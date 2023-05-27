Винисиус выступит в суде в Валенсии по видеосвязи. По делу о расизме показания дадут также охранники и стюарды «Местальи»

Винисиус Жуниор должен выступить в суде в связи с расистским скандалом.

В матче 35-го тура против «Валенсии» вингер « » подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыл фанатскую трибуну «Местальи», с которой оскорбляли , на 5 матчей. Позже штраф сократили до 27 тысяч, а трибуну закрыли на 3 игры.

Ранее было начато расследование в отношении трех мужчин в возрасте от 18 до 21 года, которые были задержаны в связи с подозрением в совершении преступлений на почве ненависти.

Винисиус должен будет выступить в Высшем суде Валенсии по видеоконференции в качестве пострадавшей стороны. Дата слушания не сообщается. Перед выступлением бразильца суд выслушает обвиняемых.

Суд также обратился к «Валенсии» для установления личности ряда охранников и стюардов, работавших на стадионе в день игры, чтобы вызвать их для дачи показаний в качестве свидетелей.

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