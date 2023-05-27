Масалитин о Соболеве: «Он много раз висел на желтой карточке, и ему не показывали вторую. Приблизительно в пяти играх его могли удалить»

Валерий Масалитин прокомментировал дисквалификацию Александра Соболева.

Напомним, после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. По итогам этого эпизода Соболев дисквалифицирован на 4 игры.

«В КДК в этой ситуации нашли золотую середину – ни меньше, ни больше. Понятно, что среди общественности пошел отрицательный фон касательно поступка Соболева. На самом деле по ходу сезона Соболев много раз висел на желтой карточке, и ему не показывали вторую. Я считаю, что приблизительно в пяти играх его могли удалить. Он бы пропускал игры.

На это необходимо обратить внимание руководству « ». Нужно провести беседу. Все-таки не хочется терять Соболева ни «Спартаку», ни сборной. Так что нужно проводить беседы, чтобы он не делал таких поступков. В КДК РФС, повторюсь, нашли золотую середину, взвесив все грамотно», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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