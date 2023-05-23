Моуринью о снятии очков с «Юве»: «Это похоже на шутку. Обидно за Аллегри и игроков – они вынуждены расплачиваться за вероятные ошибки руководства»
Жозе Моуринью сожалеет о снятии очков с «Ювентуса».
Ранее с туринцев было снято 10 очков по делу о финансовых махинациях. «Ювентус» опустился на 7-е место в турнирной таблице.
«Для меня это похоже на шутку. Зная, что нам еще предстоит сыграть две игры.. Для всех, даже для Юве. Если бы мне сказали это перед матчем с «Монцей» или «Болоньей», наш подход был бы другим. Зная, что «Юве» набирает очки и что нужно добиться лучшего места для попадания в еврокубки, они решили сделать это. Мне обидно за Аллегри и игроков. Мне жаль, но я должен сказать, что на чемпионат это не сильно повлияло».
О несправедливых результатах чемпионата
«На мой взгляд, это правда, но я не хочу больше говорить об этом. Я лишь скажу, что мне обидно за профессионалов, которые работают так же, как и я, и которые вынуждены расплачиваться за возможные ошибки руководства», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью DAZN.
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Наказание «Юве» - это шутка: для нас, для них и для всех. Сначала у них снимают очки, потом возвращают их, теперь снова снимают. Они заработали очки на поле, и мне их жаль. Для меня законность чемпионата остается под угрозой».
Он наоборот сказал, что это очень сильно влияет на Чемпионат!
Наказание без преступления – хреновый прецедент.