Тухель выиграл первый трофей с «Баварией» и 11-й в карьере тренера
Томас Тухель выиграл первый трофей с «Баварией» – Бундеслигу.
49-летний немецкий тренер 24 марта возглавил клуб из Мюнхена, сменив Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера.
«Бавария» после 25 туров отставала от «Боруссии» Дортмунд на 1 очко. В первом же матче в новом клубе Томас одержал победу над «Боруссией», его бывшей командой (4:2), и вывел «Баварию» на первое место.
Сегодня «Бавария» стала чемпионом Германии, хотя перед заключительным туром отставала от «Боруссии» на 2 очка.
В Лиге чемпионов и Кубке Германии команда при Тухеле вылетела на стадии 1/4 финала.
Первый трофей в карьере тренера Тухель выиграл с «Боруссией» – Кубок Германии-2016/17.
В «ПСЖ» он завоевал 6 трофеев: дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, по разу Кубок Франции и Кубок лиги.
Во главе «Челси» Томас взял три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Сегодняшний трофей стал 11-м в карьере Тухеля.
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