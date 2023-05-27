Чемпионат Германии. В гонке за титул «Боруссия» Дортмунд примет «Майнц», «Бавария» в гостях у «Кельна»

Теги Бавария Вердер Шальке Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Бохум Майнц бундеслига Германия результаты Хоффенхайм Аугсбург Фрайбург Кельн Унион Берлин РБ Лейпциг Футбол

«Боруссия» Дортмунд примет «Майнц» в заключительном туре Бундеслиги.

Победа в матче гарантирует команде Эдина Терзича чемпионство. У нее 70 очков после 33 игр, у идущей на втором месте «Баварии» – 68.

Мюнхенцы сегодня сыграют на выезде с «Кельном». Все матчи тура стартуют в одно время. 

Чемпионат Германии

34-й тур

Боруссия Д – Майнц
Дата проведения
27 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Бавария
Дата проведения
27 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Шальке
Дата проведения
27 мая, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Вердер
Дата проведения
27 мая, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Аугсбург
Дата проведения
27 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – Фрайбург
Дата проведения
27 мая, 16.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Герта
Дата проведения
27 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Байер
Дата проведения
27 мая, 16.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Хоффенхайм
Дата проведения
27 мая, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

«Боруссия» отыграла у «Баварии» 9 очков после зимней паузы. А потом лидеры Бундеслиги устроили поддавки

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Не помню другого случая, чтобы весь футбольный мир так сплотился вокруг одной команды! Даже многие адекватные фаны Баварии, желают победы Боруссии. Парни, не подведите, не разочаруйте. За вами следит весь мир!
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Ответ Рагим Гиримов
да, адекватные фаны команды, хотят чтоб их любимая команда не стала чемпионом
Они хотят чтобы руководство получило по заслугам за свой свинский поступок в отношении тренера. Команда шла на возможный требл, в итоге провалила 3 из 3.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Все смотрим Боруссию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carlos
Дортмунд ✅⚫🟡⚔️👑
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плеймейкер87
Удачи дортмундцам!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aidos_1979
Ну Боруссия вперёд только не обо..рись!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагим Гиримов
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Не помню другого случая, чтобы весь футбольный мир так сплотился вокруг одной команды! Даже многие адекватные фаны Баварии, желают победы Боруссии. Парни, не подведите, не разочаруйте. За вами следит весь мир!
да, адекватные фаны команды, хотят чтоб их любимая команда не стала чемпионом
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Сегодня всё и узнаем. Пусть победит сильнейший
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Удачи шмелям! Пора ломать гегемонию баварцев😎
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Последние туры у немцев бывали фееричными)) Не подведите. Пиво в холодильнике.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Люблю сенсации и болеть за аутсайдеров в гонке, поэтому сегодня я за Баварию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий