Аллегри намерен остаться в «Ювентусе»: «У меня двухлетний контракт. Но я не могу решать за других»
Массимилано Аллегри намерен остаться в «Ювентусе».
Главный тренер туринской команды ответил на вопрос о своем будущем.
«У меня двухлетний контракт, и я останусь с вероятностью 100%, если говорить о моем решении.
Однако я не могу решать за других», – сказал Аллегри.
«Ювентус» сейчас занимает второе место в таблице, ног в случае снятия очков может оказаться вне зоны еврокубков.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Слив и есть извращение.
Вы открыли мне глаза на нынешний мир, честно.
Он изменился.
Теперь царит извращение, а правильные поступки считаются извращением.....
Я вас не обвиняю.
Я просто теперь понимаю корень зла, вы в этом не виноваты.
Чтобы вы так говорили и писали, некоторые очень старались, и добились своего.
Ну чё, два года ещё болелы Юве будут смотреть матчи под пивом или чаем, потому что на это нельзя смотреть нормально
Вы говорите, Аллегри не умеет работать с молодежью.
Это разве верно?
Кьеза, Бремер, Влахович, Берранечеа, Миретти, Фаджиоли, Кин, Айлинг....
Работает.
Команда строится.
Как молодежной команде быть стабильной? Чем это лечится?
Временем.
Никто результата не даст.
Можно пойти путем МС, Реала....Покупать пачками звезд первой величины....
Это будет вам интересно? Ювентус это главным образом итальянский клуб.
Отходить от этого нам не нужно.
Если вам нужны победы МС, болейте за них.Что мешает?
Надо ждать, пока молодежь не наиграет связи, это через трудные игры.
Проблема Аллегри и Ювентуса в другом заключается.
У тренера нет комплекта опорников.
Один юный аргентинец.
Локателли очень слабый.
Они ищут опорника.Если найдут, процесс пойдет побыстрее.
Условный Де Поль нужен.
Ювентус команда опорников.
Процесс очень важный, очень.
И надо бы от балласта избавиться.
Аллегри по контракту должен заигрывать некоторых, а это замедляет всё.
Вся угроза по воротам Юве от центра.
Значит, зона не работает.
Туда нужны "злые собаки".
Тогда и результат придет.
Что касается интереса.
Эти периоды, между триумфами тоже имеют свою прелесть.
Если вы болельщик клуба, то наслаждайтесь.Скоро победы придут, а этого момента увлекательной перестройки придется ждать годами)))))
Смотрите, Серия А интересна, но самое интересное это процессы внутри Ювентуса.
Великий клуб строит новую команду.Кого то не будет, но результат придет.
Аллегри часть нашей истории, он один из лучших тренеров клуба за историю.
Ювентус играет в очень трудном чемпионате.
Считаю, Ювентус более основательно подходит к делу.Строится команда на долгий срок, будут неудачи.
Игры пока нету.Но это из-за отсутствия опорников, которые могут отобрать, и первым пасом вывести на простор.
Берранечеа талант конечно, но он еще очень молодой.
Второго нет.
Нужен новый тренер со свежим взглядом на игру и желающим учиться , дать года два-три на построение команды.
Знаете, что еще очень мешает Аллегри?
Я очень осторожен, здесь много неадекватных людей гуляет, в основном вчерашние дети, которые еще мужиками не стали, и разумное они не понимают.
Вы, по всей видимости парень умный и поймете.
Сейчас я объясню проблему.
Ювентус часть холдинга.
Большого холдинга.
Холдинг находится в Голландии.
Как работают?
Покупают активы и стараются выжать из каждого шурупчика прибыль.
И тем дороже шурупчик, тем больше желание иметь выгоду от него.То есть, холдинг требует от руководства команды некоторые вещи.Например, если заплатили за Локателли, Рабьо, Сандро, и так далее, то они непременно должны играть, и обрабатывать деньги.
Холдингу плевать, нервничаем ли мы за экраном, капитал должен работать.
То есть, Аллегри обязан работать в рамках этого.
Он обязан ставить в некоторых матчах Сандро, Кина, Локателли, Бонуччи...
Но они уже, или никогда не соответствовали уровню суперклуба, по старости, по мастерству, у каждого случая разные причины.
Аллегри по сути в капкане.
Что ему делать?
Постепенно и постоянно наигрывать молодежь, поскольку выставить этих он не может.
Поэтому, такие составы на матчи, поэтому дисгармония.
Он должен играть с Локателли, Рабьо, а это уровень разве суперклуба?
Нет.
Макс заложник, но сам пошел на это.
Он любит Ювентус.
Строится команда в тяжелых условиях, он ждет окончания контрактов балласта.
Обратите внимание, Рабьо выдал лучший сезон.Визуально.Но он в каждом матче несколько раз теряет мяч, в отборе играет "унизительно" плохо.А ведь отбор его дело, как и Локателли.
Внимательно посмотрите, сколько раз они отнимают мяч? Рабьо вообще во время атак соперников проводит их к нашим воротам как эскорт, устраивается в неопасных зонах, имитируя присутствие.А когда кто-то отнимает мяч у противника, он бегает вперед, и у него появляется шанс отличится.
Он занимает самую "ненужную" позицию, постоянно не на своем месте.
Это очень средний футболист.
Но здесь восторг.Он забивает в этом году.
И? А что он еще делает? Ничего.
Он плетется перед Ди Марией, Кьезой, Фаджиоли, Куадрадо, мешая всем.
Вы замечаете эти тонкости?
В следующем матче обратите внимание.
Проследите и за Локателли- тихоходом.Пас через 10 касаний, когда уже Папа Римский понимает, куда мяч пойдет......
Эти люди хорошие футболисты, но не уровень суперклубов.
Многие после таких слов моих, пишут, ты что, Рабьо прекрасен!
Да, для профанов.
Многие даже оскорбительно реагируют.
Почему нельзя пристально следить за действиями Рабьо?
Можно.
Но это же неважно.
Важно ругать Аллегри, а Аллегри дали Рабьо и сказали, он должен играть, деньги заплатили.
Макс в этих условиях дарит нам надежду, рискуя потерять авторитет победителя, внедряет нам "перспективу", молодежь, они будут защищать честь клуба долго.Спасибо Аллегри.
Глупые трансферы отнимают нервы, но это время должно пройти.
Ювентус должен играть в три защитника центральных, одни защитник на край, в зависимости от того, где играет "Месси" соперника, в два "низких" опорника, а иногда в три, и два быстрых края.
Строит Аллегри.
В защите будут играть Гатти, Бремер, Данило.
Бонуччи наверное уже все, он сам понял надеюсь.
Костича слева, справа никого нет, но комбинация Данило(тогда придется еще защитника в центр) и перед ним Ди Мария, или Кьеза может быть привлекательным.
В центре.
Не знаю, я бы на все матчи поставил бы Берранечеа, и объявил бы что он будет всегда.
Второго или третьего надо найти.
А на остальные позиции нет футболистов.
Нету.
Видите, как трудно Максу?
Его ругают.
Он в полпути.
Когда Ровелла вернется, а надо непременно вернуть, он клад, форму наберет Кьеза, Погба оставит позади свои болячки, найдет себя на поле Миретти, что не получается, команда поймает темп Костича, и три центральных не будут беспокоится за свое место, мы увидим первые ростки.
Но Ювентусу еще нужно найти форварда, здесь надо действовать агрессивно, предлагать деньги, например, постараться купить Альвареса, или Аллера, они подходят, выложить сумму за Де Поля, это даст выдвинуть на пару метров вперед Фаджиоли, сохранить и дать время Айлингу.....
Видите, как все глобально трудно?
Это же Ювентус.
Терпение и труд!