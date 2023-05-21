Аллегри намерен остаться в «Ювентусе»: «У меня двухлетний контракт. Но я не могу решать за других»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилано Аллегри намерен остаться в «Ювентусе».

Главный тренер туринской команды ответил на вопрос о своем будущем. 

«У меня двухлетний контракт, и я останусь с вероятностью 100%, если говорить о моем решении.

Однако я не могу решать за других», – сказал Аллегри

«Ювентус» сейчас занимает второе место в таблице, ног в случае снятия очков может оказаться вне зоны еврокубков.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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51 комментарий

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Nikolai Masakov
Азар среди тренеров
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Shem010
Худшая новость для поклонников команды. Мне вас действительно жаль.
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StriXX
Надеюсь, что решать будут как раз «другие»
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Beckit
Последний раз в топ-клуб Макса позвали, очень жаль, что за 2 года так и не изменился, поэтому и держится руками и ногами за контракт. За прошлые заслуги спасибо, но этот заход неудачный, а в савокупности со всеми штрафами и составом-солянкой зрелище ужасное .
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Максим Черкашин
Ответ Shem010
Худшая новость для поклонников команды. Мне вас действительно жаль.
У него вроде неустойка, двадцать миллионов. Сложно самому уйти.😅
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Левая бровь Анчелотти
Надеюсь, Джунтоли уволит это чудо в перьях немедленно.
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Juve storia di un grande amore
Ответ Сергей Петлин
Под каким чаем? Нужно что-то серьезное употреблять, когда смотришь эту нудятину
Ну, я пить бросил пиво. Пью травяной чай и смотрю игры с Аллегри. Чуть хуже эффект конечно, но вот тоже пока неплохо)
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Дмитрий Кожевин
У меня двухлетний контракт - звучит как угроза
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Сергей Петлин
Ответ Juve storia di un grande amore
Пришло пуш-уведомление "Он остаётся?!". Ну чё, два года ещё болелы Юве будут смотреть матчи под пивом или чаем, потому что на это нельзя смотреть нормально
Под каким чаем? Нужно что-то серьезное употреблять, когда смотришь эту нудятину
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Riverun
Ответ А.Э.РАСИМ
Я хочу понять. Аллегри часть команды. Никак не могу понять агрессию в сторону Аллегри. Он работает, все время с командой. Не вижу смысла менять его. А кого? Только два-три варианта. Тухель, Де Дзерби. Что делать? Зидан не тренер, все знают. Кого пригласить? Просто кого-то? Ошибкой было Сарри отправлять. Но это уже прошло. Игра Ювентуса особенная. Если бы я хотел футбола другого, я болел бы за другой клуб. Игра Ювентуса это магия тактики, стратегии. Лучшие его образцы приводили весь футбол Италии к триумфу на международной арене, победам клуба. Я тоже иногда не понимаю его, но он знает лучше меня, и лучше здешних экспертов. Де Дзерби обязательно придет, все об этом знают, хоть он и ближе по духу к Интеру. А Тухель занят. Даже Поччетино не подходил. Очень трудно. Футбол же Конте вызывает отвращение. Думаю Аллегри надо дотянут до чемпионата Европы. Там освободится самый подходящий тренер- Дидье Дешам. Вот он и приведет все в порядок.Причем Аллегри должен остаться, в клубе, работать. Я неблогодарных людей ненавижу, я благодарен Аллегри, он отличный человек и тренер. Сначала Дешам, потом придет время Тухеля и потом уже Де Дзерби. Всему свое время.
Жесть
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Aristokrat_13
За Серией А не слежу вообще, но чисто по результатам Аллегри неплох. 2 место, полуфинал Лиги Европы, состав далеко не самый топовый. В принципе, ничего ужасного
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А.Э.РАСИМ
Ответ Футбол, хоккей итд
Игроки Юве какие-то извращенцы, раз принимают футбол Макса, вместо того, чтобы слить его.
Сливать тренера есть благодетель?
Слив и есть извращение.

Вы открыли мне глаза на нынешний мир, честно.
Он изменился.
Теперь царит извращение, а правильные поступки считаются извращением.....
Я вас не обвиняю.
Я просто теперь понимаю корень зла, вы в этом не виноваты.
Чтобы вы так говорили и писали, некоторые очень старались, и добились своего.
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fc Lida
Клещ) ожидаемо
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Juve storia di un grande amore
Пришло пуш-уведомление "Он остаётся?!".
Ну чё, два года ещё болелы Юве будут смотреть матчи под пивом или чаем, потому что на это нельзя смотреть нормально
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Sunnatilla Nabiev
Да он просто творог
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mqh9pzrxgf
Ответ Максим Черкашин
У него вроде неустойка, двадцать миллионов. Сложно самому уйти.😅
Интересно, о чем думает руководство когда такие условия ставят)
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А.Э.РАСИМ
Ответ Juve storia di un grande amore
Я тоже благодарен Аллегри, ведь два финала ЛЧ при нем, но суть в том, что результата нет. И ладно был бы какой-нибудь кубок или на крайний случай искромётный футбол, но ни трофеев, ни игры. Уже два года прошло. Прошу заметить, что у него в составе не какие-то поленья, а Чемпионы Европы имеются, а также Чемпионы Мира. Понятно, что перестройка идёт, но Юве в ЛЧ сыграл отвратно до такой степени, что я, который поддерживал его до определенного момента, уже понял, что Макса надо будет менять. Нужен тот, кто с молодежью может поработать. Вот будь Сарри у руля без Роналду, думаю тот за это время уже бы успел свой футбол поставить и с такими исполнителями зацепить трофей хотя бы один. А, ну и ещё, как говорят люди сейчас, отступные Аллегри не позволяют его уволить в данный момент. Столько вариантов на рынке было начиная с Тухеля и заканчивая Почеттино, но пока у нас Аллегри. Ждем окончания контракта.
Смотрите.
Вы говорите, Аллегри не умеет работать с молодежью.
Это разве верно?
Кьеза, Бремер, Влахович, Берранечеа, Миретти, Фаджиоли, Кин, Айлинг....
Работает.
Команда строится.
Как молодежной команде быть стабильной? Чем это лечится?
Временем.
Никто результата не даст.
Можно пойти путем МС, Реала....Покупать пачками звезд первой величины....
Это будет вам интересно? Ювентус это главным образом итальянский клуб.
Отходить от этого нам не нужно.
Если вам нужны победы МС, болейте за них.Что мешает?
Надо ждать, пока молодежь не наиграет связи, это через трудные игры.

Проблема Аллегри и Ювентуса в другом заключается.
У тренера нет комплекта опорников.
Один юный аргентинец.
Локателли очень слабый.
Они ищут опорника.Если найдут, процесс пойдет побыстрее.
Условный Де Поль нужен.
Ювентус команда опорников.
Процесс очень важный, очень.
И надо бы от балласта избавиться.
Аллегри по контракту должен заигрывать некоторых, а это замедляет всё.
Вся угроза по воротам Юве от центра.
Значит, зона не работает.
Туда нужны "злые собаки".
Тогда и результат придет.
Что касается интереса.
Эти периоды, между триумфами тоже имеют свою прелесть.
Если вы болельщик клуба, то наслаждайтесь.Скоро победы придут, а этого момента увлекательной перестройки придется ждать годами)))))
Смотрите, Серия А интересна, но самое интересное это процессы внутри Ювентуса.

Великий клуб строит новую команду.Кого то не будет, но результат придет.
Аллегри часть нашей истории, он один из лучших тренеров клуба за историю.
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Sunnatilla Nabiev
Акт аллергия
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А.Э.РАСИМ
Ответ Juve storia di un grande amore
Я боюсь, что у меня уже дети будут, когда буду наслаждаться трофеями Юве) А я хочу увидеть их пока молодой, вот и спешу)
Если молодой, не спеши.
Ювентус играет в очень трудном чемпионате.
Считаю, Ювентус более основательно подходит к делу.Строится команда на долгий срок, будут неудачи.
Игры пока нету.Но это из-за отсутствия опорников, которые могут отобрать, и первым пасом вывести на простор.
Берранечеа талант конечно, но он еще очень молодой.
Второго нет.
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Совесть Черданцева
С одной стороны Ювентус жаль, с другой - нас ждут ещё как минимум два крайне увлекательных и захватывающих сезона СериАла
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Николай Хайрулин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
главное желание есть у Аллегри, пусть останется и молодежь подтягивается к скамейке, наигрывать надо под другого тренера через пару лет, Милан вон сколько страдает, Юве пару лет можно будет потерпеть!
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Сергей Ангел
Не как не оставят в покое Ювентус
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juventus
Ответ Николай Хайрулин
главное желание есть у Аллегри, пусть останется и молодежь подтягивается к скамейке, наигрывать надо под другого тренера через пару лет, Милан вон сколько страдает, Юве пару лет можно будет потерпеть!
Когда Аллегри возвращался я очень был доволен и всячески его защищал даже после первого года,но вот начался второй год и стало понятно что Макс остановился в футбольном развитии,ну или не желает идти в ногу со временем.
Нужен новый тренер со свежим взглядом на игру и желающим учиться , дать года два-три на построение команды.
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juventus
Ответ Shem010
Худшая новость для поклонников команды. Мне вас действительно жаль.
Ну это он не хочет,а вот руководство неизвестно.Ну и раз так говорит то видимо побаивается что могут выгнать.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Juve storia di un grande amore
Ну, в таком случае, нужен Канте, без шуток. Мне кажется в Юве он может и заиграть прям круто. Что-то на уровне Матьюиди
На счет Канте именно сейчас есть сомнения.

Знаете, что еще очень мешает Аллегри?
Я очень осторожен, здесь много неадекватных людей гуляет, в основном вчерашние дети, которые еще мужиками не стали, и разумное они не понимают.
Вы, по всей видимости парень умный и поймете.

Сейчас я объясню проблему.

Ювентус часть холдинга.
Большого холдинга.
Холдинг находится в Голландии.
Как работают?
Покупают активы и стараются выжать из каждого шурупчика прибыль.
И тем дороже шурупчик, тем больше желание иметь выгоду от него.То есть, холдинг требует от руководства команды некоторые вещи.Например, если заплатили за Локателли, Рабьо, Сандро, и так далее, то они непременно должны играть, и обрабатывать деньги.
Холдингу плевать, нервничаем ли мы за экраном, капитал должен работать.
То есть, Аллегри обязан работать в рамках этого.
Он обязан ставить в некоторых матчах Сандро, Кина, Локателли, Бонуччи...
Но они уже, или никогда не соответствовали уровню суперклуба, по старости, по мастерству, у каждого случая разные причины.
Аллегри по сути в капкане.
Что ему делать?
Постепенно и постоянно наигрывать молодежь, поскольку выставить этих он не может.
Поэтому, такие составы на матчи, поэтому дисгармония.
Он должен играть с Локателли, Рабьо, а это уровень разве суперклуба?
Нет.
Макс заложник, но сам пошел на это.
Он любит Ювентус.
Строится команда в тяжелых условиях, он ждет окончания контрактов балласта.
Обратите внимание, Рабьо выдал лучший сезон.Визуально.Но он в каждом матче несколько раз теряет мяч, в отборе играет "унизительно" плохо.А ведь отбор его дело, как и Локателли.
Внимательно посмотрите, сколько раз они отнимают мяч? Рабьо вообще во время атак соперников проводит их к нашим воротам как эскорт, устраивается в неопасных зонах, имитируя присутствие.А когда кто-то отнимает мяч у противника, он бегает вперед, и у него появляется шанс отличится.
Он занимает самую "ненужную" позицию, постоянно не на своем месте.
Это очень средний футболист.
Но здесь восторг.Он забивает в этом году.
И? А что он еще делает? Ничего.
Он плетется перед Ди Марией, Кьезой, Фаджиоли, Куадрадо, мешая всем.
Вы замечаете эти тонкости?
В следующем матче обратите внимание.
Проследите и за Локателли- тихоходом.Пас через 10 касаний, когда уже Папа Римский понимает, куда мяч пойдет......
Эти люди хорошие футболисты, но не уровень суперклубов.
Многие после таких слов моих, пишут, ты что, Рабьо прекрасен!
Да, для профанов.
Многие даже оскорбительно реагируют.
Почему нельзя пристально следить за действиями Рабьо?
Можно.
Но это же неважно.
Важно ругать Аллегри, а Аллегри дали Рабьо и сказали, он должен играть, деньги заплатили.

Макс в этих условиях дарит нам надежду, рискуя потерять авторитет победителя, внедряет нам "перспективу", молодежь, они будут защищать честь клуба долго.Спасибо Аллегри.
Глупые трансферы отнимают нервы, но это время должно пройти.

Ювентус должен играть в три защитника центральных, одни защитник на край, в зависимости от того, где играет "Месси" соперника, в два "низких" опорника, а иногда в три, и два быстрых края.
Строит Аллегри.
В защите будут играть Гатти, Бремер, Данило.
Бонуччи наверное уже все, он сам понял надеюсь.
Костича слева, справа никого нет, но комбинация Данило(тогда придется еще защитника в центр) и перед ним Ди Мария, или Кьеза может быть привлекательным.
В центре.
Не знаю, я бы на все матчи поставил бы Берранечеа, и объявил бы что он будет всегда.
Второго или третьего надо найти.
А на остальные позиции нет футболистов.
Нету.
Видите, как трудно Максу?

Его ругают.
Он в полпути.
Когда Ровелла вернется, а надо непременно вернуть, он клад, форму наберет Кьеза, Погба оставит позади свои болячки, найдет себя на поле Миретти, что не получается, команда поймает темп Костича, и три центральных не будут беспокоится за свое место, мы увидим первые ростки.
Но Ювентусу еще нужно найти форварда, здесь надо действовать агрессивно, предлагать деньги, например, постараться купить Альвареса, или Аллера, они подходят, выложить сумму за Де Поля, это даст выдвинуть на пару метров вперед Фаджиоли, сохранить и дать время Айлингу.....
Видите, как все глобально трудно?
Это же Ювентус.
Терпение и труд!
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