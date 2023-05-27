Винисиус выступит в суде в Валенсии по видеосвязи. По делу о расизме показания дадут также охранники и стюарды «Местальи»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Месталья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор должен выступить в суде в связи с расистским скандалом.

В матче 35-го тура Ла Лиги против «Валенсии» вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыл фанатскую трибуну «Местальи», с которой оскорбляли Винисиуса Жуниора, на 5 матчей. Позже штраф сократили до 27 тысяч, а трибуну закрыли на 3 игры.

Ранее было начато расследование в отношении трех мужчин в возрасте от 18 до 21 года, которые были задержаны в связи с подозрением в совершении преступлений на почве ненависти.

Винисиус должен будет выступить в Высшем суде Валенсии по видеоконференции в качестве пострадавшей стороны. Дата слушания не сообщается. Перед выступлением бразильца суд выслушает обвиняемых.

Суд также обратился к «Валенсии» для установления личности ряда охранников и стюардов, работавших на стадионе в день игры, чтобы вызвать их для дачи показаний в качестве свидетелей.

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25 комментариев

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Stewart D.
как же он будет огребать осенью)))
+18
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Sergey
Уже жду нового сезона. Ох, как его будут встречать все гостевые стадионы. И там явно не аплодисменты будут
+11
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Евгений Шазиев
Уже потдташнивает от Винисиуса. Так было всегда. Мало того, что ультрас всех стран всегда были с правым креном, так еще Испания (наряду с Италией) родина расизма и фашизма. Перебор с хайпом. Тем более, сами бразильцы-футболисты ведут себя как, так себе. Вспомните кличку Неймара, когда он в Сантосе еще играл.
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invincible
Ему на поле теперь лучше не выходить)
+7
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Fma wozo
Пора прекращать этот цирк, на самого винисиуса надо дело заводить
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Барсик Юрана
Провокатор должен сидеть в тюрьме
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Tonich1987
Полные бараны те ,кто думают что Винисиусу будет хуже от этой всей истории) Вы серьезно вообще ? В левацкой Европе ,где все псевдо-либеральные ценности культивируются и воспеваются ,вы реально думаете что весь этот резонанс можно погасить ,да еще и повернуть в сторону темнокожего? Да я скорее поверю в введение жесточайших штрафов на стадионах за выкрики в адрес чернокожих.
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redalexwhite
Ответ Velirpa
меня тоже подташнивает от Винициуса, но от комментариев из "страны, победившей расизм" еще больше.
Всегда забавляло подобное. А зачем вы все в принципе тусуетесь на сайте "этой" страны? Есть же американские, европейские, прибалтийские или казахстанские ресурсы. Ты ведь понимаешь, что обитая в русскоязычном сегменте интернета ты траффиком поддерживаешь т.н. "русский мир"?) Но нет, ты не уйдёшь никогда и ни за что. Перед своим "я" не стыдно?)
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Евгений Шазиев
Ответ Velirpa
меня тоже подташнивает от Винициуса, но от комментариев из "страны, победившей расизм" еще больше.
Кто-то из ЮАР тут написал?
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Andrey Ashhabadskiy
Вообще буйные обезьянки сидят в клетках в зоопарке, их там кормят и не обижают
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Очевидное невероятное
Губная истеричка должна получить пожизненное заключение
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blaugrano
– Ваша честь, он назвал меня черным уродом. Это расизм!
– Потерпевший, но вы действительно черный. И вы урод.
– Но ведь считать черных уродами - это расизм!
– Нет-нет, где вы здесь увидел расизм? Вы ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно вас.
+7
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ValmontZ
Доигрался бегунок, просто даже если свистеть ему будут - будет психовать и плакать.
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atomio
может ему еще сразу авансом вручить приз лучшему игроку ЛЛ за будущий сезон? Дани Алвес съел банан, который кинули ему под ноги, унизив тем самым неадекватов и показав свой характер. а этот бегунок только плачется, бегает жалуется на всех и вся, и с каждым матчем еще больше провоцирует всех - и соперников и болельщиков. Дани Алвес продемонстрировал силу и внутренний стержень - его зауважали, а бегунок продемонстрировал только еще больше своей жалости и слабости
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Pb-SE
Можно и на поле выходить по удалёнке
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Гамарджоба Генацвале
Хорошо, что сейчас цветные экраны. Или не хорошо, а раньше были чёрно-белые, тоже как-то не хорошо.
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Adeen
Ответ Барсик Юрана
Провокатор должен сидеть в тюрьме
Ты сейчас на себя накаркаешь.
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Евгений Шазиев
Ответ redalexwhite
Всегда забавляло подобное. А зачем вы все в принципе тусуетесь на сайте "этой" страны? Есть же американские, европейские, прибалтийские или казахстанские ресурсы. Ты ведь понимаешь, что обитая в русскоязычном сегменте интернета ты траффиком поддерживаешь т.н. "русский мир"?) Но нет, ты не уйдёшь никогда и ни за что. Перед своим "я" не стыдно?)
Так какую страну она имела ввиду? Я кроме ЮАР вспомнил еще и США и убитую белую девушку Эшли Баббет. Там победил расизм афроамериканцев.
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Adeen
Ответ Velirpa
меня тоже подташнивает от Винициуса, но от комментариев из "страны, победившей расизм" еще больше.
Это у тебя что-то с головой, если подташнивает постоянно. Больше пей воды, лежи и меньше смотри в экран.
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Александр Колосов
Ответ Tonich1987
Полные бараны те ,кто думают что Винисиусу будет хуже от этой всей истории) Вы серьезно вообще ? В левацкой Европе ,где все псевдо-либеральные ценности культивируются и воспеваются ,вы реально думаете что весь этот резонанс можно погасить ,да еще и повернуть в сторону темнокожего? Да я скорее поверю в введение жесточайших штрафов на стадионах за выкрики в адрес чернокожих.
наконец-то хоть кто-то это понял)
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