии в заключительном туре сезона после того, как «Бавария» обыграла «Кельн» (2:1), а «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Майнцем» (2:2).

По ходу сезона Томас Тухель заменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии».

«Мы полностью уверены в Тухеле. Он один из лучших тренеров в Европе. Я разговаривал с ним в пятницу.

Не понимаю, почему он не должен оставаться нашим главным тренером», – сказал президент клуба Герберт Хайнер.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artuom Batishev
Ответ vkozickij23
Одного из лучших тренеров мира вы бездарно слили)
Нагель? Точно нет - ничего пока не достиг, чтобы называться одним из лучших. Интересный и перспективный - да, но точно не один из лучших.

Или может вы говорите о Флике? Да, он выиграл титулы с Баварией. Но вот со сборной лажает... Уже закрадываются мысли: а так ли он хорош или это в основном была заслуга игроков...
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emotions
Меня что-то начинает пугать поддержка Хайнера...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алина Наманова
Тухель реально отличный тренер. Удачи ему 🤘🏾
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Если бы не Боруссия, то Тухель уже вместо тренировок продолжал бы курсы изучения Испанского
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Где-то на старте прошлого сезона я такое уже читал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Гимадеев
лучший тренер-Я снимает разговаривал😁😁😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
А чего ему еще остается сказать) Не хотят неустойку платить этому физруку) Томас - один из лучших физруков в Европе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
donatodonatore
Тухель медленно протух и ничем Баварии уже не поможет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мужанов Дмитрий Александрович
Надеюсь в следующем сезоне Боруссия после продажи Билингема за большие деньги, сможет их потратить на действительно точечное усиление нужных позиций, при этом классными игроками.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artuom Batishev
Ответ Emotions
Меня что-то начинает пугать поддержка Хайнера...
Кан, и особенно Хасан, были марионетками, исполняющими волю боссов и принимающие на себя всю критику. Теперь их уволили, вся критика на них сосредоточенна(как и задуманно), а боссы все также друг друга поддерживают и проводят свою политику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
299mzz9fz5
Ответ Artuom Batishev
Нагель? Точно нет - ничего пока не достиг, чтобы называться одним из лучших. Интересный и перспективный - да, но точно не один из лучших. Или может вы говорите о Флике? Да, он выиграл титулы с Баварией. Но вот со сборной лажает... Уже закрадываются мысли: а так ли он хорош или это в основном была заслуга игроков...
Тогда почему с те ми же игроками но другим тренером Бавария сливала и проигрывала 5 очков первому месту, вылетев из ЛЧ. Флик не может в сборной Германии потому что состав не тот. Нет игроков на некоторые позиции. Нет классического центр форварда, это вообще проблема для Германии сейчас. По некоторым позициям защиты очень большие вопросы. Есть хороший мидфилд в избытке, по всему остальному сложности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artuom Batishev
Ответ 299mzz9fz5
Тогда почему с те ми же игроками но другим тренером Бавария сливала и проигрывала 5 очков первому месту, вылетев из ЛЧ. Флик не может в сборной Германии потому что состав не тот. Нет игроков на некоторые позиции. Нет классического центр форварда, это вообще проблема для Германии сейчас. По некоторым позициям защиты очень большие вопросы. Есть хороший мидфилд в избытке, по всему остальному сложности.
"С теми же игроками"... Это не так. Игроки не роботы, у них бывают спады, травмы, проблемы в личной жизни(что отражается на игре), у возрастных футболистов естественный спад и т.д.

Поэтому даже одни и теже игроки, с одним и тем же тренером, в разные сезоны будут играть по разному 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artuom Batishev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если бы не Боруссия, то Тухель уже вместо тренировок продолжал бы курсы изучения Испанского
Врятли. Сомнительно, что боссы Баварии так быстро, не дав полноценного сезона, уволили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если бы не Боруссия, то Тухель уже вместо тренировок продолжал бы курсы изучения Испанского
Жаль в наш реал не перешел)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий