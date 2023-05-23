Аллегри о снятии 10 очков: «Бросить «Ювентус» – это было бы трусостью с моей стороны. Мы заслужили 2-е место на поле. Все это – неуважение к игрокам и тренерам»

Массимилиано Аллегри выразил негодование в связи с лишением «Ювентуса» 10 очков.

После информации о снятии баллов туринцы потерпели поражение от « » (1:4) в 36-м туре Серии А.

«Нам нельзя искать оправдания, мы – «Ювентус», мы привыкли побеждать или хотя бы бороться за победу.

Естественно, странно, что приговор вынесен за 10 минут до начала игры. Но это не оправдывает наш психологический коллапс. Сейчас мы можем лишь промолчать и принять поражение. Перед матчем у нас было 69 очков, мы шли вторыми, это должно быть ясно всем.

Даже после снятия 10 очков сегодняшняя победа давала нам шансы побороться за место в Лиге чемпионов с « ». К сожалению, все сложилось иначе.

Я не могу упрекнуть ребят, уверяю вас, ситуация непростая. И следующие дни тоже будут непростыми, потому что мы вылетели из , потом остались без 10 очков, а перед этим у нас в течение трех месяцев очки то забирали, то возвращали.

Это не оправдание, но сезон аномальный для нас, без сомнения, и команда при этом заработала 69 очков.

Мы должны постараться набрать шесть очков и остаться фактически вторыми в таблице. Команда сделала все возможное в сюрреалистической ситуации, даже больше, чем можно было ожидать.

Нам нужно все обсудить с руководством, понять, где мы будем выступать, пустят ли нас в Лигу Европы.

Когда выбываешь из всех соревнований, нужно составить один план. Мы не можем утверждать, что «Ювентус» сразу начнет побеждать в следующем сезоне, но главное – быть едиными в трудный период.

С моей стороны было бы трусостью бросить «Ювентус» в такой момент. Я разочарован этим вечером, у нас был шанс, но ни в чем не могу упрекнуть команду, потому что обстоятельства постоянно меняются.

Хочу отметить одно: «Ювентус» на втором месте в таблице, мы заслужили это на поле. Мы примем любой исход, но я надеюсь, что все будет улажено раз и навсегда. Вместо постоянного поступления новой информации пусть просто решат, что они хотят сделать с «Ювентусом», скажут нам и закроют вопрос.

Происходящее сейчас неуважительно по отношению к тем, кто выполняет свою работу, к игрокам и тренерам. Я не указываю, каким должно быть решение, я просто прошу решить раз и навсегда. Хватит», – заявил главный тренер « » в эфире DAZN.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

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