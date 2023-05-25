Жена Ди Марии – болельщику: «Заткнись, не он готовит «Ювентус» к матчам и предпочитает сидеть в обороне. Ты дурак или тебе заплатили?»

Жена Анхеля Ди Марии назвала дураком болельщика, раскритиковавшего хавбека «Ювентуса».

В понедельник «Ювентус» уступил «Эмполи» в 36-м туре Серии А (1:4).

После матча один из болельщиков в инстаграме раскритиковал Анхеля Ди Марию. Жена полузащитника «Ювентуса» ответила на комментарий, намекнув, что в поражении виноват главный тренер Массимилиано Аллегри.

«Он не тренер и не готовит команду [к матчам], и не он предпочитает отсиживаться в обороне.

Заткнись. Ты дурак или тебе за это платят?» – написала Хорхелина Кардосо.

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