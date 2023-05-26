«Зениту» интересно сотрудничество с Китаем: «Там есть хорошие футболисты и клубы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Спорт-Экспресс Футбол

Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб планирует новые соглашения с зарубежными партнерами.

– Как развивается работа «Зенита» по взаимодействию с зарубежными клубами?

– Летом мы ждем в Санкт-Петербурге турнир, участниками которого, надеюсь, станут «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Мы уже заключили ряд соглашений: «Сепахан», «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Кайрат».

Мы не хотим подписывать меморандум ради количества – каждое соглашение наполнено работой, которая включает и детско-юношеский футбол, и основные команды. В случае с «Фенербахче» это еще и баскетбол. Я не могу сказать, каким будет конечное число, но, думаю, еще пара-тройка партнеров у нас появится.

– В каких странах?

– Мы хотели бы иметь партнеров, например, в Аргентине. Это страна – чемпион мира. Почему бы нам не наладить сотрудничество с одним из ведущих аргентинских клубов? Интересен нам и Китай.

– Почему Китай?

– Это одна из самых населенных стран планеты. Есть пример роста популярности баскетбола в Китае за счет двух суперзвезд, игравших в НБА. Они помогли вызвать серьезный интерес к баскетболу в стране.

Сейчас в Китае прошел первый этап развития интереса к футболу. Мы надеемся, что на этом они не остановятся. В Китае есть хорошие футболисты и клубы, – сказал Александр Медведев.

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10 комментариев

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antitoxic
Например Оскар, Тейшейра)
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Дмитрий9779
В этих условиях такое развитие только на пользу Зениту
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Злодей Спб
За юани то вполне можно продавать туда бразильцев. Никаких проблем с трансграничными платежами.
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Sobachkin
Какие?
0
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S. A.
Ответ antitoxic
Например Оскар, Тейшейра)
Комментарий удален пользователем
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zzzeeerrrooo
Ответ S. A.
Комментарий удален пользователем
Их там достаточно
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Ezra-Matthew Miller
Ответ antitoxic
Например Оскар, Тейшейра)
Тейшейра даже не играет

Из возможно известных в топах - Нико Станчу (экс-Славия Прага), Бассогог, Матиас Варгас (экс-Эспаньол, играл в нём в ЛЕ), Паулиньо, Оскар, Тони Шуньич, Феллайни, опорник Соуза (экс-Бешикташ), Ариян Адеми (экс-капитан Динамо Загреб), и до кучи Эванс Кангва и Фелисио Браун Форбс

Остальные возможно знакомые - Адриан Межеевский, Нгаде-Нгаджуи (камерунский защитник из бельгийских топов), Сэм Адегбенро, Георгий Жуков, Юрген Локадия, Ибраим Амаду, Ромен Алессандрини, Фрэнк Ачимпонг, Жан-Эврар Куасси
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