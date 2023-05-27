Тухель выиграл первый трофей с «Баварией» и 11-й в карьере тренера

Томас Тухель выиграл первый трофей с «Баварией» – Бундеслигу.

49-летний немецкий тренер 24 марта возглавил клуб из Мюнхена, сменив Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера.

«Бавария» после 25 туров отставала от на 1 очко. В первом же матче в новом клубе Томас одержал победу над «Боруссией», его бывшей командой (4:2), и вывел «Баварию» на первое место.

Сегодня « » стала чемпионом Германии, хотя перед заключительным туром отставала от «Боруссии» на 2 очка.

В Лиге чемпионов и Кубке Германии команда при вылетела на стадии 1/4 финала.

Первый трофей в карьере тренера Тухель выиграл с «Боруссией» – Кубок Германии-2016/17.

В « » он завоевал 6 трофеев: дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, по разу Кубок Франции и Кубок лиги.

Во главе « » Томас взял три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Сегодняшний трофей стал 11-м в карьере Тухеля.

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