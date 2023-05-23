Аллегри о снятии 10 очков: «Бросить «Ювентус» – это было бы трусостью с моей стороны. Мы заслужили 2-е место на поле. Все это – неуважение к игрокам и тренерам»

Теги Милан Эмполи Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри выразил негодование в связи с лишением «Ювентуса» 10 очков.

После информации о снятии баллов туринцы потерпели поражение от «Эмполи» (1:4) в 36-м туре Серии А.

«Нам нельзя искать оправдания, мы – «Ювентус», мы привыкли побеждать или хотя бы бороться за победу.

Естественно, странно, что приговор вынесен за 10 минут до начала игры. Но это не оправдывает наш психологический коллапс. Сейчас мы можем лишь промолчать и принять поражение. Перед матчем у нас было 69 очков, мы шли вторыми, это должно быть ясно всем.

Даже после снятия 10 очков сегодняшняя победа давала нам шансы побороться за место в Лиге чемпионов с «Миланом». К сожалению, все сложилось иначе.

Я не могу упрекнуть ребят, уверяю вас, ситуация непростая. И следующие дни тоже будут непростыми, потому что мы вылетели из Лиги Европы, потом остались без 10 очков, а перед этим у нас в течение трех месяцев очки то забирали, то возвращали.

Это не оправдание, но сезон аномальный для нас, без сомнения, и команда при этом заработала 69 очков.

Мы должны постараться набрать шесть очков и остаться фактически вторыми в таблице. Команда сделала все возможное в сюрреалистической ситуации, даже больше, чем можно было ожидать.

Нам нужно все обсудить с руководством, понять, где мы будем выступать, пустят ли нас в Лигу Европы.

Когда выбываешь из всех соревнований, нужно составить один план. Мы не можем утверждать, что «Ювентус» сразу начнет побеждать в следующем сезоне, но главное – быть едиными в трудный период.

С моей стороны было бы трусостью бросить «Ювентус» в такой момент. Я разочарован этим вечером, у нас был шанс, но ни в чем не могу упрекнуть команду, потому что обстоятельства постоянно меняются.

Хочу отметить одно: «Ювентус» на втором месте в таблице, мы заслужили это на поле. Мы примем любой исход, но я надеюсь, что все будет улажено раз и навсегда. Вместо постоянного поступления новой информации пусть просто решат, что они хотят сделать с «Ювентусом», скажут нам и закроют вопрос.

Происходящее сейчас неуважительно по отношению к тем, кто выполняет свою работу, к игрокам и тренерам. Я не указываю, каким должно быть решение, я просто прошу решить раз и навсегда. Хватит», – заявил главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

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51 комментарий

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Digart
Убирайся. Тебе нечего дать этой команде.
+38
-4
+34
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wojtech66
Перевожу на русский - " Я не подам сам в отставку. С моей стороны было бы глупостью отказываться от 7 млн в год".
+31
0
+31
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Dzhansug Bukiya
Твое нахождение на посту главного тренера - вот настоящее неуважение
+34
-5
+29
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Jan Paskel
как болельщик Милана, понимаю то, что сейчас творится на душе у болел Ювентуса. Он реально собрался добивать клуб. Просто взяв лопату, рыть команде здоровенную такую яму.

Знаем, проходили. Соболезную 🤗
+23
-4
+19
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Влад Буковски
искренне жаль болельщиков юве
ведь даже с -10 надо было обыграть Эмполи и в очной встрече Милан
Тогда бы снова были в зоне ЛЧ
Нужен Зидан для ренессанса
+13
-2
+11
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vel
Клуб входил в сезон с задачей выиграть Скудетто и качественно выступить в ЛЧ.

На выходе - чемпионат снова проигран на старте, ЛЧ и вовсе закончена с позором. Когда еще ни о каком штрафе речи не шло.

А Макс тут нам пускает пыль в глаза про полуфинал ЛЕ и 2-е место.
+7
0
+7
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0rbit
Ответ llolishe
Конечно Жува такая Жува ,но почему у Манчестер Сити не снимают баллов за подкуп судей?
Юве не снимали ни каких «баллов» за подкуп судей, профан. Решил плюсов рубануть на модной темке, лол.
А сравнивать клуб, за которым целое государство, которое владеет Европой ещё и глупость.
+10
-4
+6
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hoohma
я так понимаю, мафии больше нет в Италии?
+5
-1
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vel
"..или хотя бы бороться за победу".

И этот человек, как заявляют поклонники его таланта, призван вернуть клубу менталитет победителя.. 🤦🏼‍♂️

"нам не хватает опыта", "победа это что-то экстраординарное" - самые то слова для возврата чемпионской ментальности..
+4
0
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Иван Иванов
Эх, Юве! А ведь могли же выиграть 3 матча подряд и пройти в Лигу Чемпионов! 🤦
+4
-1
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vel
У команды 9 поражений. На 3 очка меньше к 36-му туру, чем в признанном провальным сезоне при Пирло.
----

"С моей стороны было бы трусостью бросить «Ювентус» в такой момент."

Если ты являешься спасительным кругом, то несомненно. Но если якорем, то это не трусость, а вредительство.
+3
0
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Мужанов Дмитрий Александрович
По прошлогодней ЛЧ(да и не только )и по выступлениям весной на евроарене - думаю Италия будет рада что Ювентус в следующем сезоне не будет играть в ЛЧ, тем-более если у них останется Аллегри.
+5
-3
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Digart
Ответ I am Timur >>M<<
Сам готов тренером стать?
Нет
+4
-2
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Veles3101
Хорёк просто понимает что это последний топ клуб в его жизни. Дальше только середняки
+2
0
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Аккайын Жасов
Так и скажи что просто нету варианта получше
+1
0
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bevooch
Ответ 0rbit
Юве не снимали ни каких «баллов» за подкуп судей, профан. Решил плюсов рубануть на модной темке, лол. А сравнивать клуб, за которым целое государство, которое владеет Европой ещё и глупость.
>Целое государство, которое владеет Европой

Это та же самая Европа, которая за зиму замёрзла?
+2
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dmitryGoose
Ответ Jan Paskel
как болельщик Милана, понимаю то, что сейчас творится на душе у болел Ювентуса. Он реально собрался добивать клуб. Просто взяв лопату, рыть команде здоровенную такую яму. Знаем, проходили. Соболезную 🤗
Спасибо🙏
+2
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Kubinec_
Ответ Влад Буковски
искренне жаль болельщиков юве ведь даже с -10 надо было обыграть Эмполи и в очной встрече Милан Тогда бы снова были в зоне ЛЧ Нужен Зидан для ренессанса
Ювентус сейчас в руинах и такие тренеры как Зидан не пойдут. клубу нужен строитель вроде Конте
+5
-5
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Влад Буковски
искренне жаль болельщиков юве ведь даже с -10 надо было обыграть Эмполи и в очной встрече Милан Тогда бы снова были в зоне ЛЧ Нужен Зидан для ренессанса
Видимо они просто не хотят играть в ЛЧ - вот и слили матч.
+1
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vel
Ответ dmitryGoose
Лол, а клубу стоило на изначальные -15 соглашаться? Это лютейший беспредел. Аллегри может быть ужасным тренером, но он абсолютно прав. Как играть, если у тебя крадут очки (не только на поле)
Ну, так это Аллегри претензии предъявляет. При этом он прямо говорит: "Я не указываю, каким должно быть решение [то есть его не столько -15 напрягают], я просто прошу решить раз и навсегда" [сколько качели].

Но качели устраивает клуб, подавая апелляции, борясь за свои интересы. Получается, Аллегри, сам того не понимая, за это предъявляет клубу.
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Юлия Ким
Ответ Иван Иванов
Эх, Юве! А ведь могли же выиграть 3 матча подряд и пройти в Лигу Чемпионов! 🤦
💔
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KTK
Все это не уважение к игрокам и тренерам всей серии А
0
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Alex Mahone21
Боже уйди прочь.За 2 сезона во главе с тобой эта команда скатилась ниже некуда.Ни одного трофея,ни какой видимости игры,про результаты я вообще молчу.Даже неопытный Пирло выиграл 2 трофея в 1 сезон.Любого человека если привести с улицы хуже точно не будет,это не тренер а просто посмешище
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Максим Черкашин
Ответ Jan Paskel
как болельщик Милана, понимаю то, что сейчас творится на душе у болел Ювентуса. Он реально собрался добивать клуб. Просто взяв лопату, рыть команде здоровенную такую яму. Знаем, проходили. Соболезную 🤗
А причём тут Аллегри? Он с Миланом чемпионство взял. Где пол команды, в конце сезона объявили об окончании карьеры. Берлускони денег на команду не давал. У Макса неустойка в Ювентусе вроде миллионов двадцать. Вот и не уходит.:))))
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vel
"мы вылетели из Лиги Европы, потом остались без 10 очков, а перед этим у нас в течение трех месяцев очки то забирали, то возвращали... Происходящее сейчас неуважительно по отношению к тем, кто выполняет свою работу, к игрокам и тренерам. Я не указываю, каким должно быть решение, я просто прошу решить раз и навсегда. Хватит."

Но это ведь клуб подает апелляции. Не давая "решить раз и навсегда". Именно из-за апелляций клуба "очки то забирали, то возвращали".
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