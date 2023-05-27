Масалитин о Соболеве: «Он много раз висел на желтой карточке, и ему не показывали вторую. Приблизительно в пяти играх его могли удалить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Масалитин Александр Соболев Футбол

Валерий Масалитин прокомментировал дисквалификацию Александра Соболева.

Напомним, Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. По итогам этого эпизода Соболев дисквалифицирован на 4 игры.

«В КДК в этой ситуации нашли золотую середину – ни меньше, ни больше. Понятно, что среди общественности пошел отрицательный фон касательно поступка Соболева. На самом деле по ходу сезона Соболев много раз висел на желтой карточке, и ему не показывали вторую. Я считаю, что приблизительно в пяти играх его могли удалить. Он бы пропускал игры.

На это необходимо обратить внимание руководству «Спартака». Нужно провести беседу. Все-таки не хочется терять Соболева ни «Спартаку», ни сборной. Так что нужно проводить беседы, чтобы он не делал таких поступков. В КДК РФС, повторюсь, нашли золотую середину, взвесив все грамотно», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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14 комментариев

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grom55
Ответ Spartakus1984
Кто ещё не высказался по поводу Соболева?
А что , высказываются без повода? Достал всех дельфинчик своим быдлячеством.
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Owen_the_Simple
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нужно было разбираться в ситуации и обе стороны наказывать, а также судей привлекать к разбирательству, почему они допустили такую ситуацию в принципе...решили списать всё на человека с "репутацией" скажу так...
В каком смысле "списать"? Соболев в течение матча несколько раз указывал сопернику на свои половые органы, в том числе агрессивно тыкал ими сопернику в лицо. Это совершенно ненормальное поведение.
Роша вначале просто направлением пытался указать судьям о том, чем занимается Соболев, но они это полностью игнорировали, только после чего он полностью воспроизвёл этот жест безадресно и без агрессии, не имея возможности это как-то иначе прекратить. За что его удалять и за что смягчать наказание Соболеву?
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Owen_the_Simple
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ещё раз, всё это пошло с подачи судей, которые упустили нити игры, а репутация Соболева в итоге сыграла на его дисквалификацию...
Это репутация Соболева тянула его яйца в направлении его соперника или всё-таки его руки?
Я, вот, честно не понимаю. Игрок Спартака совершает недвусмысленное агрессивное действие с каким-то оскорбительным сексуальным подтекстом. Получает красную и дисквалификацию отнюдь не фантастическую. Вроде всё нормально. В чём суть борьбы отдельных болельщиков Спартака за его реабилитацию? Процесс ради процесса? Привычка быть жертвой?
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Ярик01
Кони все ноют и ноют из-за поражения по игре
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Mega• Battman
что со спортсом?? работники обленились или же их мало, очень мало новостей на сегодня.
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RSI
Ответ Spartakus1984
Кто ещё не высказался по поводу Соболева?
Очень уважаю Вас за всегда взвешенные комменты.
По мне: внятного осуждения его действий от руководства не прозвучало. Или я его не читал. Эмоциональный комментарий Абаскаля не в счет, он не хозяин, и не может ни уволить, ни наказать игрока. И уж точно не обязан с ним нянчиться.
Пока все не поймут, что клуб его осудил (есть за что!), поток высказываний не иссякнет, поверьте.
ИМХО.
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Owen_the_Simple
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кдк не стало разбираться в ситуации, а лишь по нытью всех кого заинтересовал пах Соболева больше футбола решили дисквалифицировать...
А нужно было наградить?
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