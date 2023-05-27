Тухель о смене руководства «Баварии»: «Политика затмевает титул. Хотя это не тот сезон, которым мы можем быть удовлетворены»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель считает, что увольнение руководителей «Баварии» затмевает чемпионство.

Сегодня своих должностей лишились генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич. В этот же день клуб выиграл чемпионат Германии в 11-й раз подряд.

«Они позвонили мне 8 недель назад и убедили меня, что нам нужно добиться успеха вместе. Я тоже смог убедить своих помощников.

Оливер и Хасан сыграли решающую роль в том, что мы отправились в это путешествие, что нам доверились. Так что мне нужно это все обдумать. Я знал о решении со вчерашнего дня.

Вместо празднования мы столкнулись с очередной политической проблемой. В клубе много чего происходит, надо все это переварить. Политический вопрос затмевает титул. Впрочем, это не тот сезон, которым мы можем быть удовлетворены», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Sky Sport Deutschland.

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10 комментариев

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Val Smith
Не любитель Бундеслиги, но глядя на сегодняшний матч Боруссии, кажется Чемпионство Бавария может только сама проиграть.
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Михо
Смутные времена наступили в Баварии, если Кан открыто говорит что ему запретили праздновать с командой. Раньше в Баварии сор из избы не выносился. Уволили Кана и Хасана, но никак не пострадал Хайнер, президент клуба, без которого важные решения не принимаются, именно он первое лицо. Он даже никак не комментирует происходящее, а ведь цирк начался именно после того как президентом стал он, сменив Хеннесса
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Андрей Кусков
надеюсь, в межсезонье всё наладится, подчистят состав, купят форварда, который даст 30+голов, проведут нормальную предсезонку и в следующем сезоне пойдут за ушастым
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KillFish
Все наладится в Баварии в ближайшее время думаю, главное, что этот кризисный сезон пережили и еще и титул взяли
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Black Phoenix
Если Тухель с чистого листа проиграет титул в следующем сезоне - Кану и КО это припомнят как очередной провал их менеджмента. Да и сейчас я уверен: Хагельсманн взял бы титул с Баварией так же, не дали нормально доработать просто.
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Гениальный камень
Ответ Растиньяк
Гнилoй клуб, желаю Тухелю поскорее свалить
Сваливай
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