Винисиус выступит в суде в Валенсии по видеосвязи. По делу о расизме показания дадут также охранники и стюарды «Местальи»
Винисиус Жуниор должен выступить в суде в связи с расистским скандалом.
В матче 35-го тура Ла Лиги против «Валенсии» вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыл фанатскую трибуну «Местальи», с которой оскорбляли Винисиуса Жуниора, на 5 матчей. Позже штраф сократили до 27 тысяч, а трибуну закрыли на 3 игры.
Ранее было начато расследование в отношении трех мужчин в возрасте от 18 до 21 года, которые были задержаны в связи с подозрением в совершении преступлений на почве ненависти.
Винисиус должен будет выступить в Высшем суде Валенсии по видеоконференции в качестве пострадавшей стороны. Дата слушания не сообщается. Перед выступлением бразильца суд выслушает обвиняемых.
Суд также обратился к «Валенсии» для установления личности ряда охранников и стюардов, работавших на стадионе в день игры, чтобы вызвать их для дачи показаний в качестве свидетелей.
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– Потерпевший, но вы действительно черный. И вы урод.
– Но ведь считать черных уродами - это расизм!
– Нет-нет, где вы здесь увидел расизм? Вы ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно вас.