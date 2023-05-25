Жена Ди Марии – болельщику: «Заткнись, не он готовит «Ювентус» к матчам и предпочитает сидеть в обороне. Ты дурак или тебе заплатили?»

Теги Ювентус серия А Италия Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри соцсети девушки и спорт контент Футбол

Жена Анхеля Ди Марии назвала дураком болельщика, раскритиковавшего хавбека «Ювентуса».

В понедельник «Ювентус» уступил «Эмполи» в 36-м туре Серии А (1:4).

После матча один из болельщиков в инстаграме раскритиковал Анхеля Ди Марию. Жена полузащитника «Ювентуса» ответила на комментарий, намекнув, что в поражении виноват главный тренер Массимилиано Аллегри.

«Он не тренер и не готовит команду [к матчам], и не он предпочитает отсиживаться в обороне.

Заткнись. Ты дурак или тебе за это платят?» – написала Хорхелина Кардосо.

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38 комментариев

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Ебздрогыч
Ну обвинять Ди Марию в проблемах Ювентуса - это последнее дело
+109
-8
+101
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Совесть Черданцева
Ответ maximilian_15
Это понятно. Но ее звездеж может негативно сказаться на карьере мужа.
Муж взял ЛЧ, Копу, ЧМ и множество национальных трофеев. Думаю, что карьера у него точно удалась
+85
-4
+81
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King_X
Даже жены туринцев понимают, что из себя Аллегри представляет 😂
+44
-3
+41
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&_Bishep_&
Можно организовать ТВ-шоу с участием сестер Роналду и Неймара, жён Ди Марии и Икарди, мам Рабьё и Мбаппе, папы Месси....ну еще пару русских разведенных жён, которым не доплачивают элементы. Ведущие студии Кун Агуэро и Пирс Морган.
+24
-2
+22
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fellx
Ответ King_X
Даже жены туринцев понимают, что из себя Аллегри представляет 😂
Что вы? Аллегри гений. Это Роналду виноват в проблемах Юве
+23
-7
+16
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ZamoRano
Жена полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марии Хорхелина Кардосо раскритиковала период жизни в Англии.

«Я не хотела переезжать в Манчестер, потому что тогда дружила Джанинной Марадоной, которая была замужем за Серхио Агуэро. Мы прилетели из Мадрида к нему домой и остановились там, когда у Анхеля появились выходные.

Это было ужасно! Все было ужасно! Когда мы уехали оттуда, я сказала Анхелю: «Езжай в любую страну, но только не в Англию». Через год мы окончательно уехали. Это было ужасно. Жопа мира. Мне там вообще ничего не понравилось. Все женщины какие-то тощие, наряженные, пристойные… странные. Еда тоже была отвратительная», – сказала Кардосо в интервью Goal.com.
+16
-6
+10
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ доктор Ливси
Разблокирован новый персонаж: жена Ди Марии
Она была разблокирована ещё в 15 году
+11
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доктор Ливси
Разблокирован новый персонаж: жена Ди Марии
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-2
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mr kovalsky
Ответ King_X
Даже жены туринцев понимают, что из себя Аллегри представляет 😂
Ну если комментаторы со спортса понимают, то жены футболистов и подавно)
+3
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+3
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Tornado of Souls
Ответ Денис Мартин
Жена, конечно, может быть и права, но рот свой нужно держать на замке, потому что таким комментарием она может неплохо подпортить жизнь в клубе Анхелю. Где-то видел интервью, не помню, какой там был игрок, но его жену спросили, что она думает и все такое, и она сказала, что говорить ничего не будет, потому что это не ее дело, и она не знает, что и как надо делать в футболе. А вот такие вот жены могут случайно усложнить жизнь мужу, она ведь, это не сама придумала, это ей Ди Мария дома между собой сказал, что надо бы играть в атаку, а не сидеть в обороне и прочее. Когда жены такое говорят, она говорят то, что услышали от мужа, а соответственно то, что не нужно знать всем подряд.
"таким комментарием она может неплохо подпортить жизнь в клубе Анхелю"

Дедушка старый, ему всё равно (с)
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Красная стрела
А что, болельщик мнение не может иметь? Футболисты и их жены совсем оборзели 😂 все ими должны лишь восхищаться.
+4
-2
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2RIN
Ответ Ебздрогыч
Ну обвинять Ди Марию в проблемах Ювентуса - это последнее дело
15 матчей без голевых действий, он не проблема Юве, но и не спаситель точно
+5
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Жена Ди Марии та ещё штучка. Её описание Манчестера помнят все
+2
-1
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Konstantin Meerov
Ответ ZamoRano
Жена полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марии Хорхелина Кардосо раскритиковала период жизни в Англии. «Я не хотела переезжать в Манчестер, потому что тогда дружила Джанинной Марадоной, которая была замужем за Серхио Агуэро. Мы прилетели из Мадрида к нему домой и остановились там, когда у Анхеля появились выходные. Это было ужасно! Все было ужасно! Когда мы уехали оттуда, я сказала Анхелю: «Езжай в любую страну, но только не в Англию». Через год мы окончательно уехали. Это было ужасно. Жопа мира. Мне там вообще ничего не понравилось. Все женщины какие-то тощие, наряженные, пристойные… странные. Еда тоже была отвратительная», – сказала Кардосо в интервью Goal.com.
Манчестер в сравнение с Мадридом и Парижем и вправду жопа. Я был в этих столицах. Другой уровень. Но в Москве этой дамочке бы понравилось летом.
+4
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Алексей Фирстов
Ответ King_X
Даже жены туринцев понимают, что из себя Аллегри представляет 😂
Жены принцев)
+1
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Денис Мартин
Жена, конечно, может быть и права, но рот свой нужно держать на замке, потому что таким комментарием она может неплохо подпортить жизнь в клубе Анхелю.

Где-то видел интервью, не помню, какой там был игрок, но его жену спросили, что она думает и все такое, и она сказала, что говорить ничего не будет, потому что это не ее дело, и она не знает, что и как надо делать в футболе.

А вот такие вот жены могут случайно усложнить жизнь мужу, она ведь, это не сама придумала, это ей Ди Мария дома между собой сказал, что надо бы играть в атаку, а не сидеть в обороне и прочее.

Когда жены такое говорят, она говорят то, что услышали от мужа, а соответственно то, что не нужно знать всем подряд.
+4
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Botikool
Ответ maximilian_15
Это понятно. Но ее звездеж может негативно сказаться на карьере мужа.
Его карьере и так подошла к концу
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Алексей Муравьёв
Как бы странно не звучало, но ведь она права! Я давно говорил что Аллегри бездарный тренер, играющий в постоянный автобус! Зачем его Ювентус опять вернул, наступив на те же грабли, я не знаю, и только вот не пишите что он в финал ЛЧ выходил и тд и тп, Ди Маттео с Челси ЛЧ выигрывал, и это его не делает хорошим тренером!
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Александр Бородин
Это так кринжово, когда жены футболистов начинают публично высказываться. Это как я пойду к жене на работу в которой не чего не шарю, и начну там на всех орать
+3
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несахар
права жёнушка.
тренеришку аллегри уже давно пора гнать ссаными тряпками.
обидно, что некогда мощный ювентус, которого в европе боялись все клубы, теперь представляет из себя жалкое зрелище.
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melmi
Жена ДиМы сдала базу
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Artmann
Ответ Александр Бородин
Это так кринжово, когда жены футболистов начинают публично высказываться. Это как я пойду к жене на работу в которой не чего не шарю, и начну там на всех орать
*ничего
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sintenced
Где он ее нашел?
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Anton Sobolev
А где фото?
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bress10
Ответ &_Bishep_&
Можно организовать ТВ-шоу с участием сестер Роналду и Неймара, жён Ди Марии и Икарди, мам Рабьё и Мбаппе, папы Месси....ну еще пару русских разведенных жён, которым не доплачивают элементы. Ведущие студии Кун Агуэро и Пирс Морган.
Шакиру не забудьте
+1
-1
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