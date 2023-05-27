Массимилиано Аллегри: «Я буду стремиться к тому, чтобы «Ювентус» боролся за чемпионство в следующем году. Мы станем сильнее после этого сезона»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о сезоне «Ювентуса» и своих стремлениях.

«Трудная неделя, не самая удачная, если смотреть на результаты матчей с «Севильей» и «Эмполи». Мы должны восстановиться после неудач в этих двух матчах.

Мы должны подняться в турнирной таблице, к этому моменту мы набрали на поле 69 очков, и у нас остается шанс на квалификацию в еврокубки. Сезон взлетов и падений.

Выйти в еврокубки с 10 штрафными очками было бы потрясающе. Окончательный результат сезона зависит от матча с «Миланом».

У меня есть еще два года по контракту. Я до конца буду стремиться к тому, чтобы «Ювентус» вернулся и боролся за чемпионство в следующем году. Мы станем сильнее после этого сезона», – сказал Аллегри

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12 комментариев

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Игорь Шукайло
Всё уже, давай, пакуй чемоданы
+11
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Fark
Аллегри: Я сделаю все чтобы меня уволили и чтобы я получил неустойку
+7
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Syroezhkin
Спасибо Макс. Дальше плиз без тебя
+3
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Zidane 21
не станем, мы станем гораздо слабее.
+2
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bb_att
Это что, такой намёк на уход?
+1
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Splin
Зачем у тренеров вообще интервью брать? Одни и оеде фразы, штамп на штампе
0
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Василий Питерский
Сидя в глухой обороне….
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Кирилл Павлюченко
Да помним мы, помним, про твои два года по контракту. Интересно всё же, дадут Максу коленом под зад, или "только две весны, только две зимы" нам с Максом ещё мучиться?!
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Андрей wtf
Напрочь оторванный от реальности индивидум...
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juver_
Иди уже в... Пизу. (Команда как раз твоего уровня)
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noble black
клещ!
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