Юрий Гаврилов: «Холанду было бы тяжелее забивать в «Спартаке», чем сейчас в «Ман Сити»

Юрий Гаврилов считает, что Эрлингу Холанду было бы тяжелее забивать в «Спартаке».

Экс-игрок « » отреагировал на слова экс-футболиста «МЮ» Андрея Канчельскиса, который считает, что форварду «Манчестер Сити» было бы сложнее играть в , чем в АПЛ.

– Сколько бы смог забить голов за сезон в РПЛ? Вопрос тяжелый. Эрлинг – хороший игрок, это очевидно. Но он – нападающий, а эта позиция зависимая от других игроков. Важно, как с ним будут взаимодействовать партнеры. Если ему не будут давать мячи, то как он забьет? Важно понимать, кто будет играть под ним.

– Допустим, если бы он играл за «Спартак».

– Тогда следует представить, что Холанд бы играл вместо . И дальше что? Если его не будут снабжать мячами полузащитники, то как он будет забивать большое количество мячей?

Да, индивидуально он может обыграть и забить, но такие моменты будут не в каждом матче. Играя с такими партнерами как в «Манчестер Сити» у Холанда будет больше шансов забить, чем если бы он играл за «Спартак», – сказал Гаврилов.

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