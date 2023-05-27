Чемпионат Германии. В гонке за титул «Боруссия» Дортмунд примет «Майнц», «Бавария» в гостях у «Кельна»

«Боруссия» Дортмунд примет «Майнц» в заключительном туре Бундеслиги.

Победа в матче гарантирует команде Эдина Терзича чемпионство. У нее 70 очков после 33 игр, у идущей на втором месте «Баварии» – 68.

Мюнхенцы сегодня сыграют на выезде с « ». Все матчи тура стартуют в одно время.

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

«Боруссия» отыграла у «Баварии» 9 очков после зимней паузы. А потом лидеры Бундеслиги устроили поддавки

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