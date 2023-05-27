Массимилиано Аллегри: «Я буду стремиться к тому, чтобы «Ювентус» боролся за чемпионство в следующем году. Мы станем сильнее после этого сезона»

Массимилиано Аллегри высказался о сезоне «Ювентуса» и своих стремлениях.

«Трудная неделя, не самая удачная, если смотреть на результаты матчей с «Севильей» и «Эмполи». Мы должны восстановиться после неудач в этих двух матчах.

Мы должны подняться в турнирной таблице, к этому моменту мы набрали на поле 69 очков, и у нас остается шанс на квалификацию в еврокубки. Сезон взлетов и падений.

Выйти в еврокубки с 10 штрафными очками было бы потрясающе. Окончательный результат сезона зависит от матча с «Миланом».

У меня есть еще два года по контракту. Я до конца буду стремиться к тому, чтобы « » вернулся и боролся за чемпионство в следующем году. Мы станем сильнее после этого сезона», – сказал .

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