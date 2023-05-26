Юрий Гаврилов: «Холанду было бы тяжелее забивать в «Спартаке», чем сейчас в «Ман Сити»

Теги Спартак премьер-лига Россия Юрий Гаврилов Александр Соболев Эрлинг Холанд Футбол

Юрий Гаврилов считает, что Эрлингу Холанду было бы тяжелее забивать в «Спартаке».

Экс-игрок «Спартака» отреагировал на слова экс-футболиста «МЮ» Андрея Канчельскиса, который считает, что форварду «Манчестер Сити» было бы сложнее играть в РПЛ, чем в АПЛ.

– Сколько бы Холанд смог забить голов за сезон в РПЛ? Вопрос тяжелый. Эрлинг – хороший игрок, это очевидно. Но он – нападающий, а эта позиция зависимая от других игроков. Важно, как с ним будут взаимодействовать партнеры. Если ему не будут давать мячи, то как он забьет? Важно понимать, кто будет играть под ним.

– Допустим, если бы он играл за «Спартак».

– Тогда следует представить, что Холанд бы играл вместо Соболева. И дальше что? Если его не будут снабжать мячами полузащитники, то как он будет забивать большое количество мячей?

Да, индивидуально он может обыграть и забить, но такие моменты будут не в каждом матче. Играя с такими партнерами как в «Манчестер Сити» у Холанда будет больше шансов забить, чем если бы он играл за «Спартак», – сказал Гаврилов.

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23 комментария

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rigobersong
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Но Погребняк в АПЛ достойно смотрел, не сказал бы что хуже Соланке который там постоянно играет, думаю Соболеву если физуху подтянуть, то мог бы мячей 10 в сезоне АПЛ забивать за какой-нибудь аутсайдер типа Бормута или Челси:))
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benjamin92
Роналду не был бы самым красивым в РПЛ
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Сергей К
Холланд везде много забивал...
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Valentin Kompaneytsev
Логично.
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Игорь Пичугин
А вообще интересно, Холланд знает что есть такая команда Спартак и её ветеран-легенда Ловчев?
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Игорь Пичугин
А вообще интересно, Холланд знает что есть такая команда Спартак и её ветеран-легенда Ловчев?
Об это надо спросить у самого Холланда.
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OldRedWhite
Ответ Игорь Пичугин
А вообще интересно, Холланд знает что есть такая команда Спартак и её ветеран-легенда Ловчев?
Они там читать и после Университета умеют с трудом на Западе!
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benjamin92
Ответ T622222
Пятничный разговор в бане и уже так после 700 гр, а может и килограмма )
Юрию Гаврилову 70 лет, какие 700 грамм?
полтинничек и спать )
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GrandLoG
Ответ rigobersong
Но Погребняк в АПЛ достойно смотрел, не сказал бы что хуже Соланке который там постоянно играет, думаю Соболеву если физуху подтянуть, то мог бы мячей 10 в сезоне АПЛ забивать за какой-нибудь аутсайдер типа Бормута или Челси:))
Главное чтобы клуб на побережье был
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Balt
Конечно тяжелее. Таких партнёров как в Сити в Спартаке нет. Но на индивидуальном мастерстве 20-ку забил бы точно.
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Lord of Balls
Спартак еще ладно, вот смог бы он так в Томи феерить? А в сланцах бы смог? Обожаю эти размышления ни о чем)
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Сергей Жарковский
Да ладно, где Спартак, а где Холланд!
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Алексей Магоев
Ну в принципе как-то так. Смотря кто рояль носит.
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OldRedWhite
А в Торпедо ?
А в Химках ?
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GrandLoG
Да ну не, с передачи Комбарова бы только так ложил
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kasdgq76wztv
Ага,если его отправить в Урал, партнёром Бикфалви,очень тяжело,малый зачахнет в такой конкуренции 🤗
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Dynamite
Кому вообще в голову приходят такие вопросы?
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Владимир Молявин
Согласен.
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