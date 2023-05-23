Моуринью о снятии очков с «Юве»: «Это похоже на шутку. Обидно за Аллегри и игроков – они вынуждены расплачиваться за вероятные ошибки руководства»

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Жозе Моуринью сожалеет о снятии очков с «Ювентуса».

Ранее с туринцев было снято 10 очков по делу о финансовых махинациях. «Ювентус» опустился на 7-е место в турнирной таблице.

«Для меня это похоже на шутку. Зная, что нам еще предстоит сыграть две игры.. Для всех, даже для Юве. Если бы мне сказали это перед матчем с «Монцей» или «Болоньей», наш подход был бы другим. Зная, что «Юве» набирает очки и что нужно добиться лучшего места для попадания в еврокубки, они решили сделать это. Мне обидно за Аллегри и игроков. Мне жаль, но я должен сказать, что на чемпионат это не сильно повлияло».

О несправедливых результатах чемпионата

«На мой взгляд, это правда, но я не хочу больше говорить об этом. Я лишь скажу, что мне обидно за профессионалов, которые работают так же, как и я, и которые вынуждены расплачиваться за возможные ошибки руководства», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью DAZN.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

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9 комментариев

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Андер Эррера
Моур не бьёт лежачего
+17
0
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Kolya Meliksetyan
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Блин, переводите нормально! Он наоборот сказал, что это очень сильно влияет на Чемпионат!
В полном тексте он еще поставил под сомнение весь сезон

Наказание «Юве» - это шутка: для нас, для них и для всех. Сначала у них снимают очки, потом возвращают их, теперь снова снимают. Они заработали очки на поле, и мне их жаль. Для меня законность чемпионата остается под угрозой».
+15
0
+15
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Взвешенный вомбат Китая
Блин, переводите нормально!
Он наоборот сказал, что это очень сильно влияет на Чемпионат!
+10
0
+10
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Islam Gasanov
Молодец адекватно ответил и достойно
+4
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d.xoxlov
Это похоже на дешёвый цирк. Нет нормы регламента или любого другого спортивного документа (раз уж штраф спортивный), запрещающей продавать игроков дорого, а также лимитирующей количество или суммы таких сделок.
Наказание без преступления – хреновый прецедент.
+2
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Kolya Meliksetyan
В полном тексте он еще поставил под сомнение весь сезон Наказание «Юве» - это шутка: для нас, для них и для всех. Сначала у них снимают очки, потом возвращают их, теперь снова снимают. Они заработали очки на поле, и мне их жаль. Для меня законность чемпионата остается под угрозой».
Анна Сунцова не первый раз так переводит новость. Нельзя так делать, относитесь ответственнее к таким вещам пожалуйста!
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Зеленый Хорек
Благородно, весьма
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Vatikan
Несправедливо
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
лучше сняли в прошлом сезоне
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