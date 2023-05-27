Хасан Салихамиджич: «Титул «Баварии» принадлежит и Нагельсманну. Мы его ценим и приглашаем отпраздновать чемпионство»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Хасан Салихамиджич напомнил о роли Юлиана Нагельсманна в чемпионстве «Баварии».

Тренер был уволен в конце марта. Его место занял Томас Тухель.

«Этот титул также принадлежит Юлиану Нагельсманну, его рука тоже держит этот трофей.

Я хочу, чтобы он знал: мы высоко его ценим. Расставание с Юлианом далось мне тяжелее всего. Он действительно хороший парень и от всего сердца приглашен отпраздновать победу», – сказал босниец, покидающий должность спортивного директора «Баварии».

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34 комментария

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Отец Абду
Ты уволен как бы:)
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rigobersong
Лицемер:)
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Михо
Интересно почему никак не упоминается и не несет ответственности Хайнер, президент клуба, первое лицо Баварии. Без его ведома важные вопросы не решались
+12
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mrkmbai
Ответ rigobersong
Лицемер:)
Жопализ. Поэтому он всего входит сухим из воды
+7
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Tomas Muller
как же он бесит. помимо его решений ,его вью его внешний вид.
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kaka10
Ответ Антонио Мартынов
Это сарказм надеюсь?)
против Барсы и Интера 0 пропущенных в 4 матчах
ПСЖ в одну калитку пройден

чем тебе не показатель?
чем теле
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Nicolas Erfe
В лице Нагельсмана вы потеряли тренера, который мог бы занять эту должность на долгие годы и подарить Баварии новое поколение и титулы не внутри страны, а на международном поприще. Человек вам за полтора года страшную машину сделал, а ты ее на металлолом сдал, за что и был уволен. Вали уже.
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benjamin92
Нагельсманн не приедет и правильно сделает
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Доктор Броманталь
Ответ Nicolas Erfe
В лице Нагельсмана вы потеряли тренера, который мог бы занять эту должность на долгие годы и подарить Баварии новое поколение и титулы не внутри страны, а на международном поприще. Человек вам за полтора года страшную машину сделал, а ты ее на металлолом сдал, за что и был уволен. Вали уже.
Нагельсмана уволили за спад в игре Баварии в ключевой момент.
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Антонио Мартынов
Ответ v.belorussky
И кому в итоге ты сделал лучше, дед Хасан?
Ребят, он всего навсего спортивный директор. В его компетенции не входит увольнение тренера.
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Пули Снегопада
как же хорошо что вышвырнули Хасана, как они с Каном поступили в отношении (несправедливого) Наггеля
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Один живой
такая бестактность, такое лицемерие. На месте Юлиана просто ответить через прессу поставив этого черта на место. Хасашка, твой уровень Турбина (Ябланица), вот ты и есть ябланиц плоть от плоти.
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Tomas Muller
худшего человека в истории управлении Баварии не было.
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Jan Paskel
у них там намечается праздник в стиле повторной свадьбы, когда невесту отдали хз кому прямо в разгар свадьбы, тамада пытался петь то кольщика, то рукивверх, и в конец то кое как поженили гуся с раком. с победой)
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BZB
Только меня туда не пустят, забыл добавить.
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MrChamp
Вы лучше Кана пригласите)
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Доктор Броманталь
Тебя самого на празднование чемпионства не пригласят, клоун.
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Джон Харпер
Сюр какой-то.
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Мукунку хороший
Гнилуха
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Jovana Jovičić
Этот титул принадлежит Боруссии, но есть нюанс
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Elm
Праздновать будет вместе с Тухелем.
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KosHertha
Был мерзким игроком на поле, остался мерзким человеком вне.
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TheItalian204
Салихамиджич и игроком был гниловатый. Так что ничего не изменилось
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Chelsea Smile
У нас как раз и место за банкетным столом освободилось, - добавил Салихамиджич.
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v.belorussky
И кому в итоге ты сделал лучше, дед Хасан?
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