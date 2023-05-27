Тухель о смене руководства «Баварии»: «Политика затмевает титул. Хотя это не тот сезон, которым мы можем быть удовлетворены»

Томас Тухель считает, что увольнение руководителей «Баварии» затмевает чемпионство.

Сегодня своих должностей лишились генеральный директор и спортивный директор . В этот же день клуб выиграл чемпионат Германии в 11-й раз подряд.

«Они позвонили мне 8 недель назад и убедили меня, что нам нужно добиться успеха вместе. Я тоже смог убедить своих помощников.

Оливер и Хасан сыграли решающую роль в том, что мы отправились в это путешествие, что нам доверились. Так что мне нужно это все обдумать. Я знал о решении со вчерашнего дня.

Вместо празднования мы столкнулись с очередной политической проблемой. В клубе много чего происходит, надо все это переварить. Политический вопрос затмевает титул. Впрочем, это не тот сезон, которым мы можем быть удовлетворены», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Sky Sport Deutschland.

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