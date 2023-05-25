Жена Ди Марии – болельщику: «Заткнись, не он готовит «Ювентус» к матчам и предпочитает сидеть в обороне. Ты дурак или тебе заплатили?»
Жена Анхеля Ди Марии назвала дураком болельщика, раскритиковавшего хавбека «Ювентуса».
В понедельник «Ювентус» уступил «Эмполи» в 36-м туре Серии А (1:4).
После матча один из болельщиков в инстаграме раскритиковал Анхеля Ди Марию. Жена полузащитника «Ювентуса» ответила на комментарий, намекнув, что в поражении виноват главный тренер Массимилиано Аллегри.
«Он не тренер и не готовит команду [к матчам], и не он предпочитает отсиживаться в обороне.
Заткнись. Ты дурак или тебе за это платят?» – написала Хорхелина Кардосо.
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«Я не хотела переезжать в Манчестер, потому что тогда дружила Джанинной Марадоной, которая была замужем за Серхио Агуэро. Мы прилетели из Мадрида к нему домой и остановились там, когда у Анхеля появились выходные.
Это было ужасно! Все было ужасно! Когда мы уехали оттуда, я сказала Анхелю: «Езжай в любую страну, но только не в Англию». Через год мы окончательно уехали. Это было ужасно. Жопа мира. Мне там вообще ничего не понравилось. Все женщины какие-то тощие, наряженные, пристойные… странные. Еда тоже была отвратительная», – сказала Кардосо в интервью Goal.com.
Дедушка старый, ему всё равно (с)
Где-то видел интервью, не помню, какой там был игрок, но его жену спросили, что она думает и все такое, и она сказала, что говорить ничего не будет, потому что это не ее дело, и она не знает, что и как надо делать в футболе.
А вот такие вот жены могут случайно усложнить жизнь мужу, она ведь, это не сама придумала, это ей Ди Мария дома между собой сказал, что надо бы играть в атаку, а не сидеть в обороне и прочее.
Когда жены такое говорят, она говорят то, что услышали от мужа, а соответственно то, что не нужно знать всем подряд.
тренеришку аллегри уже давно пора гнать ссаными тряпками.
обидно, что некогда мощный ювентус, которого в европе боялись все клубы, теперь представляет из себя жалкое зрелище.