Юрий Гаврилов: «Холанду было бы тяжелее забивать в «Спартаке», чем сейчас в «Ман Сити»
Юрий Гаврилов считает, что Эрлингу Холанду было бы тяжелее забивать в «Спартаке».
Экс-игрок «Спартака» отреагировал на слова экс-футболиста «МЮ» Андрея Канчельскиса, который считает, что форварду «Манчестер Сити» было бы сложнее играть в РПЛ, чем в АПЛ.
– Сколько бы Холанд смог забить голов за сезон в РПЛ? Вопрос тяжелый. Эрлинг – хороший игрок, это очевидно. Но он – нападающий, а эта позиция зависимая от других игроков. Важно, как с ним будут взаимодействовать партнеры. Если ему не будут давать мячи, то как он забьет? Важно понимать, кто будет играть под ним.
– Допустим, если бы он играл за «Спартак».
– Тогда следует представить, что Холанд бы играл вместо Соболева. И дальше что? Если его не будут снабжать мячами полузащитники, то как он будет забивать большое количество мячей?
Да, индивидуально он может обыграть и забить, но такие моменты будут не в каждом матче. Играя с такими партнерами как в «Манчестер Сити» у Холанда будет больше шансов забить, чем если бы он играл за «Спартак», – сказал Гаврилов.
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