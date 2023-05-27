Чемпионат Германии. В гонке за титул «Боруссия» Дортмунд примет «Майнц», «Бавария» в гостях у «Кельна»
«Боруссия» Дортмунд примет «Майнц» в заключительном туре Бундеслиги.
Победа в матче гарантирует команде Эдина Терзича чемпионство. У нее 70 очков после 33 игр, у идущей на втором месте «Баварии» – 68.
Мюнхенцы сегодня сыграют на выезде с «Кельном». Все матчи тура стартуют в одно время.
34-й тур
- Дата проведения
- 27 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 27 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 27 мая, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 27 мая, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 27 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 27 мая, 16.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 27 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 27 мая, 16.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 27 мая, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Боруссия» отыграла у «Баварии» 9 очков после зимней паузы. А потом лидеры Бундеслиги устроили поддавки
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