Аллегри намерен остаться в «Ювентусе»: «У меня двухлетний контракт. Но я не могу решать за других»

Массимилано Аллегри намерен остаться в «Ювентусе».

Главный тренер туринской команды ответил на вопрос о своем будущем.

«У меня двухлетний контракт, и я останусь с вероятностью 100%, если говорить о моем решении.

Однако я не могу решать за других», – сказал .

« » сейчас занимает второе место в таблице, ног в случае снятия очков может оказаться вне зоны еврокубков.

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