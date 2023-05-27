Тухель выиграл первый трофей с «Баварией» и 11-й в карьере тренера

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Томас Тухель Футбол

Томас Тухель выиграл первый трофей с «Баварией» – Бундеслигу.

49-летний немецкий тренер 24 марта возглавил клуб из Мюнхена, сменив Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера.

«Бавария» после 25 туров отставала от «Боруссии» Дортмунд на 1 очко. В первом же матче в новом клубе Томас одержал победу над «Боруссией», его бывшей командой (4:2), и вывел «Баварию» на первое место.

Сегодня «Бавария» стала чемпионом Германии, хотя перед заключительным туром отставала от «Боруссии» на 2 очка.

В Лиге чемпионов и Кубке Германии команда при Тухеле вылетела на стадии 1/4 финала.

Первый трофей в карьере тренера Тухель выиграл с «Боруссией» – Кубок Германии-2016/17.

В «ПСЖ» он завоевал 6 трофеев: дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, по разу Кубок Франции и Кубок лиги.

Во главе «Челси» Томас взял три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Сегодняшний трофей стал 11-м в карьере Тухеля.

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82 комментария

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Aboba Boba
Поздравляем вратаря "Майнца" с грузовиком пива и баварских колбасок!
+101
-2
+99
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eskerro
Боруссия - посмешище
+90
-2
+88
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Pb-SE
Ответ eskerro
Боруссия - посмешище
Обе команды- посмешище. Но Бавария- посмешище с салатницей.
+57
-1
+56
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Владимир Владимирович
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Давайте будем честными, это не Бавария выиграла турнир. Это Боруссия его бездарно проиграла.
Ну справедливости ради , Боруссия временно очутилась на первом месте в таблице благодаря тем же мюнхенцам
+24
0
+24
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Ничего Смешного
Чемпионы и куются в таких играх. Если одни встали, то другие дожали.
Тренерское поражение в Дортмунде
+14
0
+14
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AmanEsen
Ответ Aboba Boba
Поздравляем вратаря "Майнца" с грузовиком пива и баварских колбасок!
Поздравляем игроков "Боруссии Д" с грузовиком пива и баварских колбасок!
+10
0
+10
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мать Зетмира
Ответ Aboba Boba
Поздравляем вратаря "Майнца" с грузовиком пива и баварских колбасок!
С поездом!
+8
0
+8
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Ихарь Окенфэйлов
Давайте будем честными, это не Бавария выиграла турнир. Это Боруссия его бездарно проиграла.
+12
-5
+7
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therealgreenman
Не Тухель привёл Боруссию к чемпионству, а Боруссия привела его к нему…
+4
0
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Frize Jp Temper
Бавария сделала все чтобы не получить салатницу но Боруссия не хотела ее сильнее
+3
0
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llolishe
Майнц все силы отда на поле
Везите туда паровоз пива
+4
-1
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igls54
«Боруссия» выиграла трофей для Тухеля
+3
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Ко-ко-джамбо
Везёт ему на трофеи, Тухель фартовый
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Алексей Игоревич
Боруссии с Байером нужен турнир на двоих
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Кирилл Гриднев
Боруссия помогла Тухелю с трофеем.
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Егор Смирнов
Какое разочарование…
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4k4mvz7nyh
Ответ eskerro
Боруссия - посмешище
Отличный комментарий с дивана
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zzzeeerrrooo
Ответ Ничего Смешного
Чемпионы и куются в таких играх. Если одни встали, то другие дожали. Тренерское поражение в Дортмунде
Как они вообще столько очков набрали? у них в атаке три мертвяка играют не способные с 2 метров забить
+1
0
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Бахти 86
Как можно было проиграть матч жизни для них?
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Очки Дани Алвеса
Ответ Thomas Schaaf
Рад за Тухеля, классный тренер. А Боруссия слишком бесхребетная команда в целом (не только сегодня), поэтому не заслуживает чемпионство
Вообще. Поразило, как они провалили первые 15 минут обоих таймов. В промежутке с 55й по 65ю могли еще двушку получить, Майнц просто разбазарил своё
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almain
Боруссия это диагноз()
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Егор Егор
Ответ Thomas Schaaf
Рад за Тухеля, классный тренер. А Боруссия слишком бесхребетная команда в целом (не только сегодня), поэтому не заслуживает чемпионство
Классный, но именно этот трофей, конечно, совершенно не его. Хотя при нем обыграли Боруссию, но в команде он на тот момент был пару дней. В остальном какая-то игра в поддавки. В следующем сезоне Тухель уже будет способен на большее и не даст шанса.
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Maskulin
Тухель гений! А Кан и Хасан гении в кубе. Знали кого тренером назначать
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Liverpool-fan
жаль Дортмунд, но они сами виноваты, столько шансов упустить это просто немыслимо, ну а Баварию с очередным чемпионством, вполне заслуженным можно сказать
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Pb-SE
Тухель в очередной раз не смог сделать Боруссию чемпионом
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