Президент «Баварии»: «Тухель – один из лучших тренеров в Европе. Мы полностью уверены в нем»
Президент «Баварии» выразил поддержку Томасу Тухелю.
Мюнхенский клуб стал чемпионом Германии в заключительном туре сезона после того, как «Бавария» обыграла «Кельн» (2:1), а «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Майнцем» (2:2).
По ходу сезона Томас Тухель заменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии».
«Мы полностью уверены в Тухеле. Он один из лучших тренеров в Европе. Я разговаривал с ним в пятницу.
Не понимаю, почему он не должен оставаться нашим главным тренером», – сказал президент клуба Герберт Хайнер.
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Или может вы говорите о Флике? Да, он выиграл титулы с Баварией. Но вот со сборной лажает... Уже закрадываются мысли: а так ли он хорош или это в основном была заслуга игроков...
Поэтому даже одни и теже игроки, с одним и тем же тренером, в разные сезоны будут играть по разному 😉