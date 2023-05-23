Моуринью о снятии очков с «Юве»: «Это похоже на шутку. Обидно за Аллегри и игроков – они вынуждены расплачиваться за вероятные ошибки руководства»

Жозе Моуринью сожалеет о снятии очков с «Ювентуса».

Ранее с туринцев было снято 10 очков по делу о финансовых махинациях. « » опустился на 7-е место в турнирной таблице.

«Для меня это похоже на шутку. Зная, что нам еще предстоит сыграть две игры.. Для всех, даже для Юве. Если бы мне сказали это перед матчем с «Монцей» или «Болоньей», наш подход был бы другим. Зная, что «Юве» набирает очки и что нужно добиться лучшего места для попадания в еврокубки, они решили сделать это. Мне обидно за и игроков. Мне жаль, но я должен сказать, что на чемпионат это не сильно повлияло».

О несправедливых результатах чемпионата

«На мой взгляд, это правда, но я не хочу больше говорить об этом. Я лишь скажу, что мне обидно за профессионалов, которые работают так же, как и я, и которые вынуждены расплачиваться за возможные ошибки руководства», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью DAZN.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

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