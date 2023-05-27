Хасан Салихамиджич: «Титул «Баварии» принадлежит и Нагельсманну. Мы его ценим и приглашаем отпраздновать чемпионство»
Хасан Салихамиджич напомнил о роли Юлиана Нагельсманна в чемпионстве «Баварии».
Тренер был уволен в конце марта. Его место занял Томас Тухель.
«Этот титул также принадлежит Юлиану Нагельсманну, его рука тоже держит этот трофей.
Я хочу, чтобы он знал: мы высоко его ценим. Расставание с Юлианом далось мне тяжелее всего. Он действительно хороший парень и от всего сердца приглашен отпраздновать победу», – сказал босниец, покидающий должность спортивного директора «Баварии».
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